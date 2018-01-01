Высококлассный жилой комплекс Apartamenty Ludwiki расположен на Воле, в западно-центральной части Варшавы.

Расположение:

Комплекс расположен по адресу ул. Людвики 4А, в административном районе Чисте, принадлежащем району Воля. Расстояние от варшавского Средместья составляет почти 3 км.

Инфраструктура комплекса:

В окрестностях комплекса находятся многочисленные пункты обслуживания, местные офисы, офисы, культурные центры, церкви, рестораны, кафе и бары, аптеки, универсальные магазины, супермаркеты Żabka и Frac, торговый центр Pasaż Wolski, парикмахерские и салоны красоты. В этом районе расположены обширные парки - Мочидло и Эдварда Шиманского.

Образовательные учреждения:

Рядом с комплексом расположены детский сад №74 и начальная школа №139. Л. Вавжинская, Школьный комплекс № 117, XXXIII двуязычная средняя школа. Католический образовательный комплекс Николая Коперника. о. Петр Скарга.

Медицинские учреждения:

К объектам здравоохранения, расположенным рядом с комплексом, относятся Областная инфекционная больница ПЗОЗ, Больница Вольского. Доктор Анна Гостыньская, Институт матери и ребенка, частные медицинские кабинеты, детская клиника Арка. Медицинский центр Каспжака.

Спортивные учреждения:

Рядом с комплексом расположены такие спортивные объекты, как фитнес-центр Zdrofit, тренажерный зал Total Fitness Wola, теннисные корты «Агафья», бассейн OSiR Delfin, студии йоги и персональных тренировок.

Транспортная развязка:

Коммуникационные артерии, расположенные рядом с комплексом, включают улицы Плоцка, Вольска, Марцина Каспжака и Аллея Примаса Тысянклеция. Дорога до центра Варшавы на машине занимает почти 10 минут. В радиусе до 500 м находится станция метро M2 Płocka, автобусные и трамвайные остановки, а также железнодорожная станция Варшава-Воля, обслуживающая поезда S3 и R90.

Архитектура комплекса:

Комплекс состоит из зданий каскадной планировки различной этажности – от 3 до 8 этажей. Они выполнены простой формы и оформлены в современном стиле. В отделке фасада сочетаются оттенки белого, графита и натурального дерева, имеется обширное остекление.

Инфраструктура комплекса:

Поместье закрыто, контролируется и охраняется. На территории предусмотрена зона отдыха во внутреннем дворе, детская игровая площадка, озеленение и наземные парковочные места. В зданиях будут складские помещения, помещения для велосипедов, подземные парковки со станциями зарядки электромобилей. На первых этажах расположены торговые и служебные помещения, а также пачкоматы. Инвестиция оборудована удобствами для людей с ограниченными возможностями.

О квартирах:

Квартиры планировкой от 1 до 5 комнат имеют площадь от 26 до 133 кв м. Они оборудованы антисмоговыми фильтрами, противовзломными дверями, звуконепроницаемыми окнами и видеодомофонами, а также дополнительными помещениями в виде балконов. террасы, лоджии или сады (на первом этаже).

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

https://nemiga.pl