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Резиденция : Seafront Penthouse and Garden Apartments

Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 167,026
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Резиденция : Seafront Penthouse and Garden Apartments
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О комплексе

Идиллия Набережная Резиденция, Расположенная в самом сердце острова

Курорт со всеми удобствами, которые вы ожидаете от роскошного отдыха.

Захватывающий вид на Средиземное море и горы Беспармак со всех сторон.

Идеальное расположение этого проекта сделало его идеальным как для жилых, так и для инвестиционных целей.

Sea Magic Garden - это вторая фаза проекта Sea Magic, который обслуживает жителей с 2009 года.

 

Удобства:


✓ PrivateSandyBeach
✓ LandscapedGarden
✓ Детская площадка
✓ MiniGolfCourse
✓ FootballPitch
✓ OutdoorGym
✓ 24 / 4FitnessCenter ( ResidentCardAccess ) ✓ Спа, Сауна, Джакузи
✓ Ресторан, Кафе, Бар
✓ BarbecueArea
✓ UndergroundParking
✓ ManagementSiteOffice

 

Высококачественные материалы и современные образцы:


o Оборудованная терраса на крыше с барбекю и джакузи o Напольное отопление во всех ванных комнатах
о гранитная рабочая поверхность
o Построенная кухня

 

Мы заботимся о вашем доме:


• Бесплатно 24/7 Полное обслуживание сада и площадки
• Управление имуществом при отсутствии клиента ( Если требуется )
• 2 года гарантии аренды для инвесторов ( 5% от цены )

 

Настройте свой собственный дом:

Клиентам предлагается бесплатно постоянство от самых профессиональных архитекторов, чтобы выбрать материал и дизайн своего дома в соответствии с их личным вкусом и предпочтениями.

 

План оплаты:

35% авансовый платеж + 4 года беспроцентных платежей

 

Статус проекта:

Строительство начинается в июле 2023 года и заканчивается в 2026 году.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 55.0
Цена за м², € 3 027
Цена квартиры, € 166 484
Местонахождение новостройки
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Инфраструктура рядом
Аэропорт 33 000 м
Море 200 м
Магазин 300 м
Школа 500 м
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Резиденция : Seafront Penthouse and Garden Apartments
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