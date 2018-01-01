CRISTAL PARK WILLE

Второй этап инвестиций Cristal Park Residence – городские виллы – это уникальные апартаменты, предназначенные для тех, кто ожидает нестандартного пространства и атмосферы. В распоряжении жильцов четыре уютных здания: Вилла Оникс, Вилла Топаз, Вилла Аметист и Вилла Берилл, в которых спроектированы роскошные апартаменты площадью от 86 м2 до 198 м2.

Для каждого жителя подготовлено уникальное пространство для отдыха (открытые сады, зеленые террасы на крыше и просторные лоджии). Каждую квартиру можно приобрести в модели Open Plan, что позволяет индивидуально обустроить и скорректировать внутреннюю планировку. Городские виллы Cristal Park Residence – идеальное решение, сочетающее в себе удобство проживания в квартире с преимуществами собственного дома.

Инфраструктура:

В непосредственной близости от Cristal Park находится множество ресторанов и магазинов (Ашан, Петр и Павел, Carrefour). Парк Аркадия, Круликарня, форт Пилсудского и парк Долинка Служевецка находятся в нескольких минутах ходьбы.

Образовательные учреждения:

Ближайшие учебные заведения включают в себя: Двуязычный детский сад и ясли «Stacja Edukacja», начальная школа № 212 Кристина Крагельская, Начальная школа № 33 Национальные силы ПВО, Начальная школа № 339, Интеграционный школьный комплекс № 62 Рауль Валленберг.

Медицинские учреждения:

В этом районе есть аптеки и частные медицинские кабинеты.

Спортивные учреждения:

Рядом множество спортивных и развлекательных заведений: фитнес-клуб Zdrofit, WOSiR Stegny, теннисный клуб, конькобежная дорожка.

Транспортная развязка:

Расположение инвестиции в непосредственной близости от Аллеи Сикорского, Аллеи Виляновской и улицы Пулавской гарантирует удобное и быстрое сообщение с центром Варшавы и другими районами города. В непосредственной близости есть несколько автобусных остановок (автобусы 108, 139, 164, 166, 200, 217, 251, 402, 503), а станция метро Wilanowska находится в 2300 м.

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