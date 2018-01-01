Резиденция 2+1 и 3+1

Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра

Сдача в: 2025

Искеле – это идеальное место для тех, кому по душе бесконечные песочные пляжи, тишина и спокойствие и минутная доступность на автомобиле до города Фамагуста.

Искеле славится своими неповторимыми прекрасными песочными пляжами, нетронутыми уголками дикой природой, и привлекательным поселением Искеле, в котором расположены две церкви, имеющие историческое значение.

Новый элитный комплекс со всей необходимой инфраструктурой: бассейны, спа-центр, фитнес-центр, салон красоты, магазины. Расположен рядом со знаменитым пляжем "Лонг Бич".

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К Вашему вниманию квартира