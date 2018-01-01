Коттеджный посёлок Виллы 3+1 и 4+1

Acheritou, Турецкая Республика Северного Кипра

Сдача в: 2024

Идеальный комплекс для жизни возводится в районе Боазтепе в 25 км от Фамагусты. Отсюда открываются невероятные виды на просторы Средиземного моря, т.к. проект расположен на возвышенности.

Это комплекс вилл и апартаментов. Архитектурный дизайн проекта тщательно продуман и не имеет аналогов на Кипре. Проект включает апартаменты 1+1, 2+1, таунхаусы 3+1, виллы 3+1 и 4+1.

Инфраструктура комплекса:

Бассейн

Зеленые зоны

Детские игровые площадки

Зона для пикника

Тип объекта:

Виллы 4+1 (240 м2) – от 380 000£

План оплаты:

30% Первоначальный взнос

70% Беспроцентная рассрочка до конца 2024 г.

Завершения страительства: июнь 2024 г.