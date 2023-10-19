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Купить новостройки в Топла, Черногория

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Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Дубай, ОАЭ
от
€76,830
Застройщик: Montenegro Sun Realty
ADRIA MONTENEGRO - это малоэтажный современный поселок в средиземноморском стиле, построенный на побережье Адриатического моря в лесопарковой зоне г. Герцег-Нови. Комплекс располагается на обособленной охраняемой территории. По границе протекает горная речка; перейдя через нее можно оказаться в лесном массиве, не подлежащем застройке. Инфраструктура города, море и променад находятся в пешеходной доступности.Три больших бассейна для взрослых и бассейн для детей являются украшением комплекса. В них заливается чистейшая вода из горной реки. Вокруг бассейнов располагаются зоны и беседки для отдыха, зона барбекю и детская площадка. Общая площадь комплекса - 4 500 кв.м. Всего в комплексе 9 домов, при этом в нем нет ни одной повторяющейся планировки. К каждому апартаменту (кроме студий) предоставляется бесплатное паркинг место. Все апартаменты комплекса имеют панорамный неперекрывающийся вид на море. Отделка апартаментов заложена в их стоимость. Она выполнена из высококачественной керамики и паркета, включает в себя подогрев плиточных полов, стеклопакеты с элементами из полированного дуба и энергосберегающим покрытием стёкол, а также оборудование санузлов «под ключ». В места установки кухонь выведены все коммуникации (сама кухня в цену не включена). В зданиях, в которых отделка еще не завершена, есть возможность согласовать ее с заказчиком.Повседневную жизнь комплекса обслуживает и обеспечивает Управляющая Компания. В ее задачи входит поддержание безопасности, сохранности имущества комплекса и его жителей, поддержание бесперебойного функционирования всех технических систем, уборка территории, оказание информационно-консалтинговых услуг, помощь в обустройстве апартаментов. Управляющая Компания также предоставляет дополнительные платные услуги. Наши апартаменты востребованы как для личного проживания, так и для последующей сдачи: они имеют оценку «превосходно» и отличную репутацию и отзывы на ведущих сайтах-генераторах (booking, airbnb). Нередко наши покупатели проживают в комплексе во время низкого сезона, а в летний сезон получают прибыль от аренды, которая может достигать от 4 до 7% годовых. Помните, что вы покупаете не просто квадратные метры, вы выбираете место и образ жизни! Квадратные метры являются полезным приложением к этому выбору.
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Топла — один из самых живописных районов Херцег-Нови в Черногории, примыкающий к Старому городу. У туристов он был популярен всегда, а в последнее время растет и число тех, кто хотел бы приобрести квартиру в новостройке в Топла.

Преимущества покупки новостроек в Топле

Плюсы нового жилья в Топла можно разделить на две группы. В первую входят преимущества района: очень развитая инфраструктура (магазины, бары, аптеки и т. д.), близость Старого города, обилие развлечений — от теннисных кортов до пляжных дискотек. Помимо прочего, Топла отличается идеальным микроклиматом: температура воды и воздуха здесь всегда на 2-3 градуса выше, чем в других районах Херцег-Нови.

Вторая группа плюсов касается непосредственно новостроек в Топла. Для них характерны:

  • Доходность до 7% годовых: благодаря популярности района у туристов спрос на качественное жилье в нем всегда высок, и квартиру легко сдать в аренду.
  • Комфортабельность, проявляющаяся во всем — от планировки квартир до обязательного наличия кондиционеров.
  • Несколько более низкие цены по сравнению с другими новостройками в Херцег-Нови.
  • Удачное месторасположение рядом с пляжами.

Какое жилье можно купить

На рынке недвижимости в Топла представлены практически все возможные варианты — от студий площадью 27 кв. м до пентхаусов. Немаловажно, что новостройки в Топла представляют собой жилые комплексы с большой ухоженной территорией, площадь которой порой достигает 4500 кв. м. На этой территории располагаются бассейны, детские площадки и зоны отдыха для взрослых, парковки, цветники. По данным REALTING, для сдачи в аренду иностранцы приобретают как небольшие студии, так и роскошные апартаменты в элитных ЖК с чистовой отделкой и оборудованным санузлом.

Цены на новостройки в Топле

Дешевле всего стоят компактные студии: от 50 тыс. евро. Двухкомнатные квартиры могут обойтись и в 70, и в 126 тыс. евро — все зависит от площади и типа дома. Те, кто предпочитают апартаменты и 3-4-комнатные квартиры, должны иметь на счету от 120 до 216 тыс. евро. Самыми дорогими объектами, как всегда, являются пентхаусы метражом 300 кв. м с огромными террасами, несколькими спальнями и панорамными окнами: за них просят не менее 370 тыс. евро.

Новостройки в Херцег-Нови в целом и в Топла в частности представлены на сайте Realting.com. Если вы подберете подходящий объект, не стоит затягивать с его покупкой: цены на курортную недвижимость постоянно растут.

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