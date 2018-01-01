Резиденция : Seafront Penthouse and Garden Apartments

Идиллия Набережная Резиденция, Расположенная в самом сердце острова

Курорт со всеми удобствами, которые вы ожидаете от роскошного отдыха.

Захватывающий вид на Средиземное море и горы Беспармак со всех сторон.

Идеальное расположение этого проекта сделало его идеальным как для жилых, так и для инвестиционных целей.

Sea Magic Garden - это вторая фаза проекта Sea Magic, который обслуживает жителей с 2009 года.

Удобства:



✓ PrivateSandyBeach

✓ LandscapedGarden

✓ Детская площадка

✓ MiniGolfCourse

✓ FootballPitch

✓ OutdoorGym

✓ 24 / 4FitnessCenter ( ResidentCardAccess ) ✓ Спа, Сауна, Джакузи

✓ Ресторан, Кафе, Бар

✓ BarbecueArea

✓ UndergroundParking

✓ ManagementSiteOffice

Высококачественные материалы и современные образцы:



o Оборудованная терраса на крыше с барбекю и джакузи o Напольное отопление во всех ванных комнатах

о гранитная рабочая поверхность

o Построенная кухня

Мы заботимся о вашем доме:



• Бесплатно 24/7 Полное обслуживание сада и площадки

• Управление имуществом при отсутствии клиента ( Если требуется )

• 2 года гарантии аренды для инвесторов ( 5% от цены )

Настройте свой собственный дом:

Клиентам предлагается бесплатно постоянство от самых профессиональных архитекторов, чтобы выбрать материал и дизайн своего дома в соответствии с их личным вкусом и предпочтениями.

План оплаты:

35% авансовый платеж + 4 года беспроцентных платежей

Статус проекта:

Строительство начинается в июле 2023 года и заканчивается в 2026 году.