K-Residence

Бечичи, Черногория

от €201,000

80–265 м² 4

Сдача в: 2020

Застройщик обеспечивает всем покупателям гарантированный арендный доход совместно с MonteDreams. Новый жилой комплекс Монте Дримс от европейского застройщика, который уже реализовал два успешных проекта в Бечичи. Застройщик с многолетним опытом строительства, профессиональная команда, заботливо подобранные материалы, неусыпный контроль качества делают этот проект поистине уникальным. В комплексе предлагаются апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, все с высококачественной отделкой и панорамными видами на море. Инфраструктура жилого комплекса Монтедримс будет включать: – два отдельных бассейна и каменный грот – бар возле бассейнов – зал для фитнесса – финскую сауну и хамам – комнату отдыха – детскую игровую комнату – ресепшен – биллиардную комнату – регулярный транспорт до пляжа Бечичи (шаттл) – прачечную – подземный паркинг – приватную территорию с видеонаблюдением. В непосредственной близости расположен великолепный песчаный пляж, протянувшийся широкой полосой вдоль побережья. На набережной открыты многочисленные магазины, кафе и рестораны. Курорт Бечичи примыкает к туристическому центру Черногории городу Будва с его разнообразными развлечениями, магазинами, ресторанами и насыщенной ночной жизнью. Воплотите свои мечты в реальность, став владельцем превосходных апартаментов в сказочной Черногории!