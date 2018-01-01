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Two-bedroom apartment with roof terrace on the seafront

Тиват, Черногория
от
€650,000
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О комплексе

Представляем роскошный пентхаус с 2 спальнями на третьем этаже нового элегантного жилого комплекса, расположенного в безмятежном месте Донья Ластва, жемчужины черногорского побережья. Эта недвижимость площадью 150 квадратных метров может похвастаться двумя террасами, с террасой на крыше открывается захватывающий вид на море, охватывающий впечатляющие 150 квадратных метров в общей сложности.

С частным лифтом жители могут наслаждаться максимальной конфиденциальностью и удобством. Комплекс предлагает каждой квартире свое парковочное место, обеспечивая беспроблемную парковку для всех жителей.

Построенное с использованием лучших материалов и отвечающее европейским стандартам, это четырехэтажное здание излучает роскошь и изысканный вкус. Имущество отделано высококачественными материалами и мастерством, обеспечивая исключительное качество и долговечность.

Испытайте удовольствия природы с легким доступом к пляжу и 3 минутами ходьбы от набережной. Кроме того, он находится всего в 10 минутах езды от Порто Монтенегро, культурного и делового центра этого района.

Не упустите возможность владеть этим потрясающим пентхаусом в желанном месте Донья Ластва, где вы можете насладиться захватывающим видом на море и спокойствием природы.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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Two-bedroom apartment with roof terrace on the seafront
Тиват, Черногория
от
€650,000
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Агентство: CRASSULA Estate
Апартаменты с 1 спальней в элегантном жилом комплексе расположены в тихом месте Донья Ластва. Эта эксклюзивная недвижимость является одной из двух доступных квартир такого типа в комплексе и расположена на первом этаже, предоставляя вам легкий доступ ко всем удобствам. Квартира может похвастаться потрясающим видом на море, которым можно наслаждаться с частного сада или террасы, в зависимости от того, какую квартиру вы выберете. Первая квартира площадью 47 квадратных метров имеет просторную террасу. Вторая квартира может похвастаться частным садом и террасой общей площадью 43 квадратных метра. Обе квартиры имеют собственное место для парковки. Комплекс недавно построен и расположен в тихом и спокойном районе, который предлагает вам наслаждение захватывающими дух видами и гармонией с природой. Вы можете легко получить доступ к центру деловой и культурной жизни, так как для того, чтобы добраться до Порто Монтенегро, требуется всего 10 минут. Комплекс построен с использованием материалов самого высокого качества, гарантируя, что дом и квартира соответствуют европейским стандартам и изысканным вкусам. Квартира расположена в четырехэтажном здании, которое оснащено собственным лифтом, что позволяет легко добраться до вашего дома без каких-либо хлопот. Комплекс также обеспечивает доступ к пляжу, так что вы можете наслаждаться красотой моря прямо у вашего порога. Кроме того, набережная находится всего в 3 минутах езды, предоставляя вам легкий доступ к различным ресторанам, кафе и другим развлекательным заведениям. Таким образом, эта 1-комнатная квартира в элегантном жилом комплексе является отличной инвестиционной возможностью, которая предлагает вам роскошный образ жизни, захватывающие дух виды и близость ко всем удобствам. Выберете ли вы квартиру с частным садом или террасой, вы будете наслаждаться спокойствием и красотой черногорского побережья. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и сделать эту квартиру мечты своей.
Многоквартирный жилой дом Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat
Многоквартирный жилой дом Four-bedroom Duplex in the new complex Kalimanjska, Tivat
Тиват, Черногория
от
€340,000
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в эту потрясающую 4-комнатную квартиру в Тивате. Эта квартира расположена в совершенно новом комплексе “Kalimanj Residence”, который спроектирован с идеальным сочетанием современного стиля и функциональности. Квартира может похвастаться 122,5 квадратных метров жилой площади. Есть две ванные комнаты и просторная терраса. Сам комплекс спроектирован с акцентом на качество и функциональность. Есть подземная парковка, обеспечивающая безопасную и надежную парковку для вашего автомобиля. Расположение этой квартиры непобедимо. Он расположен в хорошем районе, который находится недалеко от магазинов, пляжей и Porto Montenegro, роскошной пристани с многочисленными удобствами. У вас будет все, что вам нужно, прямо на пороге. Также в продаже имеется 3-комнатная квартира в пределах того же комплекса. Это уникальная возможность владеть роскошной квартирой в одном из самых востребованных мест в Тивате. Это инвестиционная возможность, которую нельзя упустить.
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€153,236
Площадь 53 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом.  Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Горный воздух не только создает приятную прохладу летом, но и оказывает восстанавливающее влияние на весь организм. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он будет находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте. К услугам жильцов будет построен бассейн на крыше, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля. Срок сдачи комплекса-2023 г.
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