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Вилла Harmony Villas

Trimithi, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 171,035
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Вилла Harmony Villas
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О комплексе

Этот проект, который предлагает вам качественную жизнь с его стильным и удобным дизайном, предлагает вам хорошую возможность для инвестиций.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 3 000.0
Цена за м², € 50
Цена квартиры, € 150 000
Местонахождение новостройки
Trimithi, Турецкая Республика Северного Кипра
Инфраструктура рядом
Магазин 500 м
Торговый центр 2 000 м
Море 300 м
Школа 2 000 м
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Вилла Harmony Villas
Trimithi, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 171,035
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Другие комплексы
Вилла Villa Romance
Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 411,268
495 м² 1 квартира
Застройщик: Alpcans Construction

Наш проект Villa Romance состоит из 11 умных вилл.
Особенности Вилл-
1. 3 спальни &    
Санузла 
2. 360 º Панорамный вид на море и горы 
3. камин в гостиной
4. Бассейн и душевая зона 
5. частная парковка
6. изолированный алюминиевый профиль
7. подпольное отопление
8. водоснабжение GROHE
9. система умного 2kVA инвертора солнечной энергии 
10. волоконно-оптическая инфраструктура интернета & скорость
11.  Высококачественная работа & материалы 
12. CCTV системы безопасности камеры
13. Тепловой насос ( мгновенное нагрев воды ) 
14. центральное отопление и охлаждение
15. 1-го класса электрические материалы, LED споты и экологичное освещение
16. Гидрофора ( фильтрация воды) 
17. Термо-комфорт (изолированные стены, полы, терраса, окна и водопроводы)
18. Мраморный и Керамический пол 1-го класса
19. бак для воды
20. Система - умный дом
21. Зона барбекю 
22. система солнечного коллектора
23. Частный сад        
Вилла OLIMPOS VILLAS
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 319
4 000 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря

160 м2 - 3 + 1

Частный сад и терраса

Частный бассейн

Вид на море

200 метров до пляжа

Элитный район
Вилла Проект "Гавайи" На Северном Кипре
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра

Проект Гавайи - это крупнейший на Кипре жилой комплекс на берегу Средиземного моря на северном побережье Кипра. Здесь есть студии, мансардные пентхаусы 1+1, 2+1 и роскошные виллы с 3 спальнями, общим количеством 500 объектов недвижимости. 

Расположенный на побережье Татлису, проект включает искусственные реки, озера, и острова, разбросанные по всему участку, с добавлением элементов шикарного ландшафтного дизайна. 

Инфраструктура комплекса:

Крытый бассейн с подогревом

СПА-центр

Ресторан

Бар

Тренажерный зал

Баскетбольная площадка 

Теннисный корт

Проект планируется завершить к концу 2025 года.

В проекте Гавайи есть 3 типа недвижимости. Квартиры типа А 1+1 и 2+1, студии типа В и виллы типа С.

Комплекс состоит из 22 блоков двухэтажных апартаментов-студий, 8 блоков лофт-пентхаусов 1+1 и 2+1 и 10 роскошных вилл.

Стоимость объектов:

Квартиры-студии (от 43м2) - от 85 000£

Квартиры 1+1 (60м2) - 135 000£

Квартиры лофт 2+1 (135м2) - 200 000£

Виллы 3+1 (325м2) - от 750 000£

План оплаты:

2000£ - Резервационный депозит

35% - Первоначальный взнос

65% - Оплата помесячно/раз в 2 месяца/поквартально до ввода в эксплуатацию (конец 2025 г.)

Проект очень выгоден к приобретению для тех, кто заинтересован в покупке недвижимости в качестве инвестиции или просто для получения дополнительного дохода.

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