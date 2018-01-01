Квартира в новостройке Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 90,341
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О комплексе
Комплекс расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы.
Общая площадь проекта - 133.800 м2.
Комплекс предлагает различные варианты планировок и типологий недвижимости от небольших студий до отдельностоящих вилл.
Общая площадь проекта - 133.800 м2.
Расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа.
До аэропорта Ларнаки - 1 час 10 минут езды
До аэропорта Эрджан - 45 минут езды
Стоимость студий – от 81 400 фунтов
Стоимость апартаментов – от 136 400 фунтов
Стоимость таунхаусов – от 225 225 фунтов
Стоимость вилл – 950 000 фунтов
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.0
Цена за м², € 2 203
Цена квартиры, € 90 341
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 127.0
Цена за м², € 1 968
Цена квартиры, € 249 965
Местонахождение новостройки
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Агент продавца
Языки общения: English, Русский
Россия, Москва
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