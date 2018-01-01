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One-bedroom apartment in the Condo Hotel on the seafront

Velje Duboko, Черногория
от
€475,900
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О комплексе

Добро пожаловать в Sea Star, новейший кондо-отель в Бечичи, Будва. Отель откроется в июне 2023 года, и мы рады предложить вам возможность владеть полностью меблированной 1-комнатной квартирой с террасой.

Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей.

В отеле есть два ресторана, сауна и тренажерный зал. Все эти удобства доступны для наших гостей.

Апартаменты с 1 спальней доступны на 6-м, 7-м и 11-м этажах, и они варьируются в размерах от 63 до 79 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя террасу, где вы можете расслабиться и полюбоваться потрясающим видом на море.

Интерьер квартиры современный и элегантный, призванный предложить комфорт и роскошь. 

Кондо-отель идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах и запланировать просмотр.

Местонахождение новостройки
Velje Duboko, Черногория

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One-bedroom apartment in the Condo Hotel on the seafront
Velje Duboko, Черногория
от
€475,900
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Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в эту потрясающую 4-комнатную квартиру в Тивате. Эта квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”, который спроектирован с идеальным сочетанием современного стиля и функциональности. Квартира может похвастаться 122,5 квадратных метров жилой площади. Есть две ванные комнаты и просторная терраса. Сам комплекс спроектирован с акцентом на качество и функциональность. Есть подземная парковка, обеспечивающая безопасную и надежную парковку для вашего автомобиля. Расположение этой квартиры непобедимо. Он расположен в хорошем районе, который находится недалеко от магазинов, пляжей и Porto Montenegro, роскошной пристани с многочисленными удобствами. У вас будет все, что вам нужно, прямо на пороге. Также в продаже имеется 3-комнатная квартира в пределах того же комплекса. Это уникальная возможность владеть роскошной квартирой в одном из самых востребованных мест в Тивате. Это инвестиционная возможность, которую нельзя упустить.
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
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от
€153,236
Площадь 54–69 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, цены вырастут!!! - Европейская страна с неевропейскими ценами (жить в Черногории. дешевле, чем в ЕС) - Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду – 8%-8,5% Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом.  Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Горный воздух не только создает приятную прохладу летом, но и оказывает восстанавливающее влияние на весь организм. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он будет находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте. К услугам жильцов будет построен бассейн на крыше, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля.   Здесь будет не так шумно и не так влажно зимой, как на первой линии. И в то же время всего 10-15 минут до моря пешком – этот факт обеспечит хорошую сдачу в аренду в летний сезон. В пешей доступности три пляжа прогулочная набережная протяженностью 7 км О комплексе: - Высокое качество строительства от проверенного застройщика - Всего 6 этажей - Внутренний двор с фонтаном и зонами отдыха - Бассейн на крыше! - Крытый подземный паркинг с системой SingleUp - Кладовые помещения и другое  
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Тиват, Черногория
от
€178,000
Сдача в: 2022
Застройщик: Kraft Construction
Здание Eva Residence расположено в самом красивом и тихом районе города Тиват ( Черногория ), окруженном роскошными виллами и жилым комплексом . Здание состоит из 10 квартир, из которых 6 с одной спальней, 3 дуплекса с двумя спальнями и 1 пентхауса с двумя спальнями и террасой на крыше .     Здание отделано роскошным стилем с использованием качественных материалов, камня, инокса, алюминия, стекла и интерьера из дерева и керамики .   Строительные удобства : -Все квартиры имеют парковочное место ( в цену ) -все квартиры с видом на море  бассейн  Площадка для барбекю со всем необходимым оборудованием  Видеонаблюдение 24/00 Умная домашняя система  Обслуживание обслуживания  Парк и зелень только для владельцев  Огороженная территория 
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