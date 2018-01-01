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Вилла OLIMPOS VILLAS

Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 280
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Вилла OLIMPOS VILLAS
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О комплексе

OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря

160 м2 - 3 + 1

Частный сад и терраса

Частный бассейн

Вид на море

200 метров до пляжа

Элитный район

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 4 000.0
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € 319
Местонахождение новостройки
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Инфраструктура рядом
Магазин 500 м
Школа 2 000 м
Торговый центр 2 000 м
Море 200 м
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Вилла OLIMPOS VILLAS
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 280
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Другие комплексы
Коттеджный поселок «Ambiance»
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2023

Новый жилой комплекс премиум-класса в Татлису

Новый проект «Ambiance» сочетает урбанистический стиль и настоящую элегантность, домашний уют и современную обстановку. Комлекс расположится на огромной территории 21 190 м2 в 900 м от моря.

Преимуществом комплекса также является большое количество ландшафтных насаждений и зон отдыха.

Ифраструктура комплекса: 

Современный тренажёрный зал 

Бассейн-инфинити с видом на море 

Игровая комната 

Площадка для йоги 

Сауна 

Закрытый бассейн 

Кафе-бар у бассейна 

Ресторан 

Мини-супермаркет 

Детская площадка 

Зоны отдыха 

Парковка 

Технические характеристики:

Автоматическая центральная генераторная система 

Камеры видеонаблюдения 

 Железобетонные подземные центральные резервуары для воды 

Пандус для инвалидных колясок 

Встроенные шкафы во всех спальнях 

Итальянская каменная кухонная столешница 

Зона барбекю в бунгало и лофт-апартаментах (на террасах на крыше) 

Мультиинверторная система кондиционирования воздуха в апартаментах 

Система кондиционирования воздуха VRF в виллах 

Джакузи на виллах 

Пейзажный бассейн на виллах 

Камин в виллах 

IP домофон в виллах 

Итальянские каменные столешницы в ванных комнатах в виллах 

2 парковочных места на виллах 

Автоматические садовые ворота с дистанционным управлением на виллах 

Стоимость объектов:

Апартаменты 2+1 (118 м2) – 184 500£ 

Апартаменты Лофт 2+1 (120 м2) - 199 500£ 

Апартаменты Угловой лофт 2+1 (120 м2) – 209 500£ 

Апартаменты 3+1 (147 м2) – 219 500£ 

Бунгало (170 м2) - 375 000£ 

 

План оплаты:

2000£ - резервационный депозит для апартаментов 

4000£ - резервационный депозит для вилл 

35% - при подписании договора 

30% - до получения ключей (май 2026 г.) 

35% - беспроцентная рассрочка на 36 месяцев 

 

При оплате  100% до получения ключей скидки:

Апартаменты 2+1 -11 000£ 

Апартаменты Лофт 2+1 -12 000£ 

Апартаменты Угловой лофт 2+1 -12 000£ 

Апартаменты 3+1 -14 500£ 

Бунгало -25 000£ 

 

Сроки строительства:

Начало – март 2023 г. 

Окончание – май 2026 г.
Вилла Villa Romance
Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 411,268
495 м² 1 квартира
Застройщик: Alpcans Construction

Наш проект Villa Romance состоит из 11 умных вилл.
Особенности Вилл-
1. 3 спальни &    
Санузла 
2. 360 º Панорамный вид на море и горы 
3. камин в гостиной
4. Бассейн и душевая зона 
5. частная парковка
6. изолированный алюминиевый профиль
7. подпольное отопление
8. водоснабжение GROHE
9. система умного 2kVA инвертора солнечной энергии 
10. волоконно-оптическая инфраструктура интернета & скорость
11.  Высококачественная работа & материалы 
12. CCTV системы безопасности камеры
13. Тепловой насос ( мгновенное нагрев воды ) 
14. центральное отопление и охлаждение
15. 1-го класса электрические материалы, LED споты и экологичное освещение
16. Гидрофора ( фильтрация воды) 
17. Термо-комфорт (изолированные стены, полы, терраса, окна и водопроводы)
18. Мраморный и Керамический пол 1-го класса
19. бак для воды
20. Система - умный дом
21. Зона барбекю 
22. система солнечного коллектора
23. Частный сад        
Вилла Проект "Гавайи" На Северном Кипре
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра

Проект Гавайи - это крупнейший на Кипре жилой комплекс на берегу Средиземного моря на северном побережье Кипра. Здесь есть студии, мансардные пентхаусы 1+1, 2+1 и роскошные виллы с 3 спальнями, общим количеством 500 объектов недвижимости. 

Расположенный на побережье Татлису, проект включает искусственные реки, озера, и острова, разбросанные по всему участку, с добавлением элементов шикарного ландшафтного дизайна. 

Инфраструктура комплекса:

Крытый бассейн с подогревом

СПА-центр

Ресторан

Бар

Тренажерный зал

Баскетбольная площадка 

Теннисный корт

Проект планируется завершить к концу 2025 года.

В проекте Гавайи есть 3 типа недвижимости. Квартиры типа А 1+1 и 2+1, студии типа В и виллы типа С.

Комплекс состоит из 22 блоков двухэтажных апартаментов-студий, 8 блоков лофт-пентхаусов 1+1 и 2+1 и 10 роскошных вилл.

Стоимость объектов:

Квартиры-студии (от 43м2) - от 85 000£

Квартиры 1+1 (60м2) - 135 000£

Квартиры лофт 2+1 (135м2) - 200 000£

Виллы 3+1 (325м2) - от 750 000£

План оплаты:

2000£ - Резервационный депозит

35% - Первоначальный взнос

65% - Оплата помесячно/раз в 2 месяца/поквартально до ввода в эксплуатацию (конец 2025 г.)

Проект очень выгоден к приобретению для тех, кто заинтересован в покупке недвижимости в качестве инвестиции или просто для получения дополнительного дохода.

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