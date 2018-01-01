APARTAMENTY PILECKIEGO 59

АПАРТАМЕНТЫ PILECKIEGO 59 – идеальный комплекс для инвестиций!
•Все квартиры имеют большие стеклянные балконы с видом на город.
•ВЫСОЧАЙШИЙ стандарт отделки комплекса – качество в каждой детали.
Транспортная развязка:
Апартаменты Pileckiego расположены в варшавском районе Урсынув:
• Метро «Стоклосы»: 6 минут на машине.
• Автобусная остановка в направлении центра: 4 минуты пешком.
• Польская почта: 4 минуты на машине.
• Галерея Мокотув: 11 минут на машине.
• Медицинский центр Medicover: 4 минуты пешком.
• Университет естественных наук: 8 минут на машине.
• Аэропорт имени Шопена: 9 минут на машине.
• Расположение объекта обеспечивает легкий доступ к центру города (около 15 минут), станции метро «Стоклосы» рядом со зданием.
• Международный аэропорт, железнодорожный вокзал и основные транспортные артерии.
• Расположен вдали от городского шума и суеты, гарантирует комфортный отдых.
Рядом развитая инфраструктура: магазины и необходимые точки обслуживания (салоны красоты и парикмахерские), рестораны, кафе, медицинские центры, спортзал, почта, заправка и т.д.
Будущие жильцы инвестиционного комплекса Пилецкого 59 смогут воспользоваться обширной сетью общественного транспорта. Ближайшая точка связи - метро Стоклосы - находится в 1130 метрах от инвестиции Пилецкого 59.
Образовательные учреждения:
В непосредственной близости от инвестиции Пилецкого 59 находится 40 учебных заведений. Ближайшие из них: детский сад «Долина Эльфув» в 260 м, детский сад «Tęczowy Dworek» в 260 м, детский сад в 270 м.
Медицинские учреждения:
Большим преимуществом комплекса является близость к медицинским центрам. Доступ к медицинской помощи будет обеспечен рядом: г. Мед в 180 м, Медикавер в 200 м, Клиника Грабов в 310 м.
Инфраструктура:
Коммерческая и сервисная инфраструктура инвестиции Пилецкого 59 состоит из множества точек. Рядом, в 340 м Жабка, в 430 м Жабка, в 470 м Гжибки.
Спортивные учреждения:
Близость зон отдыха и спортивных сооружений является сильной стороной этого места. В непосредственной близости от инвестиции Pilecki 59 находится беговая дорожка/дорожка в 370 м, поле/площадка в 370 м и открытый тренажерный зал в 380м!
Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:
https://nemiga.pl
|Метро
|1 000 м
|Магазин
|300 м
|Остановка транспорта
|200 м
|Детский сад
|200 м
|Школа
|400 м