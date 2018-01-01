  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турецкая Республика Северного Кипра
  4. Квартира в новостройке Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.

Квартира в новостройке Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.

Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 90,341
Поделиться с помощью:
QR
Квартира в новостройке Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
1 / 21
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Комплекс расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы.

Общая площадь проекта - 133.800 м2.

Комплекс предлагает различные варианты планировок и типологий недвижимости от небольших студий до отдельностоящих вилл.

Общая площадь проекта - 133.800 м2.

Расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа.

До аэропорта Ларнаки - 1 час 10 минут езды

До аэропорта Эрджан - 45 минут езды

Стоимость студий – от 81 400 фунтов

Стоимость апартаментов – от 136 400 фунтов

Стоимость таунхаусов – от 225 225 фунтов

Стоимость вилл – 950 000 фунтов

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.0
Цена за м², € 2 203
Цена квартиры, € 90 341
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 127.0
Цена за м², € 1 968
Цена квартиры, € 249 965
Местонахождение новостройки
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Похожие комплексы
Апарт - отель ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА “ALSANCAK GARDEN”
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Жилой комплекс ISKELE
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоквартирный жилой дом Yeni Boğazıçı
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Жилой комплекс ISKELE
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Апарт - отель Edelweiss
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 73,633
Вы просматриваете
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 90,341
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Caesar Resort/«Цезарь Ресорт»
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Застройщик: ЦН «Престиж»

Caesar Resort/«Цезарь Ресорт» - великолепный жилой комплекс на побережье Северного Кипра, у города Искеле, всего в 3 минутах ходьбы от одного из лучших пляжей Кипра – Лонг Бич, прославившегося кристально чистой водой Средиземного моря и песчаной береговой полосой длиной 3 км. «Цезарь Ресорт» - это комплекс, который совмещает красоту и стиль с удобством и эргономикой. Архитектурный дизайн и садово-парковый ансамбль комплекса, а также средиземноморская природа Северного Кипра создают чувство комфорта и удовольствия.

Инфраструктура комплекса:

  • 2 крупных открытых бассейна
  • 1 детский бассейн
  • 1 большой бассейн с подогревом в помещении
  • Сауна и несколько джакузи
  • Несколько спортивных площадок
  • Поля для мини гольфа
  • Бесплатные велосипеды
  • Прокат машин
  • Уютный ресторан
  • Магазин
  • Прачечная
  • Места для барбекю
  • Комната с игровыми автоматами
  • Тренажёрный зал
  • СПА-центр
  • Игровая комната для детей
  • Обслуживание комплекса
  • Охрана

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К вашему вниманию Отличное предложение!!!

  • Дом сдан!
  • Квартира 1+1
  • 64 м2
  • 3 этаж
  • 83 000 £ (6 млн ₽)
  • Первоначальный взнос 70 %
  • (58 100 £, 4200 млн ₽)
  • Далее рассрочка на 24 мес
  • ( 1050 £/мес, 76 тыс ₽/мес)
  • Осталось 2 квартиры!
Жилой комплекс ISKELE
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2025
Застройщик: ЦН «Престиж»

Искеле – это идеальное место для тех, кому по душе бесконечные песочные пляжи, тишина и спокойствие и минутная доступность на автомобиле до города Фамагуста.

Искеле славится своими неповторимыми прекрасными песочными пляжами, нетронутыми уголками дикой природой, и привлекательным поселением Искеле, в котором расположены две церкви, имеющие историческое значение.

Новый элитный комплекс со всей необходимой инфраструктурой: бассейны, спа-центр, фитнес-центр, салон красоты, магазины. Расположен рядом со знаменитым пляжем "Лонг Бич".

ВЫГОДНОЕ Инвестиционное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Приобретая недвижимость на Северном Кипре Вы получаете не только возможность проживания в идеальном средиземноморском климате в безопасной стране. Вы также сможете гарантированно приумножить свой капитал вложенный в недвижимость за счёт сдачи её в краткосрочную и долгосрочную аренду (под 8 - 15 % годовых после сдачи объекта) или за счёт её последующей перепродажи (на 50 - 300 % и более в зависимости от времени её перепродажи).

К Вашему вниманию квартира

  • 1+1
  • 83 м. кв.
  • 122 000 £.
  • 30% первоначальный взнос,
  • 40% до получения ключей,
  • 30% беспроцентная рассрочка на 1 год.
  • Сдача: конец 2024 - начало 2025 г.
Жилой комплекс НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ И ВИЛЛ В ОТЮКЕН
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра

🌳 Новый проект в районе Отюкен среди спокойствия и безмятежности природы. Отюкен - малозаселенный район в 3 км от самого популярного региона Long Beach. Приобретая здесь жильё, Вы будете находится рядом с самым оживленным местом на Северном Кипре (Long Beach), но в то же время слегла уединенно.  

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА:
📍 2,5 км от пляжа Long Beach
📍 4,5 км от пляжа Kocareis
📍 10,5 км от рыбацкой деревни Bogaz
📍 10 км от г. Фамагуста

🏘 Проект состоит из 13 полностью обособленных вилл с частным бассейном, джакузи, барбекю, инфраструктурой центрального отопления, большими террасами и 6 квартир на первом этаже, 6 мансардных квартир на втором этаже с большими террасами и террасами на крыше с общим бассейном в районе Отюкен.

💷 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:
Квартиры 2+1 (96-113 м2) – от 139 400£
Квартиры 3+1 (115 м2) – от 154 400£
Вилла 3+1 (205 м2) – от 360 400£

🗓 ПЛАН ОПЛАТЫ:
40% Первоначальный взнос
30% Беспроцентная рассрочка до ввода в эксплуатацию
30% На вводе в эксплуатацию

🏁 Завершение строительства – июль 2024 г.

‼️ ВНИМАНИЕ! После продажи каждой трети проекта будет применяться повышение цен минимум на 10%.

🕑 Так что поторопитесь приобрести дом мечты по выгодной цене!

Realting.com
Перейти