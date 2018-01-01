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Резиденция 2+1 и 3+1

Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 110,835
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Резиденция 2+1 и 3+1
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О комплексе

Просторные квартиры

Чистовая отделка на высшем уровне

Рассрочка 30/70%

Местонахождение новостройки
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
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Резиденция 2+1 и 3+1
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 110,835
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Другие комплексы
Жилой комплекс ISKELE
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2025
Застройщик: ЦН «Престиж»

Искеле – это идеальное место для тех, кому по душе бесконечные песочные пляжи, тишина и спокойствие и минутная доступность на автомобиле до города Фамагуста.

Искеле славится своими неповторимыми прекрасными песочными пляжами, нетронутыми уголками дикой природой, и привлекательным поселением Искеле, в котором расположены две церкви, имеющие историческое значение.

Новый элитный комплекс со всей необходимой инфраструктурой: бассейны, спа-центр, фитнес-центр, салон красоты, магазины. Расположен рядом со знаменитым пляжем "Лонг Бич".

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К Вашему вниманию квартира

  • 1+1
  • 83 м. кв.
  • 122 000 £.
  • 30% первоначальный взнос,
  • 40% до получения ключей,
  • 30% беспроцентная рассрочка на 1 год.
  • Сдача: конец 2024 - начало 2025 г.
Резиденция Alpcan Towers Key West
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 73,091
34–229 м² 7 квартир
Застройщик: Alpcans Construction

Это великолепный проект с турецким свидетельством о праве собственности, построенный на 18 гектарах земли, состоящий из 20 этажей, 4 блоков и 500 резиденций. (1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 LOFT, 3+1 ЛОФТ, 4+1 ДУПЛЕКС, 4+1ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС) 

В проект включено множество дополнительных услуг. Среди этих дополнительных услуг: ресепшн, курорт (аренда квартир), уборка дома, круглосуточная охрана объекта, причал для яхт, управление пляжем, такси, прокат автомобилей, автостоянка с закрытами и открытыми вариантами, а также склады, которые можно арендовать в подвал.

Активная Жизнь 

А так же, Фитнес-центр (300 м2), футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, поле для мини-гольфа, пешеходная и велосипедная дорожка, возможность аренды велосипедов и квадроциклов, места для рыбалки, кайтсерфинга, подводного плавания, парусного спорта и воды на территории. , Имеются помещения для занятий спортом.

 

 

Типы квартир

-Квартиры-студии площадью от 34 м² до 59 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, ванную комнату и балкон.
-Квартиры 1+1 площадью от 52 м² до 93 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, спальню, ванную комнату и балкон или сад.
-Квартиры 2+1 площадью от 98 м² до 197 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату и балкон или сад.
-Апартаменты-лофт 2+1 площадью от 185 м² до 236 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, балкон и сад.
-Квартиры 3+1 площадью от 161 м² до 243 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату, гардеробную и балкон.
-Квартиры-лофты 3+1 площадью от 229 м² до 343 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, гардеробную и балкон.
-Наземные дуплексы 4+1 площадью 251 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 4 спальни, 2 ванные комнаты, отдельную ванную комнату, гардеробную и сад.

 
Жилой комплекс Caesar Resort/«Цезарь Ресорт»
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024
Застройщик: ЦН «Престиж»

Caesar Resort/«Цезарь Ресорт» - великолепный жилой комплекс на побережье Северного Кипра, у города Искеле, всего в 3 минутах ходьбы от одного из лучших пляжей Кипра – Лонг Бич, прославившегося кристально чистой водой Средиземного моря и песчаной береговой полосой длиной 3 км. «Цезарь Ресорт» - это комплекс, который совмещает красоту и стиль с удобством и эргономикой. Архитектурный дизайн и садово-парковый ансамбль комплекса, а также средиземноморская природа Северного Кипра создают чувство комфорта и удовольствия.

Инфраструктура комплекса:

  • 2 крупных открытых бассейна
  • 1 детский бассейн
  • 1 большой бассейн с подогревом в помещении
  • Сауна и несколько джакузи
  • Несколько спортивных площадок
  • Поля для мини гольфа
  • Бесплатные велосипеды
  • Прокат машин
  • Уютный ресторан
  • Магазин
  • Прачечная
  • Места для барбекю
  • Комната с игровыми автоматами
  • Тренажёрный зал
  • СПА-центр
  • Игровая комната для детей
  • Обслуживание комплекса
  • Охрана

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное  ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К вашему вниманию Инвестиционный вариант с программой cash back от 6% в год.

  • Гарантированная аренда: (дизайн пакет в подарок) прибыль 8 % на 3 года
  • Варианты есть и виллы, и апартаменты
  • Вариант 1+1
  • Сдача дома Август 2024 г
  • 1-я линия с видом на море
  • Этажи 5-9
  • 60 м2
  • Цена 112000£
  • Первоначальный взнос 50 % (56000£) cash back 6% в год (до передачи ключей)
  • Рассрочка до сдачи дома ежемесячно либо ежеквартально.
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