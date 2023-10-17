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Продажа новостроек в Доброта

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Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
€78,400
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: MD Realty
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