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K-Residence

Бар, Черногория
от
€111,320
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
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О комплексе

K-Residence - Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования.

Местоположение: Роскошный комплекс расположен в центре города Бар.

До моря- 900 м

До аэропорта Подгорица -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиваты-50 мин.

Вокруг развита развитая инфраструктура, рядом расположены детский сад, школа, игровые площадки, различные места для отдыха, магазины, а также имеется возможность гулять вдоль побережья.

Комплекс 11 этажей, расположен на территории площадью 16 300 м2

160 квартир

Квартиры с 1-3 спальнями с различной планировкой. Студий в данном комплексе нет.

Квартиры сдаются с чистовой отделкой, без мебели

Апартаменты с видом на внутренний двор или на город

Парковка (в том числе подземное, парковочное место можно приобрести за дополнительную плату)

На первом этаже - коммерческие помещения-6 единиц (площадь- 520 м2)

Сдача проекта - декабрь 2025г.

Инфраструктура комплекса:

ресепшн

спа

велнес-центр

тренажерный зал

оздоровительный центр

игровая комната

детская площадка

зона отдыха

кафе-кондитерская

парковка

Возможна сдача апартаментов в управление.

Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительстве по всему миру.

В строительстве используются только самые качественные материалы.

Минимальная стоимость м2 в квартире – от 2000 евро/м2.

План оплаты:

1. 100% оплата

2. ПВ-30%, 70% - в беспроцентную рассрочку.

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
11
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0 – 62.0
Цена за м², EUR 2,126 – 2,530
Цена квартиры, EUR 111,320 – 144,348
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 79.0 – 113.0
Цена за м², EUR 2,002 – 2,524
Цена квартиры, EUR 181,280 – 226,240
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 109.0 – 139.0
Цена за м², EUR 2,505 – 2,519
Цена квартиры, EUR 274,575 – 348,475
Местонахождение новостройки
Бар, Черногория
Инфраструктура рядом
Море 900 м

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K-Residence
Бар, Черногория
от
€111,320
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