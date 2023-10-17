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Продажа новостроек в Бар

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Апарт - отель Черногория
Апарт - отель Черногория
Бар, Черногория
от
€102,102
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€189,540
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногория
Апарт - отель Черногория
Бар, Черногория
от
€200,475
Сдача в: 2023
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Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€106,752
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€106,752
Сдача в: 2023
элитные апартаменты
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€189,872
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€212,335
Сдача в: 2023
Жилой комплекс Эмеральд
Жилой комплекс Эмеральд
Бар, Черногория
от
€72,000
Площадь 57–140 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Новый концепт Жилого Комплекса: зелёный оазис на приватной территории 1.3 Га ● СПА ● ресепшн в каждом доме ● крытый тёплый бассейн ● свой гараж для автомобилей ● ресторан и сфера обслуживания (на первом этаже зданий). Удалённость от административного центра города: 8 минут пешком. До моря - 900 метров. Инфраструктура комплекса бассейн с подогреваемой водой СПА центр с хамамом и сауной крытый паркинг для вашего автомобиля ресторан на первом этаже дома на минус первом этаже расположена кладовая зона для ваших чемоданов, велосипедов и сезонных вещей придомовая территория — это полноценный оазис, с цветущими круглый год кустарниками, деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов по периметру придомовой территории поле для мини-гольфа детские игровые площадки площадка для выгула собак, огороженная для удобства людей и домашних питомцев В комплексе представлены квартиры различных планировок: ● студии ● 1+1 ● 2+1 Площадь апартаментов от 36 м2 до 73.45 м2 Квартиры передаются покупателю с полной чистовой отделкой!  
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€106,752
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€106,752
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€105,560
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногория
Апарт - отель Черногория
Бар, Черногория
от
€121,979
Сдача в: 2023
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€89,910
Площадь 33–70 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок С – включает в себя квартиры - кондо - расположены с 1-й по 4-й этаж. Сдача блока А – сентябрь 2023 г. Срок сдачи В и С -март 2025 г. Локация: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар До моря- 450 м До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиват-50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: Бассейн открытый на территории комплекса Бассейны на крыше комплекса бутик-спа турецкая баня фитнес-центр рестораны торговые центры зоны отдыха подземная парковка (Блок А - на 60 мест) управляющая компания и др. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м Высококачественные скоростные лифты с домофоном Система генератора для резервного питания Надежная теплоизоляция Материалы повышенной огнестойкости Энергоэффективность Шумоизоляция стен Видеодомофон Ландшафтный дизайн сада и террасы Центральная спутниковая система телевидения PARK Residence предлагает элитные апартаменты разных планировок: Студия с 1 -ой спальней с 2 –мя спальнями Все апартаменты сдаются с высококачественной отделкой.  С шикарнымс видом - на море или на тихие горы. Площадь и стоимость апартаментов: А блок- 35.9-74.2 м2  Б блок – 24.75-71.5 м2 С блок – 38.5 – 77.0 м2 План оплаты: 1) 100% оплата 2) ПВ -50%, 50 %- в рассрочку (Блок -А, В, С) 3) ПВ -30%, 70 %- в рассрочку (Блок –В, С) Возможна сдача апартаментов в управление. PARK Residence станет исключительным центром жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе. PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходит для сдачи в аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!
Апарт - отель Черногория
Апарт - отель Черногория
Бар, Черногория
от
€212,335
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€188,110
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€189,800
Сдача в: 2023
Жилой комплекс Эмеральд
Жилой комплекс Эмеральд
Бар, Черногория
от
€72,000
Площадь 36–205 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
ЖК Изумруд Новый концепт Жилого Комплекса: зеленый оазис на приватной территории 1,3 га ● СПА ● ресепшн в каждом доме. ● закрытый теплый бассейн ● свой гараж для автомобилей ● ресторан и сфера обслуживания (на первого этажа здания). Удалённость от административного центр города: 8 минут пешком. До моря - 900 метров.   Инфраструктура комплекса бассейн с подогреваемой водой СПА центр с хамамом и сауной скрытая парковка для вашего автомобиля ресторан на первом этаже дома на первом этаже расположена кладовая зона для ваших чемоданов, велосипедов и сезонных вещей придомовая территория — это полноценный оазис, с цветущими круглый год кустарниками, деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов по периметру придомовой территории поле для мини-гольфа детские игровые площадки площадка для выгула собак, огороженная для удобства людей и домашних питомцев   В комплексе квартир разных планировок: студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. Все квартиры передаются с чистовой отделкой.
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€189,800
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€189,540
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногория
Апарт - отель Черногория
Бар, Черногория
от
€212,212
Сдача в: 2023
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€200,475
Сдача в: 2023
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