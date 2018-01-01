DOMANIEWSKA 24

Доманевская 24 – это современный комплекс, представляющий собой многопрофильное здание с ярким фасадом. В доме расположены функциональные квартиры площадью от 26 до 101 кв.м. Каждый из них оборудован удобной лоджией или террасой. Многочисленные большие окна обеспечивают отличное освещение внутреннего пространства. На подземном этаже здания предусмотрены двухуровневая подземная парковка и боксы для велосипедов. Жильцы также смогут воспользоваться возможностью отделки квартир под ключ профессиональной компанией.

Основная информация:

•1, 2 и 4-комнатные квартиры от 50 м2 до 100 м2

•Парк Аркадия, Круликарния (16 минут ходьбы)

•Трамвайная остановка и станция метро «Виляновская» (10 минут пешком)

•Бедронка (1 минута пешком)

•Galeria Mokotów, Cinema City, Lidl (11 минут пешком)

•Офисный комплекс (3 минуты пешком)

•Спортивный комплекс «Варшавянка» (8 минут на машине)

Расположение:

•Ксаверов, ул. Доманевская 24

5,1 км до центра

•2 мин. дойти до автобусной остановки

•10 минут. дойти до станции метро

•11 мин. дойти до трамвайной остановки

•доступ к центру: 17 мин на машине

Инфраструктура:

•Магазин: Biedronka (27 м, 1 минута пешком)

•Аптека (103 м, 2 минуты пешком)

•Автобусная остановка (119 м, 2 минуты пешком)

•Начальная школа (331 м, 4 минуты пешком)

•Ресторан (334 м, 5 мин пешком)

•Детский сад (417 м, 6 мин пешком)

•Детский сад (485 м, 7 мин пешком)

•Тренажерный зал (690 м, 9 мин пешком)

•Станция метро (763 м, 10 минут пешком)

•Ветеринар (840 м, 11 мин пешком)

•Трамвайная остановка (805 м, 11 минут пешком)

•Кафе (888 м, 12 мин пешком)

•Почтовое отделение (928 м, 12 мин пешком)

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

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