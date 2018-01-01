Квартира в новостройке Пентхаус 1+1 с видом на горы

Район Yeni Boğazıçı на Северном Кипре расположен недалеко от античного города Саламис рядом с Фамагустой и Искеле.
Поселок Ени Богазичи находится всего в 5 км от Фамагусты. Удобное месторасположение и уютная атмосфера привлекают внимание покупателей не только резидентов Северного Кипра, но и представителей европейских стран, желающих приобрести недвижимость у моря по доступной цене.
Район подходит для уединенного расслабленного отдыха, а недвижимость в Ени-Богазичи достойна внимания не меньше, чем в других городах. Она отвечает стандартам и современным представлениям о комфорте.
ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).
К вашему вниманию квартира в лучшем районе в Ени-Богазичи
- рядом школа, больница, детский садик
- море в пешей доступности
- квартира 2+1
- 75 м2
- цена 89424 £
- первоначальный взнос 30% 26827 £
- далее беспроцентная рассрочка до получения ключей
- (Остаток 62597 £
- Ежемесячный платеж 3478 £)
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