Two-bedroom apartment with roof terrace on the seafront

Представляем роскошный пентхаус с 2 спальнями на третьем этаже нового элегантного жилого комплекса, расположенного в безмятежном месте Донья Ластва, жемчужины черногорского побережья. Эта недвижимость площадью 150 квадратных метров может похвастаться двумя террасами, с террасой на крыше открывается захватывающий вид на море, охватывающий впечатляющие 150 квадратных метров в общей сложности.

С частным лифтом жители могут наслаждаться максимальной конфиденциальностью и удобством. Комплекс предлагает каждой квартире свое парковочное место, обеспечивая беспроблемную парковку для всех жителей.

Построенное с использованием лучших материалов и отвечающее европейским стандартам, это четырехэтажное здание излучает роскошь и изысканный вкус. Имущество отделано высококачественными материалами и мастерством, обеспечивая исключительное качество и долговечность.

Испытайте удовольствия природы с легким доступом к пляжу и 3 минутами ходьбы от набережной. Кроме того, он находится всего в 10 минутах езды от Порто Монтенегро, культурного и делового центра этого района.

Не упустите возможность владеть этим потрясающим пентхаусом в желанном месте Донья Ластва, где вы можете насладиться захватывающим видом на море и спокойствием природы.