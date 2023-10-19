Купить новостройки в Топла, Черногория

Топла — один из самых живописных районов Херцег-Нови в Черногории, примыкающий к Старому городу. У туристов он был популярен всегда, а в последнее время растет и число тех, кто хотел бы приобрести квартиру в новостройке в Топла.

Преимущества покупки новостроек в Топле

Плюсы нового жилья в Топла можно разделить на две группы. В первую входят преимущества района: очень развитая инфраструктура (магазины, бары, аптеки и т. д.), близость Старого города, обилие развлечений — от теннисных кортов до пляжных дискотек. Помимо прочего, Топла отличается идеальным микроклиматом: температура воды и воздуха здесь всегда на 2-3 градуса выше, чем в других районах Херцег-Нови.

Вторая группа плюсов касается непосредственно новостроек в Топла. Для них характерны:

Доходность до 7% годовых: благодаря популярности района у туристов спрос на качественное жилье в нем всегда высок, и квартиру легко сдать в аренду.

Комфортабельность, проявляющаяся во всем — от планировки квартир до обязательного наличия кондиционеров.

Несколько более низкие цены по сравнению с другими новостройками в Херцег-Нови.

Удачное месторасположение рядом с пляжами.

Какое жилье можно купить

На рынке недвижимости в Топла представлены практически все возможные варианты — от студий площадью 27 кв. м до пентхаусов. Немаловажно, что новостройки в Топла представляют собой жилые комплексы с большой ухоженной территорией, площадь которой порой достигает 4500 кв. м. На этой территории располагаются бассейны, детские площадки и зоны отдыха для взрослых, парковки, цветники. По данным REALTING, для сдачи в аренду иностранцы приобретают как небольшие студии, так и роскошные апартаменты в элитных ЖК с чистовой отделкой и оборудованным санузлом.

Цены на новостройки в Топле

Дешевле всего стоят компактные студии: от 50 тыс. евро. Двухкомнатные квартиры могут обойтись и в 70, и в 126 тыс. евро — все зависит от площади и типа дома. Те, кто предпочитают апартаменты и 3-4-комнатные квартиры, должны иметь на счету от 120 до 216 тыс. евро. Самыми дорогими объектами, как всегда, являются пентхаусы метражом 300 кв. м с огромными террасами, несколькими спальнями и панорамными окнами: за них просят не менее 370 тыс. евро.

Новостройки в Херцег-Нови в целом и в Топла в частности представлены на сайте Realting.com. Если вы подберете подходящий объект, не стоит затягивать с его покупкой: цены на курортную недвижимость постоянно растут.