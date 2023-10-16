Купить новостройки в Тиват, Черногория

Привлекательность Тивата для иностранцев обусловлена не только развитой инфраструктурой курорта, но и наличием рядом с ним международного аэропорта. Здесь охотно приобретают жилье, причем иностранных покупателей особенно интересуют новостройки в Тивате, отличающиеся завидным разнообразием.

Преимущества покупки новостроек в Тивате

Покупка нового жилья в Тивате позволяет заработать на сдаче жилья в аренду: город популярен у самых разных категорий туристов — от яхтсменов до любителей пляжей и желающих снять квартиру здесь хватает. Однако возможность извлечения дохода из недвижимости — лишь часть преимуществ, которыми могут похвалиться новостройки в Черногории. Большое значение имеют и такие их плюсы, как:

Наличие закрытой прилегающей территории с ресепшеном, бассейном, детскими площадками и другими элементами, создающими максимально комфортную среду.

Удобная планировка квартир: в частности, все они имеют террасы/лоджии.

Высокое качество зданий, построенных из современных долговечных материалов.

Месторасположение: застройщики выбирают его таким образом, чтобы обитатели ЖК могли быстро добраться до набережной или пляжей, а из окон квартир открывались панорамные виды.

Какие квартиры в новостройках в Тивате продаются

За последние 10 лет в городе построен ряд ЖК разного уровня, в том числе и класса «Люкс» — с открытыми бассейнами, спа-центрами, прачечными, подземными гаражами. Наиболее престижными считаются квартиры в новостройках в Тивате в Боко-Которском заливе рядом со знаменитой яхтенной мариной, однако в плане комфорта дома, находящиеся в других районах города, ничем от них не отличаются. Вы можете приобрести:

студии и 1-комнатные квартиры метражом от 20 до 40 кв. м;

2-3-комнатные квартиры;

апартаменты с несколькими спальнями;

дуплексы с бассейнами.

Цены на новостройки в Тивате

Для того чтобы купить небольшую студию в новом ЖК, достаточно иметь на счету 50 тыс. евро. Что касается 2-комнатных квартир, то на сайте Realting.com можно найти «двушку» за 60 тыс. евро, хотя в среднем они стоят 90-100 тыс. Важную роль в ценообразовании играет месторасположение: апартаменты в ЖК класса «Люкс» на первой линии могут стоить и 280 тыс. евро, в то время как апартаменты аналогичного уровня и площади, но находящиеся в 5 минутах езды от пляжа, обойдутся вдвое дешевле. Самый дорогой дуплекс площадью 320 кв. м, расположенный возле стоянки яхт, обойдется в 1,9 млн евро.

По данным REALTING, из-за повышенного спроса на квартиры в новостройках в Тивате их стоимость постоянно растет, ежемесячно увеличиваясь на 3-4%, так что если вы заинтересованы в покупке жилья на этом курорте, откладывать сделку не стоит.