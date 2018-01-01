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Жилой комплекс Luxury Seafront Project

Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 288,725
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Жилой комплекс Luxury Seafront Project
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Описание Описание
Параметры Параметры
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О комплексе

5-звездочный отель Concept Residence

Состоит из 3 многоквартирных домов и отеля Premium

 

 

  • Идеальное расположение

Курорт расположен всего в 400 метрах от песчаного Лонг-Бич, который был признан первым в мире по версии журнала Forbes в 2021 году. Более того, вид на море подразделений, безусловно, будет оставаться непрерывным в течение всей жизни, поскольку земля между этим проектом и пляжем имеет разрешение на строительство до 2 этажей, а не выше.

  • Гарантированный инвестиционный доход

Значительный экономический рост Северного Кипра и огромный потенциал этого региона превратили инвестиции в недвижимость, привлекательные для многих инвесторов со всего мира. Близкое расстояние между этим проектом и двумя 5-звездочными гостиничными казино в переднем регионе действительно окажет заметное влияние на повышение цен в этом проекте.

 

  • Гостиничный Инвестиционный

В настоящее время для потенциальных инвесторов доступны две возможности инвестирования в отели; отель расположен на сайте проекта ( Блок ), а также предстоящий отель на набережной. Инвестиции в оба отеля доступны в качестве акционера. Акционеры отеля будут иметь 10-летний контракт. Они будут получать точный отчет о доходах каждые 6 месяцев и будут получать их проценты на ежегодной основе.

 

  • Полностью облегченное проживание

Жители этого проекта будут иметь все виды услуг, доступных для комфортной жизни. Удобства для отдыха, представленные на сайте, также делают этот проект отличным местом для отдыха.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 129.0
Цена за м², € 2 524
Цена квартиры, € 325 534
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 160.0
Цена за м², € 1 805
Цена квартиры, € 288 725
Местонахождение новостройки
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Инфраструктура рядом
Море 200 м
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Жилой комплекс Luxury Seafront Project
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Другие комплексы
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Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2025
Застройщик: ЦН «Престиж»

Искеле – это идеальное место для тех, кому по душе бесконечные песочные пляжи, тишина и спокойствие и минутная доступность на автомобиле до города Фамагуста.

Искеле славится своими неповторимыми прекрасными песочными пляжами, нетронутыми уголками дикой природой, и привлекательным поселением Искеле, в котором расположены две церкви, имеющие историческое значение.

Новый элитный комплекс со всей необходимой инфраструктурой: бассейны, спа-центр, фитнес-центр, салон красоты, магазины. Расположен рядом со знаменитым пляжем "Лонг Бич".

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К Вашему вниманию квартира-студия

  • 61 м. кв.
  • 94 000 £.
  • 30% первоначальный взнос,
  • 40% до получения ключей,
  • 30% беспроцентная рассрочка на 1 год.
  • Сдача: конец 2024 - начало 2025 г.
Апарт - отель Edelweiss
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 73,547
43–48 м² 3 квартиры
Сдача в: 2018
Застройщик: Saryap Insaat LTD

Saryap Insaat LTD - это турецкая строительная компания с более чем 25-ти детним опытом в строительном бизнесе в Турции и Европе, работает на Кирпе с 2016.

Наш проект Edelweiss - это премиальное качество строительтсва и сервиса и возможность выгодного инвестирования. А также концепция апарт-комплекса, что подразумевает отдых уровня отеля 5* в наших апартаментах.

Виды услуг

Продажа квартир studio, 1+1, 2+1

Аренда жилья для отдыха на средиземном море

Коммерческие партнёрские программы
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 90,236
41–127 м² 2 квартиры
Сдача в: 2025
Застройщик: Just Prime Homes

Комплекс расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы.

Общая площадь проекта - 133.800 м2.

Комплекс предлагает различные варианты планировок и типологий недвижимости от небольших студий до отдельностоящих вилл.

Общая площадь проекта - 133.800 м2.

Расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа.

До аэропорта Ларнаки - 1 час 10 минут езды

До аэропорта Эрджан - 45 минут езды

Стоимость студий – от 81 400 фунтов

Стоимость апартаментов – от 136 400 фунтов

Стоимость таунхаусов – от 225 225 фунтов

Стоимость вилл – 950 000 фунтов

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