Spacious Penthouse in Porto Budva on the seafront

Пентхаус с одной спальней С905 (2), на 11-м этаже, с центральным видом на море и видом на Старый город. Общая площадь составляет 79,49 м2.

В этом пентхаусе есть большая терраса площадью 25 м2, доступная как из гостиной, так и из спальни. С видом на центральное море и Старый город эта терраса - идеальное место, чтобы насладиться утренним кофе или вечерним коктейлем, открывая захватывающий вид.

Эта квартира полностью меблирована, что делает ее готовой для вас. Кроме того, есть возможность разделить этот пентхаус на две независимые квартиры-студии.

Кроме того, чем больше денег вы инвестируете в начале после подписания контракта, тем большую скидку вы получите, что означает более низкую цену для вас!

Ожидаемый доход от аренды квартиры c905 – 45.000 Евро (минимум 100 ночей в год )

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Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами.

Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году.

Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%.

Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.

Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества.