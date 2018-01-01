Резиденция : Seafront Penthouse and Garden Apartments
О комплексе
Идиллия Набережная Резиденция, Расположенная в самом сердце острова
Курорт со всеми удобствами, которые вы ожидаете от роскошного отдыха.
Захватывающий вид на Средиземное море и горы Беспармак со всех сторон.
Идеальное расположение этого проекта сделало его идеальным как для жилых, так и для инвестиционных целей.
Sea Magic Garden - это вторая фаза проекта Sea Magic, который обслуживает жителей с 2009 года.
Удобства:
✓ PrivateSandyBeach
✓ LandscapedGarden
✓ Детская площадка
✓ MiniGolfCourse
✓ FootballPitch
✓ OutdoorGym
✓ 24 / 4FitnessCenter ( ResidentCardAccess ) ✓ Спа, Сауна, Джакузи
✓ Ресторан, Кафе, Бар
✓ BarbecueArea
✓ UndergroundParking
✓ ManagementSiteOffice
Высококачественные материалы и современные образцы:
o Оборудованная терраса на крыше с барбекю и джакузи o Напольное отопление во всех ванных комнатах
о гранитная рабочая поверхность
o Построенная кухня
Мы заботимся о вашем доме:
• Бесплатно 24/7 Полное обслуживание сада и площадки
• Управление имуществом при отсутствии клиента ( Если требуется )
• 2 года гарантии аренды для инвесторов ( 5% от цены )
Настройте свой собственный дом:
Клиентам предлагается бесплатно постоянство от самых профессиональных архитекторов, чтобы выбрать материал и дизайн своего дома в соответствии с их личным вкусом и предпочтениями.
План оплаты:
35% авансовый платеж + 4 года беспроцентных платежей
Статус проекта:
Строительство начинается в июле 2023 года и заканчивается в 2026 году.
|Аэропорт
|33 000 м
|Море
|200 м
|Магазин
|300 м
|Школа
|500 м