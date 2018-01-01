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Жилой комплекс : Luxurious Coastal Living

Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 133,104
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Жилой комплекс : Luxurious Coastal Living
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О комплексе

Океанский край: изысканный прибрежный рай непревзойденной роскоши 

Где непревзойденное качество встречает непревзойденную элегантность

 

Побалуйте себя непревзойденным опытом роскошной жизни, поскольку крупнейшая строительная компания на Северном Кипре представляет свой новый престижный проект. 

Этот изысканный курорт, расположенный на возвышенности, предлагает захватывающий дух, непрерывный вид на безграничное море со всех уголков, создавая очаровательную атмосферу, которая очаровывает чувства. Продуманно разработанный для различных предпочтений, отель представляет впечатляющий ассортимент безупречно созданных домов, включая стильные студии, изысканные апартаменты с 1 и 2 спальнями, модные лофты с 1 и 2 спальнями, и великие виллы с 3 и 4 спальнями.

Благодаря безпроблемному процессу покупки потенциальные покупатели могут получить желаемое место жительства, зарезервировав его на один месяц с небольшой комиссией, за которой следует 30% первоначального взноса. Оставшийся остаток можно удобно оплачивать в рассрочку каждые четыре месяца до запланированной доставки в 2026 году.

Приготовьтесь отправиться в путешествие непревзойденной элегантности и изысканности, где безмятежный прибрежный образ жизни сочетается с бескомпромиссным качеством и безупречным дизайном. Испытайте воплощение прибрежной жизни во всей красе, где каждый день становится свидетельством необычайных радостей роскошной жизни на море.

Эта исключительная резиденция расположена в самом сердце острова, удобно на равном расстоянии от аэропорта и оживленных близлежащих городов, до которых можно добраться за 30 минут езды. Предоставляя непревзойденный жизненный опыт, отель демонстрирует множество первоклассных удобств и удобств на месте. От сверкающего бассейна и очаровательного пейзажного бассейна до омолаживающего спа-салона, а также восхитительного ресторана, кафе и широкого спектра развлекательных мероприятий, каждый аспект роскошной жизни легко обслуживается.

Погрузитесь в мир изысканного комфорта и удовольствия, где удобство и отдых сходятся в этом прибрежном раю.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 115.0
Цена за м², € 1 601
Цена квартиры, € 184 075
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 299.0
Цена за м², € 5 540
Цена квартиры, € 1 656 557
Квартиры Студия
Площадь, м² 45.0
Цена за м², € 2 958
Цена квартиры, € 133 104
Местонахождение новостройки
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
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Жилой комплекс : Luxurious Coastal Living
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Сдача в: -2025
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Caesar Resort/«Цезарь Ресорт» - великолепный жилой комплекс на побережье Северного Кипра, у города Искеле, всего в 3 минутах ходьбы от одного из лучших пляжей Кипра – Лонг Бич, прославившегося кристально чистой водой Средиземного моря и песчаной береговой полосой длиной 3 км. «Цезарь Ресорт» - это комплекс, который совмещает красоту и стиль с удобством и эргономикой. Архитектурный дизайн и садово-парковый ансамбль комплекса, а также средиземноморская природа Северного Кипра создают чувство комфорта и удовольствия. Инфраструктура комплекса: 2 крупных открытых бассейна 1 детский бассейн 1 большой бассейн с подогревом в помещении Сауна и несколько джакузи Несколько спортивных площадок Поля для мини гольфа Бесплатные велосипеды Прокат машин Уютный ресторан Магазин Прачечная Места для барбекю Комната с игровыми автоматами Тренажёрный зал СПА-центр Игровая комната для детей Обслуживание комплекса Охрана ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи). К вашему вниманию квартира-студия с нишей 56 м2 2 этаж цена 89400 £ первоначальный взнос 30% далее рассрочка на 80 мес беспроцентная! сдача дома март 2026 г
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Жилой комплекс Caesar Resort/«Цезарь Ресорт»
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Агентство: ЦН «Престиж»
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