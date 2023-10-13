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Two-bedroom Penthouse with a sea view in Porto Budva

Будва, Черногория
от
€650,000
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О комплексе

Penthouse A904 (1) – это потрясающая двухкомнатная квартира, расположенная на 11-м этаже. Этот роскошный пентхаус предлагает жилую площадь 67,86 квадратных метров и террасу площадью 13,20 квадратных метров с дополнительными 50 квадратными метрами террасы. Из пентхауса открывается панорамный вид на море и Старый город.

В квартире просторная гостиная, две спальни, ванная комната и кухня с двумя просторными террасами. 

Одной из уникальных особенностей этого пентхауса является возможность разделить его на две соединенные квартиры-студии, каждая со своими входами, ванными комнатами, спальными зонами и террасой площадью 50 квадратных метров. 

Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды.

Ожидаемый доход от аренды квартиры A904 – 75.000 Евро

Не упустите шанс приобрести этот потрясающий пентхаус в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию.

Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами.

Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году.

Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%.

Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%. 

Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

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Two-bedroom Penthouse with a sea view in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€650,000
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