Жилой комплекс : Exquisite Beachfront Villas and Apartments

Побалуйте себя безмятежностью на своем Ultimate Beach Retreat

Апартаменты на берегу моря и виллы в уникальной средиземноморской архитектуре

Откройте для себя пляжный отель своей мечты в этом эксклюзивном комплексе, откуда открывается потрясающий вид на океан, удобства мирового класса и прямой доступ к нетронутым песчаным пляжам. Погрузитесь в роскошную жизнь среди успокаивающих звуков грохочущих волн, наслаждаясь ярким прибрежным образом жизни и непревзойденным спокойствием.

Удобства и удобства:



- Терраса на крыше и джакузи во всех пентхаусах

- Частный доступ к Золотому песчаному пляжу

- Искусственная река и водопад внутри комплекса

- Крытый бассейн с подогревом

- Открытый бассейн

- Ресторан, Кафе, Бар

- Сад и Детская площадка

- 24/7 Безопасность и техническое обслуживание

- 24/7 Фитнес-центр со специалистом-тренером

- Спа ( Массаж, Сауна, Джакузи, Турецкий Хамам )

- Ежедневный трансфер на поле для гольфа Korenium

- Рядом супермаркет и аптека

Гибкие планы оплаты:

2000 GBP – Бронирование на 2 недели

35% авансовый платеж + 65% рассрочка с января 2024 года по декабрь 2026 года