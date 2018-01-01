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Luxurious 2-bedroom Penthouse with Stunning Views in Budva

Будва, Черногория
от
€426,800
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О комплексе

Поднимите свой образ жизни с этой исключительной пентхаусной квартирой на продажу, расположенной на Майнски, расположенной в Будве. Эта жемчужина нового здания, охватывающая впечатляющие 194 квадратных метра, расположена на 6-м этаже 6-этажного комплекса, предлагая беспрецедентные перспективы как величественных гор, так и оживленного городского пейзажа.

Этот пентхаус с двумя просторными спальнями, стильной ванной комнатой и продуманной гостиной с открытой концепцией переосмысливает современную жизнь. Наслаждайтесь удобством двух частных террас общей площадью 13,28 квадратных метров, где вы можете насладиться захватывающими дух окрестностями и понежиться на солнце.

Расположенный всего в 800 метрах от безмятежной береговой линии и всего в 500 метрах от шумного центра города, этот пентхаус может похвастаться спокойствием и доступностью. В качестве бонуса, гибкие планы платежей делают эти инвестиции еще более заманчивыми.

Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства.

Побалуйте себя роскошью пентхауса – свяжитесь с нами сегодня, чтобы обезопасить эту замечательную недвижимость, прежде чем она исчезнет. При привлекательной цене $426 800 (эквивалентно $2 200 за квадратный метр), это ваш шанс владеть кусочком лучшей жизни Будвы.

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

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Luxurious 2-bedroom Penthouse with Stunning Views in Budva
Будва, Черногория
от
€426,800
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