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APARTAMENTY ORKANA

Варшава, Польша
от
€327,040
;
4
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О комплексе

Апартаменты Orkana в Варшаве – это 4-квартирный жилой дом высокого стандарта, расположенный в центрально-южной части Варшавы.

 

Расположение:

Уютный жилой дом расположен в зоне частного сада в варшавском районе Ксаверув, в районе Мокотув, примерно в 5 км от самого центра столицы.

 

Инфраструктура:

Рядом продуктовые магазины: Бедронка - 700 м, Жабка, Карфур Экспресс и другие, рестораны, католическая церковь - 500 м, ветеринарная клиника - 500 м, Рацлавицкая аркада - 1,5 км, торговый центр Мокотув - 2,5 км. В 600 метрах находятся Парк скульптур Круликарния и Музей скульптур.

 

Образовательные учреждения:

В радиусе 400 м расположены 4 детских сада. Начальная школа № 33 , Национальные силы ПВО находятся в 550 м, CLV LO с двуязычными подразделениями им. Героини Варшавского восстания – 800 м, 10-я средняя школа. Королевы Ядвиги – 600 м, XLIII средняя школа Казимира Великого – 550 м.

 

Медицинские учреждения:

Рядом находится медицинская клиника ЗОЗ, J.J. Козерог – 350 м, стоматологический кабинет – 900 м, CM Woronicza – 950 м.

 

Спортивные учреждения:

Спортивные сооружения, доступные в этом районе, включают: фитнес-клуб - 650 м, тренажерный зал под открытым небом и футбольное поле в парке Аркадия - 700 м, бассейн на ЗС № 39 - 2,1 км, теннисный корт - 950 м. В 1,5 км находится аквапарк "Варшавянка" и спортивный комплекс с кортами и стадион.

 

Транспортная развязка:

Близость к важным артериям, таким как ул. Пулавская, ул. Дж.П. Вороница, Ал. Niepodległości обеспечивает быстрый доступ на машине к другим частям города - например, к площади Дефилад за 15 минут. В 100 м находится остановка ночного автобуса N37 и трамваев № 4 и 75. В радиусе около 700 м находятся станции метро линий M1 Wilanowska и Wierzbno. Рядом находится городская велосипедная станция.

 

Архитектура комплекса:

Здание простой формы и правильной планировки, спроектированное Gomez Architecture, имеет четыре жилых этажа, плоскую крышу и фасад, отделанный теплой светло-серой плиткой. Места общего пользования характеризуются многочисленными дизайнерскими деталями и интересными световыми решениями.

 

Инфраструктура комплекса:

К резиденции имеется частный подъезд, инвестиционная территория огорожена и окружена садом, созданным ландшафтным дизайнером Pasa Design. Каждой квартире предоставлено два парковочных места и подсобное помещение в подземном гараже. Есть розетки для зарядки электромобилей.

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Остановка транспорта 100 м
Детский сад 400 м
Магазин 700 м

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APARTAMENTY ORKANA
Варшава, Польша
от
€327,040
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