Многоквартирный жилой комплекс Holm House строится поэтапно, расположен в районе Мокотув в Варшаве и сертифицирован BREEAM.

Расположение:

Комплекс расположен на улице Мариана Здзеховского, в районе Мокотув. Расстояние до центра Варшавы почти 5 километров. В непосредственной близости от объекта инвестиции расположены объекты городской инфраструктуры, многочисленные учебные заведения, зеленые и прогулочные зоны, остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

Рядом с усадьбой находятся заправочные станции, отделения банков, пиццерии, рестораны, кафе, церковь, почта и торговый центр Galeria Mokotów.

Ближайшие продуктовые магазины: Biedronka (700 м), Lidl (1100 м), Carrefour (1000 м). Комплекс расположен в непосредственной близости от обширных зеленых зон и зон отдыха. Площадь имени Группы АК «Гранат» находится в 1100 метрах, парк Аркадия — в 1700 метрах, аквапарк «Варшавянка» и парк «Варшавянка» — в 1700 метрах. Генерала Густава Орлича-Дресзера с детской площадкой – 1900 м, до пл. Ольга и Анджей Малковские – 2100 м.

Образовательные учреждения:

Имеются образовательные объекты, в том числе детский сад №330 (650 м), XLIX средняя школа с двуязычным отделением. Школа Иоганна Вольфганга Гете (900 м), Начальная школа № 119 3-й Берлинский пехотный полк и Университет Лазарского (1200 м), садоводческий техникум при школьном комплексе № 39, Социальная начальная школа № 14, XXVIII Средняя школа Яна Кохановского и Детский сад № 4 (2100 м).

Медицинские учреждения:

Рядом с комплексом расположены аптеки, частные медицинские клиники и СМ Вимед.

Спортивные учреждения:

Неподалеку расположены аквапарк «Варшавянка», скейт-парк, каток, спортивные площадки и фитнес-залы.

Транспортная развязка:

Инвестиция имеет очень удобное расположение. Рядом с комплексом находится автобусная остановка (линии N36, 174), в 900 метрах – станция метро М1 Wilanowska, а в 1100 метрах – трамвайная остановка линий 4, 10, 14, 31, 35. Комплекс расположен недалеко от Ал. Виляновской, которая ведет к выходу на ДК 2 и позволяет легко добраться на машине до других частей Варшавы.

Архитектура комплекса:

Здания поместья Холм Хаус спроектированы в современном минималистическом стиле, имеют каскадную планировку и высоту от 8 до 11 этажей. Металлические, стеклянные балюстрады балконов и большие окна являются частью архитектурного решения фасада.

Инфраструктура комплекса:

Зона комплекса закрыта и находится под круглосуточной охраной. В распоряжении жильцов детская площадка, зеленый двор, бесшумные лифты, велокомната, велопарковки , а также наземные и подземные парковочные места. На первом этаже торгово-служебные помещения.

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