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MANGALIA II

Варшава, Польша
от
€194,355
;
4
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О комплексе

Нова Мангалия — это современный жилой комплекс, расположенный в варшавском районе Мокотув.

 

Расположение:

Комплекс расположена на улице Мангалия в районе Мокотув, в южной части Варшавы. Это примерно в 6 км от центра города. Местоположение отличается развитой городской инфраструктурой, близостью к рекреационным и зеленым зонам, а также хорошим сообщением с другими частями Варшавы.

 

Инфраструктура:

В непосредственной близости от усадьбы имеются все объекты городской инфраструктуры. Рядом находятся продуктовые магазины (Бедронка, Жабка, Hanza Top Market), супермаркет Carrefour Express, ресторан, заправочные станции, почта, парикмахерская и салон красоты. Торговый центр «Садыба Бест Молл» и гипермаркет «Ашан» расположены в 1100 м. Спортивно-оздоровительный центр «Стегни» — в 1200 м.

 

Ближайшие учебные заведения:

Академия журналистики и звукопроизводства – 150 м, Британская школа Варшава – 500 м, Детский сад № 299 «Бернардинские Краснале» – 650 м, Начальная школа № 212. Кристина Крагельская и начальная школа №371. Сандро Пертини, Начальная школа «Lycee Francais de Varsovie», Детский сад № 311 «Sadybiańskie Świerszcze» - 800 м.

 

Усадьба расположена вблизи исторических и культурных объектов и зеленых зон. Парк имени Станислав Дыгата - 800 м, парк Аркадия - 1900 м, Черняковское озеро и крепость Чернякув - 2000 м, дворцовый комплекс Круликарня - 2250 м, Музей истории польского народного движения - 2400 м, монастырь Св. Станислава Дыгаты - 2250 м. Иосифа и церковь Св. Святой Доминика и Лазенки-Крулевские - 2500 м. Аквапарк Варшавянка - 2600 м. Парк Морское Око - 2700 м. Долина Служевецка - 2900 м.

 

Архитектура комплекса:

Инвестиции состоят из семиэтажных жилых домов современного дизайна и теплых, приглушенных тонов. Инвестиционный проект дополняется спроектированными зелеными зонами и просторным двором.

 

Инфраструктура усадьбы:

Инвестиционная территория огорожена и охраняется 24 часа в сутки. Здания оборудованы бесшумными лифтами. В распоряжении жильцов детская площадка и двор с зонами отдыха и развлечений. Для парковки автомобилей предусмотрены парковочные места наземные и в подземном паркинге. На нижних этажах запроектированы торговые и служебные помещения.

 

Транспортная развязка:

Комплекс хорошо связан с центром и другими частями Варшавы. Рядом с усадьбой, в 100 м от инвестиции, находится остановка «Мангалия» с автобусными маршрутами № 116, 130, 143, 148, 172, 501, 519, 522, Е-2, N03, N31, N81, которые дают  доступ к центру и станции метро M1 Slużew. Расстояние до центра Варшавы составляет почти 6 км, а поездка на машине по улице Яна III Собеского занимает около 10 минут. До аэропорта Шопен – 15 минут. Расположение комплекса позволяет комфортно передвигаться на велосипеде, рядом есть велодорожки и станция городского проката велосипедов (150 м).

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

https://nemiga.pl

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
7
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 200 м
Детский сад 300 м
Остановка транспорта 100 м

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MANGALIA II
Варшава, Польша
от
€194,355
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