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Apartments in a Peaceful area of Radanovici

Pelinovo, Черногория
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О комплексе

Воспользуйтесь возможностью владеть частью спокойствия в Радановицах с этими потрясающими апартаментами на продажу. Выберите из ассортимента студий, 1-спальных и 2-спальных вариантов, каждый из которых предназначен для обеспечения современного комфорта и стиля.

Эти новые апартаменты, расположенные на всех этажах 3-этажного здания, оснащены дополнительной роскошью террасы, позволяющей наслаждаться захватывающим видом на горы и город. Расположен в 2 км от побережья, в 8 км от центра города Тиват, и всего в 6 км от аэропорта Тиват.

Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства.

Студия – от 47.000 EUR 1-спальня – от 78.000 EUR 2-спальная – от 96.900 EUR

Независимо от того, ищете ли вы спокойный отдых или инвестиционную возможность, эти апартаменты предлагают оба варианта с гибкими планами платежей в соответствии с вашими потребностями. Не упустите свой шанс занять свое место в цветущем сообществе Радановичей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше об этих домах нового строительства и начать свое путешествие к мирному и современному образу жизни.

Местонахождение новостройки
Pelinovo, Черногория
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Apartments in a Peaceful area of Radanovici
Pelinovo, Черногория
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