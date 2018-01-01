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Stunning villa with private pool for Sale

Velje Duboko, Черногория
от
€400,000
;
13
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О комплексе

4 изысканные виллы в настоящее время доступны для продажи, с возможностью инвестировать отдельно. Цена на одну виллу варьируется от 400 000 до 450 000 EUR. Если вы заинтересованы в двух виллах, это 800 000 EUR, и весь проект может быть приобретен за 1,5 миллиона EUR.

Эти потрясающие виллы расположены на щедрых 2200 квадратных метрах земли, откуда открывается захватывающий панорамный вид на море.

Каждая вилла может похвастаться собственным частным бассейном, обеспечивая идеальную обстановку, чтобы погреться на солнце или найти передышку в тени. Кроме того, для ваших автомобилей предусмотрены достаточные парковочные места.

Интерьер этих вилл охватывает два этажа, с тремя или четырьмя просторными и удобными спальнями на первом этаже, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой. На первом этаже есть обширная гостиная открытой планировки, которая плавно впадает в кухню. Для вашего удобства на первом этаже также есть гостевая ванная комната.

Выйдите на террасу, чтобы насладиться захватывающим видом на море, наслаждаясь восхитительными блюдами или напитками с друзьями и семьей.

Эти виллы удобно расположены всего в 2 километрах от пляжа Каменово, предлагая идеальное сочетание роскоши и практичности. Не упустите эту возможность владеть кусочком рая. Свяжитесь с нами сегодня для получения более подробной информации!

Местонахождение новостройки
Velje Duboko, Черногория

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Stunning villa with private pool for Sale
Velje Duboko, Черногория
от
€400,000
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