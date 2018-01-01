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Жилой комплекс : Exquisite Beachfront Villas and Apartments

Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 202,760
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Жилой комплекс : Exquisite Beachfront Villas and Apartments
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О комплексе

Побалуйте себя безмятежностью на своем Ultimate Beach Retreat

Апартаменты на берегу моря и виллы в уникальной средиземноморской архитектуре

Откройте для себя пляжный отель своей мечты в этом эксклюзивном комплексе, откуда открывается потрясающий вид на океан, удобства мирового класса и прямой доступ к нетронутым песчаным пляжам. Погрузитесь в роскошную жизнь среди успокаивающих звуков грохочущих волн, наслаждаясь ярким прибрежным образом жизни и непревзойденным спокойствием.

 

Удобства и удобства:


- Терраса на крыше и джакузи во всех пентхаусах
- Частный доступ к Золотому песчаному пляжу
- Искусственная река и водопад внутри комплекса
- Крытый бассейн с подогревом
- Открытый бассейн
- Ресторан, Кафе, Бар
- Сад и Детская площадка
- 24/7 Безопасность и техническое обслуживание
- 24/7 Фитнес-центр со специалистом-тренером
- Спа ( Массаж, Сауна, Джакузи, Турецкий Хамам )
- Ежедневный трансфер на поле для гольфа Korenium
- Рядом супермаркет и аптека

 

Гибкие планы оплаты:

2000 GBP – Бронирование на 2 недели
35% авансовый платеж + 65% рассрочка с января 2024 года по декабрь 2026 года

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 78.0
Цена за м², € 3 547
Цена квартиры, € 276 648
Местонахождение новостройки
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Инфраструктура рядом
Аэропорт 33 000 м
Море 100 м
Школа 500 м
Магазин 200 м
Остановка транспорта 200 м
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