О комплексе:

Solen Kabaty — это современный жилой комплекс высокого стандарта, расположенный в варшавском районе Урсынув.

Расположение учреждения:

Комплекс построен на улице Рыбалтув в районе Урсынув Варшавы (район Кабаты). Он расположен недалеко от южной границы Варшавы и Кабацкого леса. Рядом проходят ключевые дороги, обеспечивающие быстрый доступ к стратегически важным точкам города.

Инфраструктура комплекса:

В непосредственной близости от комплекса находятся: супермаркеты Żabka, Lidl и Carrefour Express, аптека Rossmann, многочисленные универсальные магазины, кафе, рестораны и бистро,пачкоматы, банковские пункты, салоны красоты и парикмахерские, парк Мочиделко и парк Мотыки. Торговый центр Урсынув с гипермаркетом Ашан расположен примерно в 3 км от инвестиции.

Образовательные учреждения:

В районе расположены следующие образовательные центры: терапевтический детский сад «Эффектис», детский сад №412, частная начальная школа №47. Р. Шуман из Primus Foundation, частная начальная школа Active School.

Медицинские учреждения:

Рядом с инвестицией расположены такие медицинские центры, как медицинский центр «Медика», центр УЗИ «Кабаты Омед», Медицинская группа «Вертимед+», медицинский центр «Иннова-Мед», клиника НЗОЗ и другие.

Спортивные учреждения:

Рядом с комплексом расположены: студия Сатья-йоги, бассейн Aqua Spa Kabaty, спортивные площадки, школа единоборств и кросс-ворката «Гладиатор», Урсыновский физкультурно-оздоровительный центр с бассейном «Аква Релакс», а также скейт-парк в парке на ул. Бажантарни. Более того, близость обширных зеленых зон позволяет заниматься спортом на открытом воздухе.

Транспортная развязка:

В 350 м от инвестиции расположены автобусные остановки маршрутов № 179 и № 504. Станция метро М1 «Кабаты» находится в 1 км. Дорога на общественном транспорте до самого центра Варшавы занимает почти 40 минут. Дорога на машине занимает почти полчаса (по улице Пулавской или по дороге S79).

Архитектура комплекса:

Четырехэтажный дом в стиле модернизм неправильной планировки выполнен по высокому стандарту. Сделаны панорамные деревянные окна и добавлены декоративные элементы. В цветовой гамме фасада преобладают светлые оттенки – белый, древесный, бежевый.

Инфраструктура комплекса:

Инвестиция включает в себя общую зону отдыха с тренажерным залом на открытом воздухе, детской игровой площадкой и стойками для велосипедов. Для парковки автомобилей имеется подземная парковка. В жилом доме также имеются пассажирские лифты и кладовые, а на первом этаже расположен вестибюль со стойкой регистрации. Комплекс подходит людям с ограниченными возможностями.

О квартирах:

Квартиры планировкой от 2 до 5 комнат дополняются дополнительным пространством в виде балконов, террас или садов. Площадь помещений варьируется от 44 до 129 кв м. Квартиры продаются в стандарте застройщика или с отделкой «под ключ».

Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:

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