Топла, Черногория

от €76,830

ADRIA MONTENEGRO - это малоэтажный современный поселок в средиземноморском стиле, построенный на побережье Адриатического моря в лесопарковой зоне г. Герцег-Нови. Комплекс располагается на обособленной охраняемой территории. По границе протекает горная речка; перейдя через нее можно оказаться в лесном массиве, не подлежащем застройке. Инфраструктура города, море и променад находятся в пешеходной доступности.Три больших бассейна для взрослых и бассейн для детей являются украшением комплекса. В них заливается чистейшая вода из горной реки. Вокруг бассейнов располагаются зоны и беседки для отдыха, зона барбекю и детская площадка. Общая площадь комплекса - 4 500 кв.м. Всего в комплексе 9 домов, при этом в нем нет ни одной повторяющейся планировки. К каждому апартаменту (кроме студий) предоставляется бесплатное паркинг место. Все апартаменты комплекса имеют панорамный неперекрывающийся вид на море. Отделка апартаментов заложена в их стоимость. Она выполнена из высококачественной керамики и паркета, включает в себя подогрев плиточных полов, стеклопакеты с элементами из полированного дуба и энергосберегающим покрытием стёкол, а также оборудование санузлов «под ключ». В места установки кухонь выведены все коммуникации (сама кухня в цену не включена). В зданиях, в которых отделка еще не завершена, есть возможность согласовать ее с заказчиком.Повседневную жизнь комплекса обслуживает и обеспечивает Управляющая Компания. В ее задачи входит поддержание безопасности, сохранности имущества комплекса и его жителей, поддержание бесперебойного функционирования всех технических систем, уборка территории, оказание информационно-консалтинговых услуг, помощь в обустройстве апартаментов. Управляющая Компания также предоставляет дополнительные платные услуги. Наши апартаменты востребованы как для личного проживания, так и для последующей сдачи: они имеют оценку «превосходно» и отличную репутацию и отзывы на ведущих сайтах-генераторах (booking, airbnb). Нередко наши покупатели проживают в комплексе во время низкого сезона, а в летний сезон получают прибыль от аренды, которая может достигать от 4 до 7% годовых. Помните, что вы покупаете не просто квадратные метры, вы выбираете место и образ жизни! Квадратные метры являются полезным приложением к этому выбору.