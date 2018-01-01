OSIEDLE BLUSZCZAŃSKA

Жилой комплекс Блущаньска – это жилой комплекс, который построен в зеленой части самого престижного района Варшавы. Мокотув — это район, который на протяжении многих лет сохраняет свой уникальный характер, в котором преобладают обширные парки и зоны отдыха, а также уютные малоэтажные здания.

Усадьба Блущаньска представляет собой современную светлую архитектуру, идеально вписанную в зеленую среду. Несомненным преимуществом расположения является близость к парку Лазенки и возможность быстрого и удобного доступа к центру города. Нахождение менее чем в 5 км от всех достопримечательностей столицы. Зеленый и тихий район, гарантирующий отдых на природе Вислы, престижный адрес и в то же время близость к центру составляют уникальный характер этого комплекса. Несомненным преимуществом местоположения является то, что территория усадьбы охвачена местным планом застройки. В непосредственной близости от него разрешено строительство только многоквартирных домов хозяйственного назначения высотой не более 5 этажей. Интересным элементом плана является запланированная в непосредственной близости от комплекса городская площадь, центральным элементом которой станет фонтан.

Инфраструктура:

Торговый центр Galeria Mokotów, и офисные и бизнес-центры, такие как: GTC, TOP 2000, Zepter, Curtis Plaza. Рекреационные функции обеспечивают многочисленные парки, скверы и зеленые зоны, а также заповедник Черняковские озера. Культурное предложение чрезвычайно богато: 18 театров, 10 музеев, 5 кинотеатров и 15 художественных галерей. В районе есть метро, ​​а основные артерии: Секерковский мост, Вислострада, Ал. Неподлеглосьци и ул. Пулавская.

Образовательные учреждения:

Жители могут воспользоваться богатым образовательным предложением. В непосредственной близости от инвестиции Оседле Блущаньской II находится 13 учебных заведений. Ближайшие из них: Веселый Пингвин в 80 м, Каплюшек в 90 м, Малыш Панда в 220 м.

Медицинские учреждения:

Большим преимуществом Оседле Блущаньской II является близость медицинских центров. Доступ к медицинской помощи предоставляется поблизости: Орто Имплантика в 50 м, Доктор Франк в 210 м, Эскулапек в 610 м.

Транспортная развязка:

Удобное транспортное сообщение со всеми частями столицы. Рядом находятся автобусные основки в пешей доступности, с помощью которых до центра на автобусе можно доехать менеее, чем за 25 минут.

Коммерческая и сервисная инфраструктура:

Оседле Блущаньской II состоит из множества точек. Рядом, в 20 метрах, находится Mini Delicatessen, в 90 метрах – студия EMS Your Time Training, а в 130 метрах – Bajecznetorty.

Спортивные учреждения:

Близость зон отдыха и спортивных сооружений является сильной стороной этого места. В непосредственной близости от инвестиции Osiedle Bluszczańska II находится спортивный центр в 490 м и площадка в 490 м.

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