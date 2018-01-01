APARTAMENTY PILECKIEGO 59

АПАРТАМЕНТЫ PILECKIEGO 59 – идеальный комплекс для инвестиций!

•Все квартиры имеют большие стеклянные балконы с видом на город.

•ВЫСОЧАЙШИЙ стандарт отделки комплекса – качество в каждой детали.

Транспортная развязка:

Апартаменты Pileckiego расположены в варшавском районе Урсынув:

• Метро «Стоклосы»: 6 минут на машине.

• Автобусная остановка в направлении центра: 4 минуты пешком.

• Польская почта: 4 минуты на машине.

• Галерея Мокотув: 11 минут на машине.

• Медицинский центр Medicover: 4 минуты пешком.

• Университет естественных наук: 8 минут на машине.

• Аэропорт имени Шопена: 9 минут на машине.

• Расположение объекта обеспечивает легкий доступ к центру города (около 15 минут), станции метро «Стоклосы» рядом со зданием.

• Международный аэропорт, железнодорожный вокзал и основные транспортные артерии.

• Расположен вдали от городского шума и суеты, гарантирует комфортный отдых.

Рядом развитая инфраструктура: магазины и необходимые точки обслуживания (салоны красоты и парикмахерские), рестораны, кафе, медицинские центры, спортзал, почта, заправка и т.д.

Будущие жильцы инвестиционного комплекса Пилецкого 59 смогут воспользоваться обширной сетью общественного транспорта. Ближайшая точка связи - метро Стоклосы - находится в 1130 метрах от инвестиции Пилецкого 59.

Образовательные учреждения:

В непосредственной близости от инвестиции Пилецкого 59 находится 40 учебных заведений. Ближайшие из них: детский сад «Долина Эльфув» в 260 м, детский сад «Tęczowy Dworek» в 260 м, детский сад в 270 м.

Медицинские учреждения:

Большим преимуществом комплекса является близость к медицинским центрам. Доступ к медицинской помощи будет обеспечен рядом: г. Мед в 180 м, Медикавер в 200 м, Клиника Грабов в 310 м.

Инфраструктура:

Коммерческая и сервисная инфраструктура инвестиции Пилецкого 59 состоит из множества точек. Рядом, в 340 м Жабка, в 430 м Жабка, в 470 м Гжибки.

Спортивные учреждения:

Близость зон отдыха и спортивных сооружений является сильной стороной этого места. В непосредственной близости от инвестиции Pilecki 59 находится беговая дорожка/дорожка в 370 м, поле/площадка в 370 м и открытый тренажерный зал в 380м!

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

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