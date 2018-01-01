  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Польша
  4. APARTAMENTY PILECKIEGO 59

APARTAMENTY PILECKIEGO 59

Варшава, Польша
от
€136,713
;
2
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

АПАРТАМЕНТЫ PILECKIEGO 59 – идеальный комплекс для инвестиций!

 

•Все квартиры имеют большие стеклянные балконы с видом на город.

 

•ВЫСОЧАЙШИЙ стандарт отделки комплекса – качество в каждой детали.

 

Транспортная развязка:

Апартаменты Pileckiego расположены в варшавском районе Урсынув:

• Метро «Стоклосы»: 6 минут на машине.

• Автобусная остановка в направлении центра: 4 минуты пешком.

• Польская почта: 4 минуты на машине.

• Галерея Мокотув: 11 минут на машине.

• Медицинский центр Medicover: 4 минуты пешком.

• Университет естественных наук: 8 минут на машине.

• Аэропорт имени Шопена: 9 минут на машине.

• Расположение объекта обеспечивает легкий доступ к центру города (около 15 минут), станции метро «Стоклосы» рядом со зданием.

• Международный аэропорт, железнодорожный вокзал и основные транспортные артерии.

• Расположен вдали от городского шума и суеты, гарантирует комфортный отдых.

 

Рядом развитая инфраструктура: магазины и необходимые точки обслуживания (салоны красоты и парикмахерские), рестораны, кафе, медицинские центры, спортзал, почта, заправка и т.д.

Будущие жильцы инвестиционного комплекса Пилецкого 59 смогут воспользоваться обширной сетью общественного транспорта. Ближайшая точка связи - метро Стоклосы - находится в 1130 метрах от инвестиции Пилецкого 59.

 

Образовательные учреждения:

В непосредственной близости от инвестиции Пилецкого 59 находится 40 учебных заведений. Ближайшие из них: детский сад «Долина Эльфув» в 260 м, детский сад «Tęczowy Dworek» в 260 м, детский сад в 270 м.

Медицинские учреждения:

Большим преимуществом комплекса является близость к медицинским центрам. Доступ к медицинской помощи будет обеспечен рядом: г. Мед в 180 м, Медикавер в 200 м, Клиника Грабов в 310 м.

Инфраструктура:

Коммерческая и сервисная инфраструктура инвестиции Пилецкого 59 состоит из множества точек. Рядом, в 340 м Жабка, в 430 м Жабка, в 470 м Гжибки.

Спортивные учреждения:

Близость зон отдыха и спортивных сооружений является сильной стороной этого места. В непосредственной близости от инвестиции Pilecki 59 находится беговая дорожка/дорожка в 370 м, поле/площадка в 370 м и открытый тренажерный зал в 380м!

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

https://nemiga.pl

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Метро 1 000 м
Магазин 300 м
Остановка транспорта 200 м
Детский сад 200 м
Школа 400 м

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс Verde в городе Poznań
Познань, Польша
Цена по запросу
Жилой комплекс Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Польша
от
€296,000
Жилой комплекс OSIEDLE BLUSZCZAŃSKA
Варшава, Польша
от
€197,793
Жилой комплекс HOLM HOUSE
Варшава, Польша
от
€228,653
Жилой комплекс Solen Kabaty
Варшава, Польша
от
€212,716
Вы просматриваете
APARTAMENTY PILECKIEGO 59
Варшава, Польша
от
€136,713
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс APARTAMENTY NOWY MARYSIN
Жилой комплекс APARTAMENTY NOWY MARYSIN
Варшава, Польша
от
€154,877
Сдача в: 2025
Агентство: NEMIGA
Жилой комплекс MANGALIA II
Жилой комплекс MANGALIA II
Варшава, Польша
от
€194,355
Агентство: NEMIGA
Нова Мангалия — это современный жилой комплекс, расположенный в варшавском районе Мокотув.   Расположение: Комплекс расположена на улице Мангалия в районе Мокотув, в южной части Варшавы. Это примерно в 6 км от центра города. Местоположение отличается развитой городской инфраструктурой, близостью к рекреационным и зеленым зонам, а также хорошим сообщением с другими частями Варшавы.   Инфраструктура: В непосредственной близости от усадьбы имеются все объекты городской инфраструктуры. Рядом находятся продуктовые магазины (Бедронка, Жабка, Hanza Top Market), супермаркет Carrefour Express, ресторан, заправочные станции, почта, парикмахерская и салон красоты. Торговый центр «Садыба Бест Молл» и гипермаркет «Ашан» расположены в 1100 м. Спортивно-оздоровительный центр «Стегни» — в 1200 м.   Ближайшие учебные заведения: Академия журналистики и звукопроизводства – 150 м, Британская школа Варшава – 500 м, Детский сад № 299 «Бернардинские Краснале» – 650 м, Начальная школа № 212. Кристина Крагельская и начальная школа №371. Сандро Пертини, Начальная школа «Lycee Francais de Varsovie», Детский сад № 311 «Sadybiańskie Świerszcze» - 800 м.   Усадьба расположена вблизи исторических и культурных объектов и зеленых зон. Парк имени Станислав Дыгата - 800 м, парк Аркадия - 1900 м, Черняковское озеро и крепость Чернякув - 2000 м, дворцовый комплекс Круликарня - 2250 м, Музей истории польского народного движения - 2400 м, монастырь Св. Станислава Дыгаты - 2250 м. Иосифа и церковь Св. Святой Доминика и Лазенки-Крулевские - 2500 м. Аквапарк Варшавянка - 2600 м. Парк Морское Око - 2700 м. Долина Служевецка - 2900 м.   Архитектура комплекса: Инвестиции состоят из семиэтажных жилых домов современного дизайна и теплых, приглушенных тонов. Инвестиционный проект дополняется спроектированными зелеными зонами и просторным двором.   Инфраструктура усадьбы: Инвестиционная территория огорожена и охраняется 24 часа в сутки. Здания оборудованы бесшумными лифтами. В распоряжении жильцов детская площадка и двор с зонами отдыха и развлечений. Для парковки автомобилей предусмотрены парковочные места наземные и в подземном паркинге. На нижних этажах запроектированы торговые и служебные помещения.   Транспортная развязка: Комплекс хорошо связан с центром и другими частями Варшавы. Рядом с усадьбой, в 100 м от инвестиции, находится остановка «Мангалия» с автобусными маршрутами № 116, 130, 143, 148, 172, 501, 519, 522, Е-2, N03, N31, N81, которые дают  доступ к центру и станции метро M1 Slużew. Расстояние до центра Варшавы составляет почти 6 км, а поездка на машине по улице Яна III Собеского занимает около 10 минут. До аэропорта Шопен – 15 минут. Расположение комплекса позволяет комфортно передвигаться на велосипеде, рядом есть велодорожки и станция городского проката велосипедов (150 м). Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже: https://nemiga.pl
Жилой комплекс Solen Kabaty
Жилой комплекс Solen Kabaty
Варшава, Польша
от
€212,716
Площадь 46–130 м²
10 объектов 10
Сдача в: 2024
Агентство: NEMIGA
О комплексе: Solen Kabaty — это современный жилой комплекс высокого стандарта, расположенный в варшавском районе Урсынув.   Расположение учреждения: Комплекс построен на улице Рыбалтув в районе Урсынув Варшавы (район Кабаты). Он расположен недалеко от южной границы Варшавы и Кабацкого леса. Рядом проходят ключевые дороги, обеспечивающие быстрый доступ к стратегически важным точкам города.   Инфраструктура комплекса: В непосредственной близости от комплекса находятся: супермаркеты Żabka, Lidl и Carrefour Express, аптека Rossmann, многочисленные универсальные магазины, кафе, рестораны и бистро,пачкоматы, банковские пункты, салоны красоты и парикмахерские, парк Мочиделко и парк Мотыки. Торговый центр Урсынув с гипермаркетом Ашан расположен примерно в 3 км от инвестиции.   Образовательные учреждения: В районе расположены следующие образовательные центры: терапевтический детский сад «Эффектис», детский сад №412, частная начальная школа №47. Р. Шуман из Primus Foundation, частная начальная школа Active School.   Медицинские учреждения: Рядом с инвестицией расположены такие медицинские центры, как медицинский центр «Медика», центр УЗИ «Кабаты Омед», Медицинская группа «Вертимед+», медицинский центр «Иннова-Мед», клиника НЗОЗ и другие.   Спортивные учреждения: Рядом с комплексом расположены: студия Сатья-йоги, бассейн Aqua Spa Kabaty, спортивные площадки, школа единоборств и кросс-ворката «Гладиатор», Урсыновский физкультурно-оздоровительный центр с бассейном «Аква Релакс», а также скейт-парк в парке на ул. Бажантарни. Более того, близость обширных зеленых зон позволяет заниматься спортом на открытом воздухе.   Транспортная развязка: В 350 м от инвестиции расположены автобусные остановки маршрутов № 179 и № 504. Станция метро М1 «Кабаты» находится в 1 км. Дорога на общественном транспорте до самого центра Варшавы занимает почти 40 минут. Дорога на машине занимает почти полчаса (по улице Пулавской или по дороге S79).   Архитектура комплекса: Четырехэтажный дом в стиле модернизм неправильной планировки выполнен по  высокому стандарту. Сделаны панорамные деревянные окна и добавлены декоративные элементы. В цветовой гамме фасада преобладают светлые оттенки – белый, древесный, бежевый.   Инфраструктура  комплекса: Инвестиция включает в себя общую зону отдыха с тренажерным залом на открытом воздухе, детской игровой площадкой и стойками для велосипедов. Для парковки автомобилей имеется подземная парковка. В жилом доме также имеются пассажирские лифты и кладовые, а на первом этаже расположен вестибюль со стойкой регистрации. Комплекс подходит людям с ограниченными возможностями.   О квартирах: Квартиры планировкой от 2 до 5 комнат дополняются дополнительным пространством в виде балконов, террас или садов. Площадь помещений варьируется от 44 до 129 кв м. Квартиры продаются в стандарте застройщика или с отделкой «под ключ».   Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже: https://nemiga.pl    
Realting.com
Перейти