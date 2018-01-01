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CRISTAL PARK RESIDENCE

Варшава, Польша
от
€171,490
;
3
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О комплексе

Cristal Park Residence – это уникальная инвестиция в престижной части варшавского Мокотува, роскошные апартаменты и городские виллы, окруженные зеленью.

 

Расположение:

Комплекс расположен в тихой части района Мокотув с прекрасной атмосферой, у подножия Вислинского откоса, в непосредственной близости от мест, известных как Парк под Скочницей. Мокотув имеет развитую образовательную, коммерческую и сервисную инфраструктуру, множество парков и зеленых зон, а также очень хорошо связан с центром Варшавы и другими частями города.

 

Инфраструктура:

В непосредственной близости от Cristal Park Residence находится множество ресторанов и магазинов (Ашан, Петр и Павел, Carrefour). Парк Аркадия, Круликарня, форт Пилсудского и парк Долинка Служевецка находятся в нескольких минутах ходьбы.

 

Образовательные учреждения:

Ближайшие учебные заведения включают в себя: Двуязычный детский сад и ясли «Stacja Edukacja», начальная школа № 212 Кристина Крагельская, Начальная школа № 33 Национальные силы ПВО, Начальная школа № 339, Интеграционный школьный комплекс № 62 Рауль Валленберг.

 

Медицинские учреждения:

В этом районе есть аптеки и частные медицинские кабинеты.

 

Спортивные учреждения:

Рядом множество спортивных и развлекательных заведений: фитнес-клуб Zdrofit, WOSiR Stegny, теннисный клуб, конькобежная дорожка.

 

Транспортная развязка:

Расположение инвестиции в непосредственной близости от Аллеи Сикорского, Аллеи Виляновской и улицы Пулавской гарантирует удобное и быстрое сообщение с центром Варшавы и другими районами города. В непосредственной близости есть несколько автобусных остановок (автобусы 108, 139, 164, 166, 200, 217, 251, 402, 503), а станция метро Wilanowska находится в 2300 м.

 

Архитектура комплекса:

Классическая архитектура Cristal Park Residence отсылает к постмодернизму, сочетая современные тенденции и современные технические решения. На фасадах и интерьерах зданий использованы декоративные детали из натурального камня, дерева и стекла. С террас и лоджий открывается вид на зеленые зоны и панораму Варшавы.

 

Инфраструктура комплекса:

Комплекс включает в себя просторные помещения общего пользования, зеленый двор, вестибюль с консьержем, а также парковочные места для владельцев и их гостей. Здания оборудованы бесшумными лифтами. Планируется охрана и круглосуточный мониторинг территории. Квартиры стандартно оснащены интеллектуальными системами умного дома (Fibaro), системами рекуперации и очистки (Smog Free).

 

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

https://nemiga.pl

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Детский сад 300 м
Магазин 100 м
Метро 2 000 м
Остановка транспорта 100 м
Торговый центр 3 000 м

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CRISTAL PARK RESIDENCE
Варшава, Польша
от
€171,490
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