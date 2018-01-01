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Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS

Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
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Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
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Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
от Цена по запросу
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Другие комплексы
Жилой квартал BOGAZ
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: -2025
Застройщик: ЦН «Престиж»

БОАЗ живописный поселок расположен на берегу моря, в нескольких километрах к северу от Искеле. Боаз известен своей гаванью, вдоль которой тянутся многочисленные рыбные рестораны. Они находятся у морского залива, куда приплывают туристические корабли.

До Фамагусты — 27 км.

До аэропорта Эрджан — 64 км.

До аэропорта Ларнаки — 76,1 км.

В поселке расположены несколько хороших песчаных пляжей. Это прекрасное место давно облюбовали черепахи, которые приплывают сюда в гости с целью вывести потомство.

Боаз – лучшее место для тех, кто хочет ощутить истинный вкус жизни на Кипре.

В регионе представлены комплексы со всей инфраструктурой: ландшафтный дизайн, бассейны, рестораны, детские площадки, тренажерные залы и многое другое.

Сегодня Боаз только развивается: сюда заходят застройщики и возводятся новые проекты. Так как первая береговая восточного побережья активно застраивается, свободных участков земли с каждым годом становится все меньше. Поэтому ликвидность недвижимости в Боазе на берегу Средиземного моря всегда будет высокой.

В Боазе планируется реконструкция и открытие самого крупного базара The Old Bazaar в ТРСК на территории 10 га земли. Он будет включать массу современных развлечений, магазинов, ресторанов и кафе. Этот проект стоимостью в несколько миллионов должен привлечь туристов в регион. Кроме того, в Боазе запланировано строительство пристани для яхт и трассы из Боаза в Бафру.

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К вашему вниманию квартира недалеко от городка Боаз

  • 2+1
  • 75 м2
  • цена 212 000 £

План оплаты:

Депозит: 2000£

Первоначальный взнос: 30% 61600 £

Рассрочка до получения ключей: 40% 84800 £

Рассрочка после получения ключей: январь 2025 г \ 30% 63600 £
Жилой квартал Yeni Boğazıçı
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024
Застройщик: ЦН «Престиж»

Район Yeni Boğazıçı на Северном Кипре расположен недалеко от античного города Саламис рядом с Фамагустой и Искеле.

Поселок Ени Богазичи находится всего в 5 км от Фамагусты. Удобное месторасположение и уютная атмосфера привлекают внимание покупателей не только резидентов Северного Кипра, но и представителей европейских стран, желающих приобрести недвижимость у моря по доступной цене.

Район подходит для уединенного расслабленного отдыха, а недвижимость в Ени-Богазичи достойна внимания не меньше, чем в других городах. Она отвечает стандартам и современным представлениям о комфорте.

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К вашему вниманию Дюплекс с бассейном

  • 2 года строительства
  • 446м2 (земельный участок)
  • 4*8 м2 бассейн и 230 м2 дюплекс  (3+1)
  • цена 292300£
  • первоначальный взнос 35%
  • далее рассрочка на 24 мес.
Жилой комплекс ISKELE
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024
Застройщик: ЦН «Престиж»

Искеле – это идеальное место для тех, кому по душе бесконечные песочные пляжи, тишина и спокойствие и минутная доступность на автомобиле до города Фамагуста.

Искеле славится своими неповторимыми прекрасными песочными пляжами, нетронутыми уголками дикой природой, и привлекательным поселением Искеле, в котором расположены две церкви, имеющие историческое значение.

Новый элитный комплекс со всей необходимой инфраструктурой: бассейны, спа-центр, фитнес-центр, салон красоты, магазины. Расположен рядом со знаменитым пляжем "Лонг Бич".

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К Вашему вниманию квартира

  • 3+1
  • 154 м. кв.
  • 201 000 £.
  • 30% первоначальный взнос,
  • 40% до получения ключей,
  • 30% беспроцентная рассрочка на 1 год.
  • Сдача: конец 2024 - начало 2025 г.
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