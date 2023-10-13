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One-bedroom apartment with a Seaview in Porto Budva

Будва, Черногория
от
€430,000
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О комплексе

Квартира с одной спальней, расположенная на третьем этаже, предлагает захватывающий вид на море и Старый город. Загляните в квартиру, и вас встретит просторная гостиная с открытой кухонной зоной. В квартире есть отличная терраса, с которой открывается потрясающий вид на море и Старый город. Общая площадь: 96,30 квадратных метров.

Эта квартира полностью меблирована, со всеми современными приборами и приспособлениями. И лучшая часть? Столько денег, сколько вы вкладываете в старт после подписания контракта, вы получаете возможность большей скидки и более низкой цены!

Ожидаемый доход от аренды квартиры B103 – 35.000 Евро (минимум 100 ночей в год)

Так зачем ждать? Сделайте эту роскошную квартиру своим домом мечты сегодня и испытайте лучшее, что может предложить Porto Budva.

Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами.

Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году.

Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%.

Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%. 

Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

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One-bedroom apartment with a Seaview in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€430,000
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