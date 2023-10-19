Купить новостройки в Колашин, Черногория

Среди горнолыжных курортов Черногории Колашин занимает особое место: он начал развиваться относительно недавно, и в нем все новое — и турбазы, и жилые дома. Приобретение квартиры в новостройке в Колашине — отличное вложение денег, ведь курорт не пустует и летом.

Что можно купить в Колашине

Хотя курорт невелик, выбор вариантов жилой недвижимости в нем довольно обширен. Помимо традиционных для горной местности вилл и шале, покупателям предлагают:

студии;

1-3-комнатные квартиры;

апартаменты;

номера в отелях.

Если студии и номера в отелях отличаются скромным метражом, то площадь апартаментов может достигать и 100 кв. м. Планировка последних зачастую предусматривает наличие нескольких спален и санузлов. К апартаментам прилагаются кладовки и другие подсобные помещения, а также парковочные места. Вполне реально купить апартаменты или квартиру в Колашине не только с оборудованными кухней и санузлом, но и с полной меблировкой и даже спутниковым ТВ.

Почему стоит купить жилье в Колашине

Нередко иностранцы стремятся обзавестись недвижимостью на этом курорте в рамках инвестиционной программы, рассчитывая на получение гражданства. В таких случаях они приобретают номера в кондо- или апарт-отелях стоимостью от 250 тыс. евро. Однако хватает и тех, кого новостройки в Колашине интересуют как надежный источник дохода: любители горных лыж приезжают сюда со всей Европы, при этом зимний сезон продолжается с декабря по март. А летом Колашин популярен у поклонников эко-туризма.

Благодаря развитой инфраструктуре курорт весьма комфортабелен для проживания: новостройки в Колашине соседствуют с барами, кафе, спортивными клубами, магазинами. Налаженная транспортная сеть связывает курорт с Подгорицей и другими городами. Но самое главное — курорт активно развивается, и цены на недвижимость в нем растут. Особенно выгодным, по данным REALTING, является приобретение номеров в отелях и апартаментов, которые впоследствии можно будет перепродать намного дороже.

Преимущества новостроек в Колашине

Инвестиционная привлекательность — не единственное достоинство новых домов в Колашине. К их плюсам относятся:

применение экологичных, долговечных и сохраняющих тепло материалов;

панорамные виды из окон и лоджий;

удобная планировка и современный дизайн квартир;

наличие консьерж-сервиса и других дополнительных услуг.

Найти подходящий вариант квартир или апартаментов в новостройках в Колашине по ценам застройщика поможет платформа Realting.com. Вы можете подобрать как готовое жилье, так и находящееся на стадии строительства.