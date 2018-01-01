Вилла OLIMPOS VILLAS

Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра

Проект Гавайи - это крупнейший на Кипре жилой комплекс на берегу Средиземного моря на северном побережье Кипра. Здесь есть студии, мансардные пентхаусы 1+1, 2+1 и роскошные виллы с 3 спальнями, общим количеством 500 объектов недвижимости.

Расположенный на побережье Татлису, проект включает искусственные реки, озера, и острова, разбросанные по всему участку, с добавлением элементов шикарного ландшафтного дизайна.

Инфраструктура комплекса:

Крытый бассейн с подогревом

СПА-центр

Ресторан

Бар

Тренажерный зал

Баскетбольная площадка

Теннисный корт

Проект планируется завершить к концу 2025 года.

В проекте Гавайи есть 3 типа недвижимости. Квартиры типа А 1+1 и 2+1, студии типа В и виллы типа С.

Комплекс состоит из 22 блоков двухэтажных апартаментов-студий, 8 блоков лофт-пентхаусов 1+1 и 2+1 и 10 роскошных вилл.

Стоимость объектов:

Квартиры-студии (от 43м2) - от 85 000£

Квартиры 1+1 (60м2) - 135 000£

Квартиры лофт 2+1 (135м2) - 200 000£

Виллы 3+1 (325м2) - от 750 000£

План оплаты:

2000£ - Резервационный депозит

35% - Первоначальный взнос

65% - Оплата помесячно/раз в 2 месяца/поквартально до ввода в эксплуатацию (конец 2025 г.)

Проект очень выгоден к приобретению для тех, кто заинтересован в покупке недвижимости в качестве инвестиции или просто для получения дополнительного дохода.

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