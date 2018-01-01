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JAŚMINOWY MOKOTÓW

Варшава, Польша
от
€160,057
;
5
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О комплексе

Jaśminowy Mokotów — это современный, уютный жилой комплекс, поэтапно застраиваемый в варшавском районе Мокотув. Инвестиция имеет международный сертификат BREEAM.

 

Расположение:

Инвестиция расположена на улице Бялего Дембу, в районе Мокотув в Варшаве, в южной части города. Местоположение отличается развитой городской инфраструктурой, близостью к рекреационным и зеленым зонам, а также хорошим сообщением с другими частями Варшавы.

 

Инфраструктура:

В непосредственной близости от усадьбы имеются все объекты городской инфраструктуры. В непосредственной близости находятся продуктовый магазин Carrefour Express и пункты обслуживания. Ближайшее почтовое отделение находится в 800 м. Торговый центр Садыба Бест Молл - в 2000 м. Инвестиция расположена недалеко от историко-культурных объектов и зеленых зон. До парка Аркадия – 1600 м, Музей истории Польского народного движения – 1700 м, дворцовый комплекс Круликарня – 1800 м, монастырь Св. Иосифа и церковь Св. Святой Доминика – 1900 м. Долина Служевецка – 2800 м, парк Морское Око – 3400 м.

 

Образовательные учреждения:

Ближайшие учебные заведения: Детский сад – 480 м, Начальная школа №212. Кристина Крагельская – 950 м, Детский сад №325 и №140 – 1300 м, Академия журналистики и звукорежиссуры – 1500 м, Начальная школа №33, Начальная школа № 339 Национальных сил противовоздушной обороны и интеграции – 1600 м.

 

Медицинские учреждения:

 

CM Dr Ozimek находится неподалеку. В районе есть медицинские кабинеты и аптеки.

 

Спортивные учреждения:

В этом районе есть спортивный клуб. Расстояние до спортивно-оздоровительного центра «Стегни» составляет 950 метров.

 

Транспортная развязка:

Усадьба Ясминовы Мокотов имеет хорошее сообщение с центром и другими частями города. Рядом с усадьбой находится автобусная остановка с маршрутами № 166, 195, 402 и 503, которые также обеспечивают доступ к станции метро M1 Wilanowska (2000 м). Скоростная автомагистраль S2 проходит в 900 м от объекта инвестиций. Доступ к центру Варшавы на машине через Ал. Уяздовское - 7,5 км, а до аэропорта около 15 минут. 

 

Архитектура комплекса:

Комплекс состоит из уютных двухэтажных жилых домов современного дизайна и ярких цветов. Архитектура зданий отличается простой классической формой и большим остеклением, отсылающим к эстетике модернизма. Jaśminowy Mokotów получил международный сертификат системы экологической сертификации BREEAM на уровне Good, что подтверждает соответствие самым высоким стандартам строительства.

 

Инфраструктура комплекса:

Комплекс находится под круглосуточной охраной. К зонам общего пользования относятся двор, парк, аллеи, тротуары, зелень, а также игровая площадка для детей с игрушками и развивающими досками. В распоряжении жителей имеются подземные и надземные парковочные места.

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

https://nemiga.pl

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Аэропорт 5 000 м
Детский сад 200 м
Школа 900 м
Магазин 100 м

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JAŚMINOWY MOKOTÓW
Варшава, Польша
от
€160,057
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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