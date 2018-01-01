Вилла OLIMPOS VILLAS

Новый жилой комплекс премиум-класса в Татлису
Новый проект «Ambiance» сочетает урбанистический стиль и настоящую элегантность, домашний уют и современную обстановку. Комлекс расположится на огромной территории 21 190 м2 в 900 м от моря.
Преимуществом комплекса также является большое количество ландшафтных насаждений и зон отдыха.
Ифраструктура комплекса:
Современный тренажёрный зал
Бассейн-инфинити с видом на море
Игровая комната
Площадка для йоги
Сауна
Закрытый бассейн
Кафе-бар у бассейна
Ресторан
Мини-супермаркет
Детская площадка
Зоны отдыха
Парковка
Технические характеристики:
Автоматическая центральная генераторная система
Камеры видеонаблюдения
Железобетонные подземные центральные резервуары для воды
Пандус для инвалидных колясок
Встроенные шкафы во всех спальнях
Итальянская каменная кухонная столешница
Зона барбекю в бунгало и лофт-апартаментах (на террасах на крыше)
Мультиинверторная система кондиционирования воздуха в апартаментах
Система кондиционирования воздуха VRF в виллах
Джакузи на виллах
Пейзажный бассейн на виллах
Камин в виллах
IP домофон в виллах
Итальянские каменные столешницы в ванных комнатах в виллах
2 парковочных места на виллах
Автоматические садовые ворота с дистанционным управлением на виллах
Стоимость объектов:
Апартаменты 2+1 (118 м2) – 184 500£
Апартаменты Лофт 2+1 (120 м2) - 199 500£
Апартаменты Угловой лофт 2+1 (120 м2) – 209 500£
Апартаменты 3+1 (147 м2) – 219 500£
Бунгало (170 м2) - 375 000£
План оплаты:
2000£ - резервационный депозит для апартаментов
4000£ - резервационный депозит для вилл
35% - при подписании договора
30% - до получения ключей (май 2026 г.)
35% - беспроцентная рассрочка на 36 месяцев
При оплате 100% до получения ключей скидки:
Апартаменты 2+1 -11 000£
Апартаменты Лофт 2+1 -12 000£
Апартаменты Угловой лофт 2+1 -12 000£
Апартаменты 3+1 -14 500£
Бунгало -25 000£
Сроки строительства:
Начало – март 2023 г.
Окончание – май 2026 г.