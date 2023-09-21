  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Черногория
  4. Бар
  5. Новые дома

Продажа новых домов в Бар, Черногория

квартиры
21
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с видеонаблюдением
Будва, Черногория
47 м² 1 ванная
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с видом на море
Будва, Черногория
65 м² 1 ванная
€434,653
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море
Будва, Черногория
73 м² 1 ванная
€310,172
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
123 м²
€314,705
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
65 м²
€105,901
Квартира
Черногория, Черногория
32 м²
€108,917
Квартира
Община Колашин, Черногория
481 м²
€1,661,503
Квартира 4 спальни
Bjelisi, Черногория
279 м²
€424,264
Новости в Черногории
21.09.2023
Невероятный вид из окна — в подарок. В Черногории продается интересная новостройка
14.08.2023
Как купить недвижимость в Черногории: подробный гайд
16.05.2023
От самого дешевого к дорогому. Подборка недвижимости в Черногории на любой бюджет
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
07.02.2023
Подборка квартир в Черногории до €55,000 — готовое жилье, которое можно сдавать в аренду
31.01.2023
Как получить ВНЖ Черногории для цифровых кочевников? Все условия и документы
29.11.2022
Черногория привлекает все больше инвесторов, особенно — рынок недвижимости
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти