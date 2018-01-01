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Коттеджный посёлок Виллы 3+1 и 4+1

Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 375,046
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Коттеджный посёлок Виллы 3+1 и 4+1
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Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
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Коттеджный поселок Виллы 3+1 и 4+1
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 375,046
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Коттеджный поселок «Ambiance»
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2023

Новый жилой комплекс премиум-класса в Татлису

Новый проект «Ambiance» сочетает урбанистический стиль и настоящую элегантность, домашний уют и современную обстановку. Комлекс расположится на огромной территории 21 190 м2 в 900 м от моря.

Преимуществом комплекса также является большое количество ландшафтных насаждений и зон отдыха.

Ифраструктура комплекса: 

Современный тренажёрный зал 

Бассейн-инфинити с видом на море 

Игровая комната 

Площадка для йоги 

Сауна 

Закрытый бассейн 

Кафе-бар у бассейна 

Ресторан 

Мини-супермаркет 

Детская площадка 

Зоны отдыха 

Парковка 

Технические характеристики:

Автоматическая центральная генераторная система 

Камеры видеонаблюдения 

 Железобетонные подземные центральные резервуары для воды 

Пандус для инвалидных колясок 

Встроенные шкафы во всех спальнях 

Итальянская каменная кухонная столешница 

Зона барбекю в бунгало и лофт-апартаментах (на террасах на крыше) 

Мультиинверторная система кондиционирования воздуха в апартаментах 

Система кондиционирования воздуха VRF в виллах 

Джакузи на виллах 

Пейзажный бассейн на виллах 

Камин в виллах 

IP домофон в виллах 

Итальянские каменные столешницы в ванных комнатах в виллах 

2 парковочных места на виллах 

Автоматические садовые ворота с дистанционным управлением на виллах 

Стоимость объектов:

Апартаменты 2+1 (118 м2) – 184 500£ 

Апартаменты Лофт 2+1 (120 м2) - 199 500£ 

Апартаменты Угловой лофт 2+1 (120 м2) – 209 500£ 

Апартаменты 3+1 (147 м2) – 219 500£ 

Бунгало (170 м2) - 375 000£ 

 

План оплаты:

2000£ - резервационный депозит для апартаментов 

4000£ - резервационный депозит для вилл 

35% - при подписании договора 

30% - до получения ключей (май 2026 г.) 

35% - беспроцентная рассрочка на 36 месяцев 

 

При оплате  100% до получения ключей скидки:

Апартаменты 2+1 -11 000£ 

Апартаменты Лофт 2+1 -12 000£ 

Апартаменты Угловой лофт 2+1 -12 000£ 

Апартаменты 3+1 -14 500£ 

Бунгало -25 000£ 

 

Сроки строительства:

Начало – март 2023 г. 

Окончание – май 2026 г.
Вилла КОМПЛЕКС ТРЁХСПАЛЕННЫХ ВИЛЛ В YENI BOGAZICI
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра

🏡 Уютный комплекс ультрасовременных вилл с 3 спальнями строится в излюбленном Yeni Bogazici в 11 км от Фамагусты. Проект состоит из 12 отдельно стоящих вилл со своим участками земли и частными бассейнами.

📐 ВИЛЛА С 3 СПАЛЬНЯМИ 
Участок - 350 м2
Закрытая плоащдь виллы - 170 м2
Террасы - 40 м2

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ:
* Входная терраса 7 м2
* Гостиная 36 м2
* Кухня 31.7 м2
* Туалет 3.9 м2
* Задняя терраса 17 м2
* Внутренний сад 15 м2
* 2 парковочных места

ВТОРОЙ ЭТАЖ:
* Главная спальня 16.4 м2
* Главный туалет + ванная 7.87 м2
* Главная гардеробная 4.50 м2 
* Главная терраса 8.20 м2
* Спальная комната 2 14.50 м2
* Спальная комната 3 14.50 м2
* Общий туалет 5 м2
* Общая терраса 6.85 м2

💰 СТОИМОСТЬ: 380 000 £

🗓 ПЛАН ОПЛАТЫ:
30% Первоначальный взнос
70% До получения ключей

🏁 СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: декабрь 2022 г. – июль 2024 г.
Вилла Боазтепе
Acheritou, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024

Идеальный комплекс для жизни возводится в районе Боазтепе в 25 км от Фамагусты. Отсюда открываются невероятные виды на просторы Средиземного моря, т.к. проект расположен на возвышенности.

Это комплекс вилл и апартаментов. Архитектурный дизайн проекта тщательно продуман и не имеет аналогов на Кипре. Проект включает апартаменты 1+1, 2+1, таунхаусы 3+1, виллы 3+1 и 4+1.

Инфраструктура комплекса:

Бассейн 

Зеленые зоны 

Детские игровые площадки 

Зона для пикника

Тип объекта:

Виллы 4+1 (240 м2) – от 380 000£

План оплаты:

30% Первоначальный взнос 

70% Беспроцентная рассрочка до конца 2024 г. 

 

Завершения страительства: июнь 2024 г.

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