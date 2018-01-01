Вилла Harmony Villas
Trimithi, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 171,035
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О комплексе
Этот проект, который предлагает вам качественную жизнь с его стильным и удобным дизайном, предлагает вам хорошую возможность для инвестиций.
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 3 000.0
Цена за м², € 50
Цена квартиры, € 150 000
Местонахождение новостройки
Trimithi, Турецкая Республика Северного Кипра
Инфраструктура рядом
|Магазин
|500 м
|Торговый центр
|2 000 м
|Море
|300 м
|Школа
|2 000 м
Агент продавца
Языки общения: English, Русский, Español, Italiano, Türkçe
Турция, İstanbul
Застройщик
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