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Вилла : Exclusive Villa Residenece

Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 443,484
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Вилла : Exclusive Villa Residenece
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О комплексе

Где роскошь и комфорт встречаются

Спокойствие ждет вас в вашей безмятежной вилле

Этот уникальный проект состоит из 22 частных вилл с 3/4 спальнями и дополнительным частным бассейном.

Ваше видение, ваш выбор - выберите материалы, которые вы любите для своего дома мечты.
Ваш дом является отражением того, кто вы есть, и мы хотим помочь вам сделать его действительно уникальным. Вот почему мы предлагаем широкий выбор высококачественных материалов, и мы построим ваш дом в соответствии с вашими предпочтениями.

 

Дата доставки: февраль 2025 Особенности: Система отопления интеллектуального пола ( Каждая комната контролируется отдельно ) Фирменные блюда: немецкие смесители и сантехника, грит-плитка, холл и отдельная кухня

 

  • Авансовый платеж наличными :

Строительство будет завершено в течение 12 месяцев + Полностью оборудованные белые товары

  • План оплаты:

Плата за бронирование - 5000 фунтов стерлингов
35% авансовый платеж + 65% непроцентных взносов до передачи ключа

 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 212.0
Цена за м², € 2 092
Цена квартиры, € 443 484
Местонахождение новостройки
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Инфраструктура рядом
Аэропорт 33 000 м
Море 600 м
Детский сад 500 м
Школа 500 м
Магазин 200 м
Остановка транспорта 300 м
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Вилла : Exclusive Villa Residenece
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 443,484
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