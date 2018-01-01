  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турецкая Республика Северного Кипра
  4. Квартира в новостройке Пентхаус 1+1 с видом на горы

Квартира в новостройке Пентхаус 1+1 с видом на горы

Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 111,954
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке Пентхаус 1+1 с видом на горы
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Камеры, индивидуальное парковочное место, уборка и обслуживание дома.

Террасса можно перестроить в дополнительную комнату.

Местонахождение новостройки
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Инфраструктура рядом
Море 800 м
Детский сад 200 м
Школа 300 м
Похожие комплексы
Жилой комплекс Caesar Resort/«Цезарь Ресорт»
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Жилой комплекс Magic View
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Апарт - отель Carob Hill г. Татлису
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Жилой комплекс ISKELE
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом Пентхаус 1+1 с видом на горы
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 111,954
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Caesar Resort/«Цезарь Ресорт»
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: -2025
Застройщик: ЦН «Престиж»

Caesar Resort/«Цезарь Ресорт» - великолепный жилой комплекс на побережье Северного Кипра, у города Искеле, всего в 3 минутах ходьбы от одного из лучших пляжей Кипра – Лонг Бич, прославившегося кристально чистой водой Средиземного моря и песчаной береговой полосой длиной 3 км. «Цезарь Ресорт» - это комплекс, который совмещает красоту и стиль с удобством и эргономикой. Архитектурный дизайн и садово-парковый ансамбль комплекса, а также средиземноморская природа Северного Кипра создают чувство комфорта и удовольствия.

Инфраструктура комплекса:

  • 2 крупных открытых бассейна
  • 1 детский бассейн
  • 1 большой бассейн с подогревом в помещении
  • Сауна и несколько джакузи
  • Несколько спортивных площадок
  • Поля для мини гольфа
  • Бесплатные велосипеды
  • Прокат машин
  • Уютный ресторан
  • Магазин
  • Прачечная
  • Места для барбекю
  • Комната с игровыми автоматами
  • Тренажёрный зал
  • СПА-центр
  • Игровая комната для детей
  • Обслуживание комплекса
  • Охрана

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К вашему вниманию шикарная квартира 1+1

  • 500м от моря и пляжа long beach
  • разнообразная инфраструктура для комфортной жизни
  • квартира 60 м2
  • дизайн пакет на выбор
  • цена 101573 £
  • первоначальный взнос всего 30%
  • рассрочка на 80 мес.
  • сдача дома январь 2026 года
Многоквартирный жилой дом Yeni Boğazıçı
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Застройщик: ЦН «Престиж»

Район Yeni Boğazıçı на Северном Кипре расположен недалеко от античного города Саламис рядом с Фамагустой и Искеле.

Поселок Ени Богазичи находится всего в 5 км от Фамагусты. Удобное месторасположение и уютная атмосфера привлекают внимание покупателей не только резидентов Северного Кипра, но и представителей европейских стран, желающих приобрести недвижимость у моря по доступной цене.

Район подходит для уединенного расслабленного отдыха, а недвижимость в Ени-Богазичи достойна внимания не меньше, чем в других городах. Она отвечает стандартам и современным представлениям о комфорте.

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К вашему вниманию квартира в лучшем районе в Ени-Богазичи

  • рядом школа, больница, детский садик
  • море в пешей доступности
  • квартира 2+1
  • 75 м2
  • цена 89424 £
  • первоначальный взнос 30% 26827 £
  • далее беспроцентная рассрочка до получения ключей
  • (Остаток 62597 £
  • Ежемесячный платеж 3478 £)

АКЦИЯ!!! при покупке квартиры до конца 2022 г. На Выбор можно получить БЕСПЛАТНО Пять (5) предметов бытовой техники.
Жилой комплекс Caesar Resort/«Цезарь Ресорт»
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024
Застройщик: ЦН «Престиж»

Caesar Resort/«Цезарь Ресорт» - великолепный жилой комплекс на побережье Северного Кипра, у города Искеле, всего в 3 минутах ходьбы от одного из лучших пляжей Кипра – Лонг Бич, прославившегося кристально чистой водой Средиземного моря и песчаной береговой полосой длиной 3 км. «Цезарь Ресорт» - это комплекс, который совмещает красоту и стиль с удобством и эргономикой. Архитектурный дизайн и садово-парковый ансамбль комплекса, а также средиземноморская природа Северного Кипра создают чувство комфорта и удовольствия.

Инфраструктура комплекса:

  • 2 крупных открытых бассейна
  • 1 детский бассейн
  • 1 большой бассейн с подогревом в помещении
  • Сауна и несколько джакузи
  • Несколько спортивных площадок
  • Поля для мини гольфа
  • Бесплатные велосипеды
  • Прокат машин
  • Уютный ресторан
  • Магазин
  • Прачечная
  • Места для барбекю
  • Комната с игровыми автоматами
  • Тренажёрный зал
  • СПА-центр
  • Игровая комната для детей
  • Обслуживание комплекса
  • Охрана

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное  ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К вашему вниманию Инвестиционный вариант с программой cash back от 6% в год.

  • Гарантированная аренда: (дизайн пакет в подарок) прибыль 8 % на 3 года
  • Варианты есть и виллы, и апартаменты
  • Вариант 1+1
  • Сдача дома Август 2024 г
  • 1-я линия с видом на море
  • Этажи 5-9
  • 60 м2
  • Цена 112000£
  • Первоначальный взнос 50 % (56000£) cash back 6% в год (до передачи ключей)
  • Рассрочка до сдачи дома ежемесячно либо ежеквартально.
Realting.com
Перейти