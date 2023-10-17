Новый концепт Жилого Комплекса:
зелёный оазис на приватной территории 1.3 Га
● СПА
● ресепшн в каждом доме
● крытый тёплый бассейн
● свой гараж для автомобилей
● ресторан и сфера обслуживания (на
первом этаже зданий).
Удалённость от административного
центра города: 8 минут пешком.
До моря - 900 метров.
Инфраструктура комплекса
бассейн с подогреваемой водой СПА центр с
хамамом и сауной
крытый паркинг для вашего автомобиля
ресторан на первом этаже дома
на минус первом этаже расположена кладовая
зона для ваших чемоданов, велосипедов и
сезонных вещей
придомовая территория — это полноценный
оазис, с цветущими круглый год кустарниками,
деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов
по периметру придомовой территории
поле для мини-гольфа
детские игровые площадки
площадка для выгула собак, огороженная для
удобства людей и домашних питомцев
В комплексе представлены квартиры
различных планировок:
● студии
● 1+1
● 2+1
Площадь апартаментов от 36 м2 до 73.45 м2
Квартиры передаются покупателю с полной чистовой отделкой!
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс.
Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования.
Комплекс состоит из 3-х блоков:
Блок А- состоит из жилых квартир различных типов.
Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го
по 8-й этаж.
Блок С – включает в себя квартиры - кондо - расположены с 1-й по 4-й этаж.
Сдача блока А – сентябрь 2023 г.
Срок сдачи В и С -март 2025 г.
Локация:
Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар
До моря- 450 м
До аэропорта Подгорика -50 мин.
До Будвы-30 мин.
До Котора-40 мин.
До Тиват-50 мин.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Бассейн открытый на территории комплекса
Бассейны на крыше комплекса
бутик-спа
турецкая баня
фитнес-центр
рестораны
торговые центры
зоны отдыха
подземная парковка (Блок А - на 60 мест)
управляющая компания и др.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м
Высококачественные скоростные лифты с домофоном
Система генератора для резервного питания
Надежная теплоизоляция
Материалы повышенной огнестойкости
Энергоэффективность
Шумоизоляция стен
Видеодомофон
Ландшафтный дизайн сада и террасы
Центральная спутниковая система телевидения
PARK Residence предлагает элитные апартаменты разных планировок:
Студия
с 1 -ой спальней
с 2 –мя спальнями
Все апартаменты сдаются с высококачественной отделкой.
С шикарнымс видом - на море или на тихие горы.
Площадь и стоимость апартаментов:
А блок- 35.9-74.2 м2
Б блок – 24.75-71.5 м2
С блок – 38.5 – 77.0 м2
План оплаты:
1) 100% оплата
2) ПВ -50%, 50 %- в рассрочку (Блок -А, В, С)
3) ПВ -30%, 70 %- в рассрочку (Блок –В, С)
Возможна сдача апартаментов в управление.
PARK Residence станет исключительным центром жизни в Баре, Черногория.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в
строительном секторе.
PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходит для сдачи в
аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность
получать пассивный доход от сдачи в аренду!
ЖК Изумруд
Новый концепт Жилого Комплекса:
зеленый оазис на приватной территории 1,3 га
● СПА
● ресепшн в каждом доме.
● закрытый теплый бассейн
● свой гараж для автомобилей
● ресторан и сфера обслуживания (на
первого этажа здания).
Удалённость от административного
центр города: 8 минут пешком.
До моря - 900 метров.
Инфраструктура комплекса
бассейн с подогреваемой водой СПА центр с хамамом и сауной
скрытая парковка для вашего автомобиля
ресторан на первом этаже дома
на первом этаже расположена кладовая зона для ваших чемоданов, велосипедов и сезонных вещей
придомовая территория — это полноценный оазис, с цветущими круглый год кустарниками,
деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов по периметру придомовой территории
поле для мини-гольфа
детские игровые площадки
площадка для выгула собак, огороженная для
удобства людей и домашних питомцев
В комплексе квартир разных планировок: студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. Все квартиры передаются с чистовой отделкой.