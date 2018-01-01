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BARTYCKA RESIDENCE

Варшава, Польша
от
€139,618
;
3
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О комплексе

Комплекс Bartycka Residence, поэтапно реализуемый в варшавском районе Мокотув, включает в себя невысокие уютные здания, спроектированные в форме города – с внутренними улицами и зелеными аллеями для отдыха.

 

Расположение:

Комплекс расположен в южной части города, на улице Лука Секерковского, на улицах Блущаньской и Бартыцкой. Это тихий, спокойный район, окруженный уютными семейными домами. Это примерно в 6,6 км от центра города.

 

Инфраструктура:

В непосредственной близости от комплекса имеются все объекты городской инфраструктуры. Рядом находятся продуктовые магазины (Жабка, Зоська, Мини Деликатесы), рестораны, салон красоты, аптека, автомастерская и пункты технического обслуживания. Ближайшее почтовое отделение находится в 1300 м, супермаркет Carrefour Express — в 1800 м, галерея Galeria Panorama — в 2600 м.

 

 

Образовательные учреждения:

Детский сад «Омега» — 150 м, «Пиярское предшколе» — 800 м, детский сад № 281 «Стокротка», начальная школа № 3. Дети Варшавского восстания – 800 м, Колледж Ордена пиаристов – 950 м, Начальная школа № 190 Школа танцев White Eagle и Baila Conmigo - 1600 м.

 

Озелененные территории:

Прогулочные площадки на реке Висла - 1400 м. Парк развлечений Burza - 1500 м, парк Sielecki и Королевские Лазенки - 3000 м, парк Morskie Oko - 3200 м.

 

Архитектура комплекса:

Здания усадьбы Bartycka Residence имеют простую форму, построены в современном стиле. Фасад выдержан в приглушенных тонах, оттенках белого и графита.

 

Инфраструктура комплекса:

Поместье огорожено и приспособлено для нужд людей с ограниченными возможностями. Инвестиционная территория контролируется и охраняется 24 часа в сутки. В распоряжении жильцов бесшумные лифты, детская площадка и кладовые. Есть парковочные места над землей и в подземном гараже для парковки автомобилей.

 

Транспортная развязка:

В 600 м от комплекса находится автобусная остановка № 108 и 167 Фигова. Расположение комплекса обеспечивает удобный доступ на автомобиле к центру города и другим районам. Скоростная автомагистраль S2 находится в 950 м. Расстояние до центра Варшавы составляет почти 6,6 км, а поездка на машине по улице Черняковской до аэропорта занимает около 15 минут. Расположение комплекса позволяет комфортно передвигаться на велосипеде, рядом есть велодорожки.

 

О комплексе:

Bartycka Residence предлагает современные апартаменты и квартиры. В комплекс входят студии, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры. Размеры варьируются от 30 до 132 квадратных метров. В каждом номере есть балкон, терраса или сад. В предложение входят апартаменты с гардеробной, отдельной кухней или мини-кухней. Квартиры имеют площадь от 108 до 146 м2, имеют просторные террасы и большие окна. Высота помещений от 2,75 до 3,3 м. Застройщик предлагает вариант отделки жилых помещений под ключ.

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

https://nemiga.pl

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Остановка транспорта 600 м
Детский сад 150 м
Магазин 100 м
Торговый центр 1 000 м

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BARTYCKA RESIDENCE
Варшава, Польша
от
€139,618
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