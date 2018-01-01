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Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex

Buljarica, Черногория
от
€379,600
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О комплексе

Просторные апартаменты с 3 спальнями - идеальный выбор для семей или тех, кому нужно много места.

Эта красивая квартира может похвастаться огромной террасой с захватывающим видом на море и город. Эта квартира общей площадью 146 квадратных метров предлагает достаточно места для комфортного проживания. Также в нем есть 2 ванные комнаты. Квартира расположена на самом высоком этаже, обеспечивая максимальную конфиденциальность и панорамный вид. 

Для вашего удобства мы предлагаем возможность купить парковочное место за 17 000 евро, гарантируя, что ваш автомобиль безопасен и легко доступен.

Комплекс расположен в отличном месте в Будве, недалеко от многих местных удобств, включая магазины, рестораны и развлечения.

Если вы ищете другие варианты, у нас также есть другие квартиры, доступные для продажи в комплексе, включая 2-комнатные и 1-комнатные. 

Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр.

Местонахождение новостройки
Buljarica, Черногория

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Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex
Buljarica, Черногория
от
€379,600
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Агентство: CRASSULA Estate
Представляем вам потрясающую 3-комнатную квартиру в грядущем комплексе, расположенном недалеко от центра Будвы. Комплекс включает в себя ряд квартир на 1, 2, 5 и 6 этажах, гарантируя, что есть возможность удовлетворить любые предпочтения. Эта 3-комнатная квартира может похвастаться общей площадью 78,6 квадратных метров и оснащена террасой. Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место под зданием за дополнительную плату в размере 18.000-20.000 евро, предоставляя жителям легкий и безопасный доступ к своим транспортным средствам. Расположение комплекса идеально, расположен недалеко от центра Будвы, жители имеют легкий доступ ко всем удобствам и удобствам, которые город может предложить. От торговых центров до супермаркетов, ресторанов и кафе у вас никогда не закончится вариантов. Наконец, цены на квартиры варьируются от 216.100 до 231.200 евро. В заключение, эта 3-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью для тех, кто хочет владеть недвижимостью в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и испытать красоту этого предстоящего комплекса из первых рук.
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€153,236
Площадь 54–69 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, цены вырастут!!! - Европейская страна с неевропейскими ценами (жить в Черногории. дешевле, чем в ЕС) - Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду – 8%-8,5% Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом.  Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Горный воздух не только создает приятную прохладу летом, но и оказывает восстанавливающее влияние на весь организм. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он будет находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте. К услугам жильцов будет построен бассейн на крыше, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля.   Здесь будет не так шумно и не так влажно зимой, как на первой линии. И в то же время всего 10-15 минут до моря пешком – этот факт обеспечит хорошую сдачу в аренду в летний сезон. В пешей доступности три пляжа прогулочная набережная протяженностью 7 км О комплексе: - Высокое качество строительства от проверенного застройщика - Всего 6 этажей - Внутренний двор с фонтаном и зонами отдыха - Бассейн на крыше! - Крытый подземный паркинг с системой SingleUp - Кладовые помещения и другое  
Апарт - отель Черногория
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от
€212,212
Сдача в: 2023
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