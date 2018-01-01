Инвестиция Grzybowska представляет собой престижное 16-этажное здание с 232мя 1-, 2- и 3-комнатными квартирами площадью от 31 до 81 м². Объект отличается большим панорамным остеклением, обеспечивающим как достаточное количество солнечного света внутри, так и прекрасный вид на окрестности. В распоряжении жильцов три подземных этажа с парковочными местами. Инвестиция расположена на Воле, недалеко от станции метро «Рондо ОНЗ», Саксонского сада и Злотых Террас, а также всей необходимой инфраструктуры общественного питания, сервиса, торговли, развлечений и образования.
Инфраструктура:
•Мировский парк (5 минут пешком)
•Свентокшиский парк, Дворец культуры и науки (12 минут пешком)
•Сакский сад (12 мин ходьбы)
•Станция метро «Рондо ОНЗ» (6 минут пешком)
•Железнодорожный вокзал «Варшава Центральная» (15 минут пешком)
•Бедронка (1 минута пешком)
•Злотые Тарасы, Мультикино (12 минут пешком)
Транспортная развязка:
•1,4 км до центра
2 •мин. дойти до автобусной остановки
•6 мин. дойти до трамвайной остановки
•7 мин. дойти до станции метро
•доступ к центру: 5 минут на машине
Важные моменты в инвестиционной сфере:
•Начальная школа (39 м, 1 минута пешком)
•Бассейн (43 м, 1 минута пешком)
•Ветеринар (86 м, 2 мин пешком)
•Автобусная остановка (116 м, 2 минуты пешком)
•Пекарня (109 м, 2 мин пешком)
•Магазин: Бедронка (100 м, 2 минуты пешком)
•Аптека (111 м, 2 минуты пешком)
•Детский сад (156 м, 3 минуты пешком)
•Ресторан (221 м, 3 минуты пешком)
•Кафе (264 м, 4 мин пешком)
•Трамвайная остановка (439 м, 6 мин пешком)
•Почтовое отделение (494 м, 7 мин пешком)
•Станция метро (522 м, 7 минут пешком)
•Парк (614 м, 8 мин пешком)
•Тренажерный зал (697 м, 9 мин пешком)
•Доктор (835 м, 11 мин пешком)
•Злотые Тарасы (985 м, 13 минут пешком)
|Магазин
|50 м
|Метро
|500 м
|Детский сад
|100 м
|Торговый центр
|900 м