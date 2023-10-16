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Продажа новостроек в Община Тиват

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Многоквартирный жилой дом Three-bedroom Apartment in the new complex in Kalimanjska, Tivat
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom Apartment in the new complex in Kalimanjska, Tivat
Тиват, Черногория
от
€360,000
Агентство: CRASSULA Estate
Квартира с 3 спальнями находится в Калиманьска, Тиват. Эта просторная квартира может похвастаться общей площадью 136 квадратных метров и имеет 2 зеленые террасы, предоставляя вам достаточно места, чтобы насладиться потрясающим видом на окрестности. Каждая из террас в квартире снабжена водопроводом. В квартире также есть 2 современные и элегантно оформленные ванные комнаты, которые идеально подходят для вашего комфорта и удобства. Квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”. Район отличный, с легким доступом к магазинам, пляжам и Порто Монтенегро. В подземной парковке есть парковочное место, гарантирующее, что ваше транспортное средство всегда безопасно и надежно. Кроме того, если вы ищете больше места, у вас есть возможность владеть другими квартирами в том же комплексе, включая 4-комнатную квартиру. В целом, эта квартира является отличной инвестиционной возможностью, которая сочетает в себе роскошь, комфорт и удобство. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Лепетане, Черногория
от
€360,000
Агентство: CRASSULA Estate
Апартаменты с 3 спальнями завершены террасой с видом на потрясающую набережную. С общей площадью 96,50 квадратных метров. Расположенный на первом этаже, вы сможете легко добраться до пляжа, всего в нескольких шагах от вашего порога. Квартира оснащена современной отделкой и высококачественными материалами, обеспечивающими максимальный комфорт и стиль.  Этот новый комплекс расположен на набережной, предлагая частную пляжную линию для жителей. Вы также будете удобно расположены всего в 5 минутах от Порто Монтенегро и в 15 минутах от аэропорта, что упростит изучение всего, что может предложить Тиват. Если вы ищете другие варианты, у нас также есть 2-комнатная квартира, доступная для продажи в комплексе. Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе в Тивате. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и начать жить жизнью своей мечты на набережной.
Многоквартирный жилой дом Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat
Многоквартирный жилой дом Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat
Тиват, Черногория
от
€340,000
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в эту потрясающую 4-комнатную квартиру в Тивате. Эта квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”, который спроектирован с идеальным сочетанием современного стиля и функциональности. Квартира может похвастаться 122,5 квадратных метров жилой площади. Есть две ванные комнаты и просторная терраса. Сам комплекс спроектирован с акцентом на качество и функциональность. Есть подземная парковка, обеспечивающая безопасную и надежную парковку для вашего автомобиля. Расположение этой квартиры непобедимо. Он расположен в хорошем районе, который находится недалеко от магазинов, пляжей и Porto Montenegro, роскошной пристани с многочисленными удобствами. У вас будет все, что вам нужно, прямо на пороге. Также в продаже имеется 3-комнатная квартира в пределах того же комплекса. Это уникальная возможность владеть роскошной квартирой в одном из самых востребованных мест в Тивате. Это инвестиционная возможность, которую нельзя упустить.
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Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment with roof terrace on the seafront
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment with roof terrace on the seafront
Тиват, Черногория
от
€650,000
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем роскошный пентхаус с 2 спальнями на третьем этаже нового элегантного жилого комплекса, расположенного в безмятежном месте Донья Ластва, жемчужины черногорского побережья. Эта недвижимость площадью 150 квадратных метров может похвастаться двумя террасами, с террасой на крыше открывается захватывающий вид на море, охватывающий впечатляющие 150 квадратных метров в общей сложности. С частным лифтом жители могут наслаждаться максимальной конфиденциальностью и удобством. Комплекс предлагает каждой квартире свое парковочное место, обеспечивая беспроблемную парковку для всех жителей. Построенное с использованием лучших материалов и отвечающее европейским стандартам, это четырехэтажное здание излучает роскошь и изысканный вкус. Имущество отделано высококачественными материалами и мастерством, обеспечивая исключительное качество и долговечность. Испытайте удовольствия природы с легким доступом к пляжу и 3 минутами ходьбы от набережной. Кроме того, он находится всего в 10 минутах езды от Порто Монтенегро, культурного и делового центра этого района. Не упустите возможность владеть этим потрясающим пентхаусом в желанном месте Донья Ластва, где вы можете насладиться захватывающим видом на море и спокойствием природы.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom penthouse with a huge roof terrace
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom penthouse with a huge roof terrace
Тиват, Черногория
от
€1,20 млн
Агентство: CRASSULA Estate
Апартаменты с двумя спальнями являются воплощением роскошной жизни на побережье Черногории. Он расположен в совершенно новом комплексе в красивом прибрежном городе Тиват, в Донья Ластва.  Квартира полностью меблирована. Жилая площадь составляет 127 квадратных метров, включая 2 балкона, с которых открывается потрясающий вид на окрестности.  Кроме того, квартира может похвастаться террасой 86,87 квадратных метров, а также террасой на крыше, которая занимает впечатляющие 122,60 квадратных метров. Эти пространства предлагают достаточно места для развлечений на свежем воздухе, отдыха и наслаждения солнцем, видом на море и свежим воздухом. Этот пентхаус, расположенный на третьем этаже, легко доступен и предлагает захватывающий вид. Сам комплекс современный и ухоженный, со всеми удобствами, необходимыми для комфортного проживания. Donja Lastva - популярное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the newest complex with green terrace
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the newest complex with green terrace
Тиват, Черногория
от
€163,400
Агентство: CRASSULA Estate
Апартаменты с 1 спальней в элегантном жилом комплексе расположены в тихом месте Донья Ластва. Эта эксклюзивная недвижимость является одной из двух доступных квартир такого типа в комплексе и расположена на первом этаже, предоставляя вам легкий доступ ко всем удобствам. Квартира может похвастаться потрясающим видом на море, которым можно наслаждаться с частного сада или террасы, в зависимости от того, какую квартиру вы выберете. Первая квартира площадью 47 квадратных метров имеет просторную террасу. Вторая квартира может похвастаться частным садом и террасой общей площадью 43 квадратных метра. Обе квартиры имеют собственное место для парковки. Комплекс недавно построен и расположен в тихом и спокойном районе, который предлагает вам наслаждение захватывающими дух видами и гармонией с природой. Вы можете легко получить доступ к центру деловой и культурной жизни, так как для того, чтобы добраться до Порто Монтенегро, требуется всего 10 минут. Комплекс построен с использованием материалов самого высокого качества, гарантируя, что дом и квартира соответствуют европейским стандартам и изысканным вкусам. Квартира расположена в четырехэтажном здании, которое оснащено собственным лифтом, что позволяет легко добраться до вашего дома без каких-либо хлопот. Комплекс также обеспечивает доступ к пляжу, так что вы можете наслаждаться красотой моря прямо у вашего порога. Кроме того, набережная находится всего в 3 минутах езды, предоставляя вам легкий доступ к различным ресторанам, кафе и другим развлекательным заведениям. Таким образом, эта 1-комнатная квартира в элегантном жилом комплексе является отличной инвестиционной возможностью, которая предлагает вам роскошный образ жизни, захватывающие дух виды и близость ко всем удобствам. Выберете ли вы квартиру с частным садом или террасой, вы будете наслаждаться спокойствием и красотой черногорского побережья. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и сделать эту квартиру мечты своей.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex with a sea view
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex with a sea view
Тиват, Черногория
от
€365,000
Агентство: CRASSULA Estate
Однокомнатная квартира готова для вас, чтобы переехать и начать жить своей мечтой на побережье Черногории. Общая площадь составляет 67 квадратных метров. Он полностью меблирован. Стильный декор и удобная мебель позволяют легко поселиться и сразу почувствовать себя как дома. Одной из выдающихся особенностей этой квартиры является балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности. Имеется гостевая ванная комната. Расположенная на втором этаже, эта квартира легко доступна и предлагает прекрасный вид на море.  Donja Lastva - очень востребованное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Тиват, Черногория
от
€152,700
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в потрясающую 2-комнатную квартиру в новом комплексе в Рульджине, Тиват. В настоящее время в процессе строительства это отличная возможность владеть новой недвижимостью по более низкой цене. Здание состоит из 5 этажей, с возможностью выбора предпочтительного этажа. Размеры квартир варьируются от 51,16 до 70,06 квадратных метров.  Одной из достопримечательностей этой квартиры является терраса, предлагающая спокойное пространство для отдыха и наслаждения окружающей красотой. Квартира также может похвастаться видом на двор и Адриатическое море, обеспечивая идиллический фон для повседневной жизни. Расположенный в тихом районе, комплекс предоставляет отличную возможность избежать суеты повседневной жизни. А также рядом с центром, магазинами, Порто Монтенегро, пляжами и другой необходимой инфраструктурой. Кроме того, вы можете купить парковочное место под зданием за 20.000 евро, чтобы обеспечить безопасный и удобный доступ к вашему автомобилю. Новый комплекс будет небольшим городом в городе, предоставляя широкий спектр удобств и услуг, что делает его отличным выбором для инвесторов, а также владельцев-оккупантов. Есть также другие квартиры, доступные для продажи, в том числе 1-комнатные и 3-комнатные. Не упустите эту возможность обезопасить свою собственную квартиру с 2 спальнями в этом захватывающем новом здании. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the newest complex on the seafront
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the newest complex on the seafront
Тиват, Черногория
от
€292,600
Агентство: CRASSULA Estate
Квартира с 2 спальнями расположена на втором этаже нового жилого комплекса. Он расположен в тихом месте Донья Ластва, который считается жемчужиной черногорского побережья. Этот эксклюзивный отель может похвастаться двумя просторными террасами с потрясающим видом на море, которые занимают общую площадь 77 квадратных метров. Каждая квартира в комплексе имеет свое место для парковки, гарантируя, что у вас есть безопасное место для парковки вашего автомобиля. Элегантный жилой комплекс построен с использованием материалов самого высокого качества, гарантируя, что дом и квартира соответствуют европейским стандартам и изысканным вкусам. Комплекс расположен в тихом месте, откуда открывается захватывающий вид и единство с природой. Вы можете легко добраться до центра деловой и культурной жизни, так как для того, чтобы добраться до Порто Монтенегро, требуется всего 10 минут. Квартира расположена в четырехэтажном здании, которое оснащено собственным лифтом, что позволяет легко добраться до вашего дома без каких-либо хлопот. Комплекс также обеспечивает доступ к пляжу, так что вы можете наслаждаться красотой моря прямо у вашего порога. Кроме того, набережная находится всего в 3 минутах езды, предоставляя вам легкий доступ к различным ресторанам, кафе и другим развлекательным заведениям. Квартира имеет две спальни, что делает ее идеальным вариантом для семей или людей, ищущих дополнительное пространство. Дом и квартира отделаны высококачественными материалами, гарантирующими, что каждый аспект квартиры соответствует самым высоким стандартам роскоши и изысканности. Таким образом, эта 2-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью, которая предлагает вам роскошный образ жизни, захватывающие дух виды и близость ко всем удобствам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и сделать эту квартиру мечты своей.
Многоквартирный жилой дом Brand new 2-bedroom penthouse in a peaceful neighborhood
Многоквартирный жилой дом Brand new 2-bedroom penthouse in a peaceful neighborhood
Тиват, Черногория
от
€250,000
Агентство: CRASSULA Estate
Роскошная квартира с 2 спальнями с террасой площадью 19 кв.м, откуда открывается захватывающий вид на городской горизонт. Эта потрясающая квартира расположена на верхнем этаже здания и имеет эксклюзивный вход на лифте, который ведет прямо в блок. Эта квартира имеет площадь жилой площади 62 кв.м., просторную гостиную, которая сочетает в себе современную кухню и столовую. Две спальни разделены ванной комнатой, в которой будет установлено подогрев пола. В настоящее время здание находится в стадии строительства и его планируется завершить во второй половине 2023 года. Готовая квартира будет иметь полностью меблированные стены и полы, электричество, воду и канализацию, а также блок A/C в каждой комнате, обеспечение того, чтобы жители наслаждались самым высоким уровнем комфорта. Дополнительно включено парковочное место, обеспечивающее удобство и безопасность для владельцев транспортных средств. Для тех, кто ищет полностью оборудованный дом, в предложение можно добавить кухню, мебель и небольшую бытовую технику. Не упустите возможность сделать этот дом своим новым домом! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the newest complex on the coastline
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the newest complex on the coastline
Тиват, Черногория
от
€293,000
Агентство: CRASSULA Estate
Апартаменты с 1 спальней расположены в тихом и живописном районе Донья Ластва на побережье Черногории. Есть две квартиры этого типа, которые являются частью нового и элегантного жилого комплекса, который предлагает идеальный баланс роскоши, комфорта и естественной красоты. Обе квартиры расположены на первом этаже четырехэтажного здания и имеют высококачественную отделку и современные удобства.  Первая квартира имеет отдельный вход, две террасы и общую площадь 80 квадратных метров.  Вторая квартира имеет зеленую террасу с видом на море и общей площадью 77 квадратных метров. Каждая квартира имеет собственное парковочное место для дополнительного удобства. Новый жилой комплекс построен с использованием лучших материалов и отделан по европейским стандартам, с акцентом на изысканный вкус и внимание к деталям. Комплекс предлагает легкий доступ к пляжу и находится всего в 3 минутах ходьбы от набережной. Несмотря на спокойное расположение, район находится всего в 10 минутах езды от Порто Монтенегро, яркого центра деловой и культурной жизни. Не упустите свой шанс ощутить красоту и роскошь этого исключительного жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex in Donja Lastva
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex in Donja Lastva
Тиват, Черногория
от
€255,000
Агентство: CRASSULA Estate
Однокомнатная квартира готова для вас, чтобы переехать и начать жить своей мечтой на побережье Черногории. Общая площадь составляет 49,5 квадратных метров. Он полностью меблирован. Стильный декор и удобная мебель позволяют легко поселиться и сразу почувствовать себя как дома. Одной из выдающихся особенностей этой квартиры является балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности. Расположенная на первом этаже, эта квартира легко доступна и предлагает удобный образ жизни.  Donja Lastva - очень востребованное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Seavista Krasici
Многоквартирный жилой дом Seavista Krasici
Крашичи, Черногория
от
€148,050
Площадь 63–90 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Характеристики Авторский дизайн В каждой квартире реализован авторский дизайн интерьера с набором нескольких сценариев освещения.  Качественная отделка В отделке использована итальянская керамическая плитка наивысшего качества, установлены климатические системы и вентиляция, теплые полы. Комфорт и эргономичность В строительстве здания применены термоизоляционные решения, что создает комфорт иэнергоэффективность. Установлены стеклопакеты тёплого профиля марки Sсhuсo. Каждой квартире принадлежит кладовочное место в закрытом гараже.
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Тиват, Черногория
от
€178,000
Сдача в: 2022
Застройщик: Kraft Construction
Здание Eva Residence расположено в самом красивом и тихом районе города Тиват ( Черногория ), окруженном роскошными виллами и жилым комплексом . Здание состоит из 10 квартир, из которых 6 с одной спальней, 3 дуплекса с двумя спальнями и 1 пентхауса с двумя спальнями и террасой на крыше .     Здание отделано роскошным стилем с использованием качественных материалов, камня, инокса, алюминия, стекла и интерьера из дерева и керамики .   Строительные удобства : -Все квартиры имеют парковочное место ( в цену ) -все квартиры с видом на море  бассейн  Площадка для барбекю со всем необходимым оборудованием  Видеонаблюдение 24/00 Умная домашняя система  Обслуживание обслуживания  Парк и зелень только для владельцев  Огороженная территория 
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