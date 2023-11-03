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Квартиры в новостройках в Панама

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Жилой комплекс Пиноальто
Жилой комплекс Пиноальто
Jaramillo Abajo, Панама
от
€274,755
Площадь 95–145 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Комплекс Пиноальто Локация: 10 минут от городка Бокете. Готовность - 2025 г. Комплекс Пиноальто расположен в предгорьях Бокете, небольшого городка в высокогорной провинции Чирики в Панаме, рядом с речным каньоном, с одной стороны, и конным клубом, с другой. Стремясь расширить туристическую инфраструктуру в районе города Бокете и инвестиционные возможности, которые были открыты в этом регионе, застройщик стремится развивать проект Пиноальто. Таким образом, проект Пиноальто является привлекательнейшим инвестиционным проектом.  Этот уютный горный проект состоит из апартаментов различного размера и множества общественных зон в курортном стиле, ориентированных на спокойный комфортный досуг и общение. Инфраструктура комплекса: -Ресторан -Террасы -Читальный зал -Кофейня -Зоны барбекю -Бассейны -Смотровые площадки Естественная вентиляция и затенение Стратегии максимального комфорта в тропическом климате. Ориентация и форма зданий позволяют ветру проникать во все кондоминиумы и места общего пользования. Открытые коридоры способствуют циркуляции воздуха по всему зданию, так что каждая единица имеет возможность перекрестной вентиляции. КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ 3 ФАЗЫ: Доступна Фаза А - 34 апартамента Площадь апартаментов от 95 м2 до 145 м2 ЦЕНЫ от 313 500 до 478 500 $ План оплат при рассрочке на 5 лет: 15% при подписании контракта 10% через 8 месяцев 10% через 6 месяцев 15% через 24 месяца Итого - 50% предоплата в строительстве Остальные 50% в  рассрочку на 5 лет со ставкой 6,5% (может меняться) Без процесса предварительного одобрения Без штрафа за переплату Готовность фазы А проекта Пиноальто: 6 месяцев до предпродажи 18 месяцев на строительство Будет завершено в первом - втором квартале 2025 г.  
Апарт - отель Королевская Пальма
Апарт - отель Королевская Пальма
Caimitillo, Панама
от
€155,632
Площадь 70 м²
1 объект 1
Комплекс апартаментов на берегу моря “Королевская пальма” с ультрасовременным дизайном и архитектурой. Комплекс расположен в Плайя Горгона, всего в 50 минутах от Панама-Сити и в нескольких минутах от города Коронадо. Вид на бескрайний океан!   ДВЕ БАШНИ с 28 и 21 этажами   БАШНЯ А располагается 6 квартир на этаже БАШНЯ Б располагается 8 квартир на этаже АПАРТАМЕНТЫ могут быть с 1 или 2-мя спальнями ЛИФТЫ 4 пассажирских и один грузовой ИНФРАСТРУКТУРА: Круглосуточная охрана Общий холл с администратором на первом этаже Места для отдыха Парковки для гостей Личный балкон   Инфраструктура 1-го этажа (1-я социальная зона) -крытая терраса -рестораны и кафе -бассейн -выход на частный пляж   Инфраструктура 3-го этажа (3-я социальная зона)   -многофункциональный корт -терраса -тренажерный зал -сауна -детская игровая площадка -комната для частных мероприятий -джакузи -семейный бассейн   В комплексе всего 281 апартамент Апартаменты площадью 70 м2 , 129 м2 и 135 м2 Апартаменты с 1 и с 2-мя спальнями Вид из всех апартаментов - на океан К продаже осталось несколько апартаментов по цене 165 000$ План оплат:  1-й вариант - 100% 2-й вариант:  ПВ - 30%  70%- рассрочка от застройщика под 6.5% на 5 лет, при этом  жить и сдавать  недвижимость 50можно сразу Прогнозируемый доход от аренды-минимум 6-8 % в год Ежегодный прирост стоимости -8-10% Комплекс готовый-2016 г    
Апарт - отель Матис
Апарт - отель Матис
Caimitillo, Панама
от
€924,361
Площадь 337 м²
1 объект 1
МАТИС - КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ АБСОЛЮТНОЙ РОСКОШИ И СТИЛЯ! Комплекс апартаментов класса люкс был специально разработан для тех, кто мечтает об истинном наслаждении жизнью, к тому же с прекрасным видом на бескрайний океан! КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ Здание комплекса состоит из 56 этажей.  Первые 10 этажей включают в себя: места для отдыха корты для тенниса и сквоша игровые комнаты сауну и спа-центр парковку. НА 6 ЭТАЖЕ РАСПОЛОЖЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА Пространство для проведения различных мероприятий и игровая площадка Тренажерный зал, сауна, корт для сквоша Огромный бассейн для взрослых и детей Открытая терраса для отдыха и барбекю  На одном этаже располагаются только два апартамента.  Ультрасовременные бесшумные пассажирские лифты и грузовой лифт.  Три парковочных места для каждого из апартаментов. Надежные противопожарные и аварийные установки. Современная система видеонаблюдения.   АПАРТАМЕНТЫ: Площади апартаментов комплекса представлены в следующих вариантах – это 336,9 м2 и 342,9 м2 с тремя спальнями. Есть возможность приобретения апартаментов с четырьмя спальнями. Такой вариант проектируется и рассчитывается по эксклюзивному запросу. Гостиная – столовая комната с видом на потрясающий океан. Открытая кухня-столовая для завтраков. В комплексе МАТИС Вы найдете для себя всё, что нужно для роскошной и умиротворенной жизни!  
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Апарт - отель Ногал
Апарт - отель Ногал
Панама (город), Панама
от
€278,251
Сдача в: 2026
Ногал расположен в самом престижном районе Панама-Сити, Коста-дель-Эсте, районе, известном своими высокими стандартами инфраструктуры и замечательным деловым районом. Расположен в самом сердце делового центра и с доступом к основным дорогам. Ногал находится в непосредственной близости к магазинам и ресторанам, всего в нескольких минутах езды от центра города, что делает Ногал идеальным местом для жизни. Здание: 41-этажная башня 32 уровня квартир 6 квартир на уровне Апартаменты 100m2, 122m2 и 131m2  Охрана 24 часа Генератор электричества  Резервуар для запаса воды Инфраструктура социальных зон комплекса: Социальная зона №1: Семейный бассейн и джакузи  Крытая терраса с баром  Беговая дорожка Зал для проведения мероприятий  Игровая площадка для детей  Тренажерный зал Социальная зона №2: Кинотеатр Зоны для отдыха и игр СПА салон Цены: от $295 тыс.  Готовность: 2026 год. Строительство - 3 года. План платежей:  15% первоначальный взнос 10% взнос через год 10% взнос через 2 года 65% выплата к моменту окончания строительства через три года. Оплата полностью или в рассрочку от застройщика под 6.5-7%. К моменту окончания строительства, как правило, прирост цены недвижимости составляет около 10-15%. Ожидаемый доход от сдачи в аренду в данном комплексе - 6-8%, или  ~1600-2000$ в месяц.  И ещё одно немаловажное преимущество приобретения недвижимости в данном комплексе - возможность получения статуса ПМЖ!  
Апарт - отель Милый Дом
Апарт - отель Милый Дом
Caimitillo, Панама
от
€310,321
Площадь 104–368 м²
2 объекта 2
Комплекс Милый Дом  Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города Панама Сити и с видом на Тихий океан и Панамский канал – Милый дом – это идеальный дом, удовлетворяющий потребности как любителя городского стиля жизни, так и любого, кто хочет иметь быстрый доступ к пляжу. Круглосуточная охрана Двойной стеклопакет с тепло- и звукоизоляцией Полная вспомогательная аварийная служба Консьерж сервис Три этажа для парковки Три основных пассажирских и один грузовой  Парковка для посетителей   НА ЭТАЖАХ С 4 ПО 19 РАСПОЛАГАЮТСЯ: Апартаменты с 1 и 2-мя спальнями, ванными комнатами, гардеробной, открытой кухней, личным балконом и террасой. 12 апартаментов на этаже. 6 апартаментов с видом на океан, и 6 апартаментов с видом на Панамский канал и тропический лес.   НА ЭТАЖАХ С 20 ПО 24 РАСПОЛАГАЮТСЯ:  Пентхаусы с 3-мя спальнями, 3-мя ванными комнатами, открытой кухней, гардеробной, просторной террасой и видом на океан.   На последних этажах комплекса расположены места для отдыха с панорамным обзором, бассейном, тренажерным залом, открытой террасой и игровой комнатой. Престижное членство в Pearl Beach Club  Частный доступ к пляжу и бассейну  Фитнес-центр  Спа-центр класса люкс   Площадь апартаментов 103,9 м2-133,9 м2;                                                     226,8 м2-394,8 м2 Комплекс сдан в 2012 году.  
Апарт - отель Аркадия
Апарт - отель Аркадия
Панама (город), Панама
от
€278,251
Площадь 70–76 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объектов в Costa del Este. Это апарт-отель, который будет приносить доход с первого дня, как вы получите свои ключи! Аркадия это современный апарт-отель класса люкс, в котором сочетаются концепция идеального жилья и прекрасные инвестиционные возможности. Разработан специально для современного жителя мегаполиса и находится в самом престижном районе Панама-Сити - Costa del Este. ﻿Вы сможете наслаждаться высокоэффективными технологиями в сочетании с консьерж-сервисом, коворкингом, потрясающим видом на парк, различными удобствами и доступностью ко всем достопримечательностям Costa del Este. Благодаря удобному расположению комплекса, вы сможете наслаждаться всеми привилегиями жизни, поскольку в нескольких шагах располагаются кафе, рестораны, супермаркеты, торговые центры, кинотеатры, аптеки, медицинские клиники и парки. Комлекс - 43 этажа 3 этажа совместного пользования 302 апартамента Площадь апартаментов 70 м2 и 76 м2 Доступны программы рассрочки. ﻿Удобства, которые предлагает комплекс: -Элегантный лобби, консьерж-сервис -Сервисные услуги -Свободная парковка -Спортивный бассейн, сауна -4 панорамных лифта и 1 грузовой -Автономный электрогенератор -Противопожарная защита -Парковка для велосипедов -Студия йоги и спортзалы -Благоприятная среда для животных -Огромное количество пространств для работы, бизнес-встреч, отдыха, спорта и общения. Как инвестор или резидент, Вы можете постоянно проживать здесь или сдавать в аренду апартаменты и наслаждаться всеми удобствами, которые предлагает наш комплекс. Апартаменты сдаются в отделке “под ключ”, с техникой мебелью, посудой и текстилем. Отличная система кондиционирования. Сдача комплекса в марте 2024 года!    
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