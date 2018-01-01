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Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat

Тиват, Черногория
от
€340,000
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5
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О комплексе

Добро пожаловать в эту потрясающую 4-комнатную квартиру в Тивате. Эта квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”, который спроектирован с идеальным сочетанием современного стиля и функциональности. Квартира может похвастаться 122,5 квадратных метров жилой площади. Есть две ванные комнаты и просторная терраса. Сам комплекс спроектирован с акцентом на качество и функциональность. Есть подземная парковка, обеспечивающая безопасную и надежную парковку для вашего автомобиля.

Расположение этой квартиры непобедимо. Он расположен в хорошем районе, который находится недалеко от магазинов, пляжей и Porto Montenegro, роскошной пристани с многочисленными удобствами. У вас будет все, что вам нужно, прямо на пороге.

Также в продаже имеется 3-комнатная квартира в пределах того же комплекса. Это уникальная возможность владеть роскошной квартирой в одном из самых востребованных мест в Тивате.

Это инвестиционная возможность, которую нельзя упустить.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat
Тиват, Черногория
от
€340,000
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Сдача в: 2023
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