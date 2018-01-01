Вилла : Exclusive Villa Residenece
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 443,484
1 / 8
О комплексе
Где роскошь и комфорт встречаются
Спокойствие ждет вас в вашей безмятежной вилле
Этот уникальный проект состоит из 22 частных вилл с 3/4 спальнями и дополнительным частным бассейном.
Ваше видение, ваш выбор - выберите материалы, которые вы любите для своего дома мечты.
Ваш дом является отражением того, кто вы есть, и мы хотим помочь вам сделать его действительно уникальным. Вот почему мы предлагаем широкий выбор высококачественных материалов, и мы построим ваш дом в соответствии с вашими предпочтениями.
Дата доставки: февраль 2025 Особенности: Система отопления интеллектуального пола ( Каждая комната контролируется отдельно ) Фирменные блюда: немецкие смесители и сантехника, грит-плитка, холл и отдельная кухня
- Авансовый платеж наличными :
Строительство будет завершено в течение 12 месяцев + Полностью оборудованные белые товары
- План оплаты:
Плата за бронирование - 5000 фунтов стерлингов
35% авансовый платеж + 65% непроцентных взносов до передачи ключа
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 212.0
Цена за м², € 2 092
Цена квартиры, € 443 484
Местонахождение новостройки
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Инфраструктура рядом
|Аэропорт
|33 000 м
|Море
|600 м
|Детский сад
|500 м
|Школа
|500 м
|Магазин
|200 м
|Остановка транспорта
|300 м
Агент продавца
Языки общения: English, Русский, Français, Türkçe
Кипр, Iskele
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы