Jerozolimskie Invest — это здание, состоящее из инвестиционных квартир и объектов обслуживания, расположенное в центрально-южной части Варшавы.

Расположение:

Многоквартирный дом расположен по адресу Aleje Jerozolimskie 216, на территории жилого комплекса, расположенного на границе районов Влохи и Урсус. Он находится почти в 8 километрах от самого центра столицы. Расположение инвестиций позволяет использовать основные артерии и узлы связи Варшавы и быстрый доступ к другим частям города, включая аэропорт и главный вокзал, а также доступ к объектам городской инфраструктуры.

Инфраструктура:

Рядом с комплексом расположены спортивные залы, парикмахерские, парк с прудами Цетшевя, развлекательный центр Радуга, скейт-парк, магазин попугаев, торговый центр Tesco, точки общественного питания, отделения банков, аптеки, частные медицинские клиники , бизнес-центры «Болеро» и «Аструм», супермаркеты «Карфур», «Бедронка», «Э. Леклерк» и «Деликатесы», ТЦ «Скороше» (в радиусе 1,7 км).

Учреждения образования:

В радиусе 1 километра находится несколько учебных заведений - частная начальная школа Мала Школа, начальная школа Монтессори, детские сады Энтличек Пентличек, Гипопо, Малое Пшедшколе и ясли, детский сад № 200. Дорога до аэропорта занимает почти 15 минут. Мокотовский парк или торговый центр Galeria Mokotów на машине около 15-20мин.

Архитектура дома:

4-этажный жилой дом имеет простую конструкцию, разнообразную планировку и оформлен в стиле модерн. В отделке фасада использованы бежевые панели и обширное остекление. На фасаде были добавлены осветительные элементы. На первом этаже имеется служебное помещение.

Инфраструктура дома:

На территории вокруг жилого дома сделаны подъездные пути, тротуары и озеленение. В здании есть вестибюль и стойка регистрации, прачечная самообслуживания, ресторан, а также услуги консьержа и обслуживание номеров. Парковочные места запроектированы надземные и в подземном двухуровневом паркинге.

Транспортное сообщение:

Многоквартирный дом расположен на пересечении улиц Траса Саломеа-Волица, Аллеи 4 июня 1989 года и Аллеи Ерозолимске. Рядом находится транспортный узел с выходом на скоростную трассу S2. Дорога на автомобиле до центра Варшавы, а также до аэропорта имени Шопена занимает почти 15 минут. Железнодорожные станции Варшава Влохи, Варшава Саломея и Опач находятся в радиусе 2 км от инвестиции.

О квартирах:

Дом включает в себя 87 одно- и двухкомнатных инвестиционных квартир площадью от 21 до 60 квадратных метров. Все помещения оборудованы кондиционерами. В некоторых апартаментах есть балконы. Предлагаются полностью отделанные и оборудованные помещения, а также услуги по управлению арендой.

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

https://nemiga.pl