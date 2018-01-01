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Solen Kabaty

Варшава, Польша
от
€212,716
;
8
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О комплексе

О комплексе:

Solen Kabaty — это современный жилой комплекс высокого стандарта, расположенный в варшавском районе Урсынув.

 

Расположение учреждения:

Комплекс построен на улице Рыбалтув в районе Урсынув Варшавы (район Кабаты). Он расположен недалеко от южной границы Варшавы и Кабацкого леса. Рядом проходят ключевые дороги, обеспечивающие быстрый доступ к стратегически важным точкам города.

 

Инфраструктура комплекса:

В непосредственной близости от комплекса находятся: супермаркеты Żabka, Lidl и Carrefour Express, аптека Rossmann, многочисленные универсальные магазины, кафе, рестораны и бистро,пачкоматы, банковские пункты, салоны красоты и парикмахерские, парк Мочиделко и парк Мотыки. Торговый центр Урсынув с гипермаркетом Ашан расположен примерно в 3 км от инвестиции.

 

Образовательные учреждения:

В районе расположены следующие образовательные центры: терапевтический детский сад «Эффектис», детский сад №412, частная начальная школа №47. Р. Шуман из Primus Foundation, частная начальная школа Active School.

 

Медицинские учреждения:

Рядом с инвестицией расположены такие медицинские центры, как медицинский центр «Медика», центр УЗИ «Кабаты Омед», Медицинская группа «Вертимед+», медицинский центр «Иннова-Мед», клиника НЗОЗ и другие.

 

Спортивные учреждения:

Рядом с комплексом расположены: студия Сатья-йоги, бассейн Aqua Spa Kabaty, спортивные площадки, школа единоборств и кросс-ворката «Гладиатор», Урсыновский физкультурно-оздоровительный центр с бассейном «Аква Релакс», а также скейт-парк в парке на ул. Бажантарни. Более того, близость обширных зеленых зон позволяет заниматься спортом на открытом воздухе.

 

Транспортная развязка:

В 350 м от инвестиции расположены автобусные остановки маршрутов № 179 и № 504. Станция метро М1 «Кабаты» находится в 1 км. Дорога на общественном транспорте до самого центра Варшавы занимает почти 40 минут. Дорога на машине занимает почти полчаса (по улице Пулавской или по дороге S79).

 

Архитектура комплекса:

Четырехэтажный дом в стиле модернизм неправильной планировки выполнен по  высокому стандарту. Сделаны панорамные деревянные окна и добавлены декоративные элементы. В цветовой гамме фасада преобладают светлые оттенки – белый, древесный, бежевый.

 

Инфраструктура  комплекса:

Инвестиция включает в себя общую зону отдыха с тренажерным залом на открытом воздухе, детской игровой площадкой и стойками для велосипедов. Для парковки автомобилей имеется подземная парковка. В жилом доме также имеются пассажирские лифты и кладовые, а на первом этаже расположен вестибюль со стойкой регистрации. Комплекс подходит людям с ограниченными возможностями.

 

О квартирах:

Квартиры планировкой от 2 до 5 комнат дополняются дополнительным пространством в виде балконов, террас или садов. Площадь помещений варьируется от 44 до 129 кв м. Квартиры продаются в стандарте застройщика или с отделкой «под ключ».

 

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

https://nemiga.pl

 

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
4
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 46.2 – 52.7
Цена за м², EUR 4,597 – 4,934
Цена квартиры, EUR 214,434 – 249,700
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 62.5 – 88.0
Цена за м², EUR 4,179 – 4,415
Цена квартиры, EUR 268,786 – 364,743
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 89.8 – 130.5
Цена за м², EUR 3,966 – 4,530
Цена квартиры, EUR 403,812 – 529,435
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 129.8
Цена за м², EUR 4,146
Цена квартиры, EUR 534,068
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Детский сад 1 200 м
Магазин 500 м
Метро 800 м
Остановка транспорта 100 м
Торговый центр 3 500 м
Школа 600 м

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Solen Kabaty
Варшава, Польша
от
€212,716
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