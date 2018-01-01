Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS

Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра

Сдача в: -2025

БОАЗ живописный поселок расположен на берегу моря, в нескольких километрах к северу от Искеле. Боаз известен своей гаванью, вдоль которой тянутся многочисленные рыбные рестораны. Они находятся у морского залива, куда приплывают туристические корабли.

До Фамагусты — 27 км.

До аэропорта Эрджан — 64 км.

До аэропорта Ларнаки — 76,1 км.

В поселке расположены несколько хороших песчаных пляжей. Это прекрасное место давно облюбовали черепахи, которые приплывают сюда в гости с целью вывести потомство.

Боаз – лучшее место для тех, кто хочет ощутить истинный вкус жизни на Кипре.

В регионе представлены комплексы со всей инфраструктурой: ландшафтный дизайн, бассейны, рестораны, детские площадки, тренажерные залы и многое другое.

Сегодня Боаз только развивается: сюда заходят застройщики и возводятся новые проекты. Так как первая береговая восточного побережья активно застраивается, свободных участков земли с каждым годом становится все меньше. Поэтому ликвидность недвижимости в Боазе на берегу Средиземного моря всегда будет высокой.

В Боазе планируется реконструкция и открытие самого крупного базара The Old Bazaar в ТРСК на территории 10 га земли. Он будет включать массу современных развлечений, магазинов, ресторанов и кафе. Этот проект стоимостью в несколько миллионов должен привлечь туристов в регион. Кроме того, в Боазе запланировано строительство пристани для яхт и трассы из Боаза в Бафру.

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К вашему вниманию квартира недалеко от городка Боаз

2+1

75 м2

цена 212 000 £

План оплаты:

Депозит: 2000£

Первоначальный взнос: 30% 61600 £

Рассрочка до получения ключей: 40% 84800 £

Рассрочка после получения ключей: январь 2025 г \ 30% 63600 £