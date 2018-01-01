Жилой комплекс : Exquisite Beachfront Villas and Apartments
О комплексе
Побалуйте себя безмятежностью на своем Ultimate Beach Retreat
Апартаменты на берегу моря и виллы в уникальной средиземноморской архитектуре
Откройте для себя пляжный отель своей мечты в этом эксклюзивном комплексе, откуда открывается потрясающий вид на океан, удобства мирового класса и прямой доступ к нетронутым песчаным пляжам. Погрузитесь в роскошную жизнь среди успокаивающих звуков грохочущих волн, наслаждаясь ярким прибрежным образом жизни и непревзойденным спокойствием.
Удобства и удобства:
- Терраса на крыше и джакузи во всех пентхаусах
- Частный доступ к Золотому песчаному пляжу
- Искусственная река и водопад внутри комплекса
- Крытый бассейн с подогревом
- Открытый бассейн
- Ресторан, Кафе, Бар
- Сад и Детская площадка
- 24/7 Безопасность и техническое обслуживание
- 24/7 Фитнес-центр со специалистом-тренером
- Спа ( Массаж, Сауна, Джакузи, Турецкий Хамам )
- Ежедневный трансфер на поле для гольфа Korenium
- Рядом супермаркет и аптека
Гибкие планы оплаты:
2000 GBP – Бронирование на 2 недели
35% авансовый платеж + 65% рассрочка с января 2024 года по декабрь 2026 года
|Аэропорт
|33 000 м
|Море
|100 м
|Школа
|500 м
|Магазин
|200 м
|Остановка транспорта
|200 м