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Продажа новостроек в Жабляк

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Жилой комплекс Green Mill
Жилой комплекс Green Mill
Жабляк, Черногория
от
€104,562
Площадь 32–45 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Застройщик: Zhablyak Eco Estate
Жилой комплекс Mountain Soul
Жилой комплекс Mountain Soul
Жабляк, Черногория
от
€145,040
Площадь 39–54 м²
14 объектов 14
Сдача в: 2024
Застройщик: Zhablyak Eco Estate
Уникальные видовые квартиры в “черногорской швейцарии” в самом центре Жабляка от застройщика! "Инвестируй в невероятное: недвижимость в сердце Черногории - ваше воплощение мечты и источник постоянного дохода! Покупая здесь, вы владеете не только чудесным уголком, но и возможностью пассивного дохода от аренды. Добро пожаловать в Черногорскую швейцарию – ваше финансовое и душевное вложение!"   Каждая квартира в 3-этажном доме с мансардой предлагает великолепные виды, эксклюзивные удобства и непревзойденный комфорт. Мы предусмотрели все нюансы для комфортного проживания: Коммерческое помещение подходящее для: ресторана торгового центра офисов банка 2-х уровневая парковка на 16 машин 2 лифта (автомобильный и пассажирский) Высокоскоростной интернет Связь LTE Центральное водоснабжение и канализация Центральное электричество О бесперебойной работе коммуникаций позаботится управляющая компания Ощутите истинное блаженство отдыхая и наслаждаясь природой в нашем уникальном месте Помощь в открытии фирмы в Черногории и получения  ВНЖ (можно отсутствовать до полугода в Черногории) В непосредственной близости национального парка Дурмитор (Юнеско) Инфраструктура в шаговой доступности Администрация Школа  Детский сад  Храм  Спортивная площадка  Центр здоровья  Магазины и рынок Рестораны          
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