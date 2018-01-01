Great Studio near a beach in Becici, Budva

Ищете удобное и доступное жилое пространство в самом сердце Бечичи, Будва? Посмотрите не дальше, чем новый комплекс, который в настоящее время строится и будет завершен всего за 18 месяцев!

Апартаменты-студио доступны в различных размерах, от 24 до 39 квадратных метров, и поставляются с различными вариантами, такими как балконы или террасы, расположенные на разных этажах. С ценами, начинающимися всего с 64 800, это отличная возможность инвестировать в свое будущее со скидкой.

Каждая студия оснащена меблированной ванной комнатой. Он расположен в новом и оживленном районе всего в 300 метрах от моря. Рядом есть даже большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, а большая городская площадка всего в двух шагах от камня.

На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте.

Не упустите этот шанс жить в комфорте и стиле в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр.