Вилла : Exclusive Villa Residenece

Где роскошь и комфорт встречаются

Спокойствие ждет вас в вашей безмятежной вилле

Этот уникальный проект состоит из 22 частных вилл с 3/4 спальнями и дополнительным частным бассейном.

Ваше видение, ваш выбор - выберите материалы, которые вы любите для своего дома мечты.

Ваш дом является отражением того, кто вы есть, и мы хотим помочь вам сделать его действительно уникальным. Вот почему мы предлагаем широкий выбор высококачественных материалов, и мы построим ваш дом в соответствии с вашими предпочтениями.

Дата доставки: февраль 2025 Особенности: Система отопления интеллектуального пола ( Каждая комната контролируется отдельно ) Фирменные блюда: немецкие смесители и сантехника, грит-плитка, холл и отдельная кухня

Авансовый платеж наличными :

Строительство будет завершено в течение 12 месяцев + Полностью оборудованные белые товары

План оплаты:

Плата за бронирование - 5000 фунтов стерлингов

35% авансовый платеж + 65% непроцентных взносов до передачи ключа