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Продажа новостроек в Donja Lastva

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Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Лепетане, Черногория
от
€360,000
Агентство: CRASSULA Estate
Апартаменты с 3 спальнями завершены террасой с видом на потрясающую набережную. С общей площадью 96,50 квадратных метров. Расположенный на первом этаже, вы сможете легко добраться до пляжа, всего в нескольких шагах от вашего порога. Квартира оснащена современной отделкой и высококачественными материалами, обеспечивающими максимальный комфорт и стиль.  Этот новый комплекс расположен на набережной, предлагая частную пляжную линию для жителей. Вы также будете удобно расположены всего в 5 минутах от Порто Монтенегро и в 15 минутах от аэропорта, что упростит изучение всего, что может предложить Тиват. Если вы ищете другие варианты, у нас также есть 2-комнатная квартира, доступная для продажи в комплексе. Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе в Тивате. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и начать жить жизнью своей мечты на набережной.
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