  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Польша
  4. GRZYBOWSKA

GRZYBOWSKA

Варшава, Польша
от
€231,301
;
4
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

 

Инвестиция Grzybowska представляет собой престижное 16-этажное здание с 232мя  1-, 2- и 3-комнатными квартирами площадью от 31 до 81 м². Объект отличается большим панорамным остеклением, обеспечивающим как достаточное количество солнечного света внутри, так и прекрасный вид на окрестности. В распоряжении жильцов три подземных этажа с парковочными местами. Инвестиция расположена на Воле, недалеко от станции метро «Рондо ОНЗ», Саксонского сада и Злотых Террас, а также всей необходимой инфраструктуры общественного питания, сервиса, торговли, развлечений и образования.

 

Инфраструктура:

•Мировский парк (5 минут пешком)

•Свентокшиский парк, Дворец культуры и науки (12 минут пешком)

•Сакский сад (12 мин ходьбы)

•Станция метро «Рондо ОНЗ» (6 минут пешком)

•Железнодорожный вокзал «Варшава Центральная» (15 минут пешком)

•Бедронка (1 минута пешком)

•Злотые Тарасы, Мультикино (12 минут пешком)

Транспортная развязка:

•1,4 км до центра

2 •мин. дойти до автобусной остановки

•6 мин. дойти до трамвайной остановки

•7 мин. дойти до станции метро

•доступ к центру: 5 минут на машине

 

Важные моменты в инвестиционной сфере:

 

•Начальная школа (39 м, 1 минута пешком)

•Бассейн (43 м, 1 минута пешком)

•Ветеринар (86 м, 2 мин пешком)

•Автобусная остановка (116 м, 2 минуты пешком)

•Пекарня (109 м, 2 мин пешком)

•Магазин: Бедронка (100 м, 2 минуты пешком)

•Аптека (111 м, 2 минуты пешком)

•Детский сад (156 м, 3 минуты пешком)

•Ресторан (221 м, 3 минуты пешком)

•Кафе (264 м, 4 мин пешком)

•Трамвайная остановка (439 м, 6 мин пешком)

•Почтовое отделение (494 м, 7 мин пешком)

•Станция метро (522 м, 7 минут пешком)

•Парк (614 м, 8 мин пешком)

•Тренажерный зал (697 м, 9 мин пешком)

•Доктор (835 м, 11 мин пешком)

•Злотые Тарасы (985 м, 13 минут пешком)

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
16
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 50 м
Метро 500 м
Детский сад 100 м
Торговый центр 900 м

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс HOLM HOUSE
Варшава, Польша
от
€228,653
Многоквартирный жилой дом CRISTAL PARK RESIDENCE
Варшава, Польша
от
€171,490
Жилой комплекс PARK SKANDYNAWIA 4
Варшава, Польша
от
€136,032
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzysz\Квартира мечты
Познань, Польша
от
€70,898
Жилой комплекс OSIEDLE BLUSZCZAŃSKA
Варшава, Польша
от
€197,793
Вы просматриваете
GRZYBOWSKA
Варшава, Польша
от
€231,301
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс JAŚMINOWY MOKOTÓW
Жилой комплекс JAŚMINOWY MOKOTÓW
Варшава, Польша
от
€160,057
Агентство: NEMIGA
Jaśminowy Mokotów — это современный, уютный жилой комплекс, поэтапно застраиваемый в варшавском районе Мокотув. Инвестиция имеет международный сертификат BREEAM.   Расположение: Инвестиция расположена на улице Бялего Дембу, в районе Мокотув в Варшаве, в южной части города. Местоположение отличается развитой городской инфраструктурой, близостью к рекреационным и зеленым зонам, а также хорошим сообщением с другими частями Варшавы.   Инфраструктура: В непосредственной близости от усадьбы имеются все объекты городской инфраструктуры. В непосредственной близости находятся продуктовый магазин Carrefour Express и пункты обслуживания. Ближайшее почтовое отделение находится в 800 м. Торговый центр Садыба Бест Молл - в 2000 м. Инвестиция расположена недалеко от историко-культурных объектов и зеленых зон. До парка Аркадия – 1600 м, Музей истории Польского народного движения – 1700 м, дворцовый комплекс Круликарня – 1800 м, монастырь Св. Иосифа и церковь Св. Святой Доминика – 1900 м. Долина Служевецка – 2800 м, парк Морское Око – 3400 м.   Образовательные учреждения: Ближайшие учебные заведения: Детский сад – 480 м, Начальная школа №212. Кристина Крагельская – 950 м, Детский сад №325 и №140 – 1300 м, Академия журналистики и звукорежиссуры – 1500 м, Начальная школа №33, Начальная школа № 339 Национальных сил противовоздушной обороны и интеграции – 1600 м.   Медицинские учреждения:   CM Dr Ozimek находится неподалеку. В районе есть медицинские кабинеты и аптеки.   Спортивные учреждения: В этом районе есть спортивный клуб. Расстояние до спортивно-оздоровительного центра «Стегни» составляет 950 метров.   Транспортная развязка: Усадьба Ясминовы Мокотов имеет хорошее сообщение с центром и другими частями города. Рядом с усадьбой находится автобусная остановка с маршрутами № 166, 195, 402 и 503, которые также обеспечивают доступ к станции метро M1 Wilanowska (2000 м). Скоростная автомагистраль S2 проходит в 900 м от объекта инвестиций. Доступ к центру Варшавы на машине через Ал. Уяздовское - 7,5 км, а до аэропорта около 15 минут.    Архитектура комплекса: Комплекс состоит из уютных двухэтажных жилых домов современного дизайна и ярких цветов. Архитектура зданий отличается простой классической формой и большим остеклением, отсылающим к эстетике модернизма. Jaśminowy Mokotów получил международный сертификат системы экологической сертификации BREEAM на уровне Good, что подтверждает соответствие самым высоким стандартам строительства.   Инфраструктура комплекса: Комплекс находится под круглосуточной охраной. К зонам общего пользования относятся двор, парк, аллеи, тротуары, зелень, а также игровая площадка для детей с игрушками и развивающими досками. В распоряжении жителей имеются подземные и надземные парковочные места. Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже: https://nemiga.pl  
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс Verde в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс Verde в городе Poznań
Познань, Польша
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань,  ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города. Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально  в крупных городах. Два больших паркинга - подземный и наземный. Возможность покупки одного либо нескольких парковочных мест. На территории дома  будет находиться зарядная станция для электромобилей, а для любителей активного образа жизни многочисленные велосипедные стойки. В близи  находятся самые важные точки, необходимые для повседневного комфортного функционирования - магазины, рестораны торговые центры, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы.  Удобный доступ к общественному транспорту позволит  легко и быстро добраться в любую часть Познани. Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект. Условия и порядок приобретения данной недвижимости  обсуждаются индивидуально. Etalon Estate Group является прямым представителем застройщика, в связи с чем действует система "одного окна". Предусмотрена индивидуальная услуга сопровождения покупки для иностранных граждан. Наши специалисты говорят на разных языках. Приглашаю  к сотрудничеству.
Жилой комплекс DOMANIEWSKA 24
Жилой комплекс DOMANIEWSKA 24
Варшава, Польша
от
€246,945
Агентство: NEMIGA
Доманевская 24 – это современный комплекс, представляющий собой многопрофильное здание с ярким фасадом. В доме расположены функциональные квартиры площадью от 26 до 101 кв.м. Каждый из них оборудован удобной лоджией или террасой. Многочисленные большие окна обеспечивают отличное освещение внутреннего пространства. На подземном этаже здания предусмотрены двухуровневая подземная парковка и боксы для велосипедов. Жильцы также смогут воспользоваться возможностью отделки квартир под ключ профессиональной компанией.   Основная информация: •1, 2 и 4-комнатные квартиры от 50 м2 до 100 м2 •Парк Аркадия, Круликарния (16 минут ходьбы) •Трамвайная остановка и станция метро «Виляновская» (10 минут пешком) •Бедронка (1 минута пешком) •Galeria Mokotów, Cinema City, Lidl (11 минут пешком) •Офисный комплекс (3 минуты пешком) •Спортивный комплекс «Варшавянка» (8 минут на машине)     Расположение: •Ксаверов, ул. Доманевская 24 5,1 км до центра •2 мин. дойти до автобусной остановки •10 минут. дойти до станции метро •11 мин. дойти до трамвайной остановки •доступ к центру: 17 мин на машине     Инфраструктура: •Магазин: Biedronka (27 м, 1 минута пешком) •Аптека (103 м, 2 минуты пешком) •Автобусная остановка (119 м, 2 минуты пешком) •Начальная школа (331 м, 4 минуты пешком) •Ресторан (334 м, 5 мин пешком) •Детский сад (417 м, 6 мин пешком) •Детский сад (485 м, 7 мин пешком) •Тренажерный зал (690 м, 9 мин пешком) •Станция метро (763 м, 10 минут пешком) •Ветеринар (840 м, 11 мин пешком) •Трамвайная остановка (805 м, 11 минут пешком) •Кафе (888 м, 12 мин пешком) •Почтовое отделение (928 м, 12 мин пешком)   Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:   https://nemiga.pl
Realting.com
Перейти