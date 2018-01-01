  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Черногория
  4. Great Studio near a beach in Becici, Budva

Great Studio near a beach in Becici, Budva

Бечичи, Черногория
от
€64,800
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Ищете удобное и доступное жилое пространство в самом сердце Бечичи, Будва? Посмотрите не дальше, чем новый комплекс, который в настоящее время строится и будет завершен всего за 18 месяцев!

Апартаменты-студио доступны в различных размерах, от 24 до 39 квадратных метров, и поставляются с различными вариантами, такими как балконы или террасы, расположенные на разных этажах. С ценами, начинающимися всего с 64 800, это отличная возможность инвестировать в свое будущее со скидкой.

Каждая студия оснащена меблированной ванной комнатой. Он расположен в новом и оживленном районе всего в 300 метрах от моря. Рядом есть даже большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, а большая городская площадка всего в двух шагах от камня.

На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте.

Не упустите этот шанс жить в комфорте и стиле в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр.

Местонахождение новостройки
Бечичи, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€105,560
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex in Tivat (UP-5)
Velje Duboko, Черногория
от
€116,400
Многоквартирный жилой дом Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€600,000
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the 7th floor in the center of Budva
Будва, Черногория
от
€340,000
Жилой комплекс Бечичи
Бечичи, Черногория
от
€172,147
Вы просматриваете
Great Studio near a beach in Becici, Budva
Бечичи, Черногория
от
€64,800
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Эмеральд
Жилой комплекс Эмеральд
Бар, Черногория
от
€72,000
Площадь 36–205 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
ЖК Изумруд Новый концепт Жилого Комплекса: зеленый оазис на приватной территории 1,3 га ● СПА ● ресепшн в каждом доме. ● закрытый теплый бассейн ● свой гараж для автомобилей ● ресторан и сфера обслуживания (на первого этажа здания). Удалённость от административного центр города: 8 минут пешком. До моря - 900 метров.   Инфраструктура комплекса бассейн с подогреваемой водой СПА центр с хамамом и сауной скрытая парковка для вашего автомобиля ресторан на первом этаже дома на первом этаже расположена кладовая зона для ваших чемоданов, велосипедов и сезонных вещей придомовая территория — это полноценный оазис, с цветущими круглый год кустарниками, деревьями и цветами, зелёная стена из кипарисов по периметру придомовой территории поле для мини-гольфа детские игровые площадки площадка для выгула собак, огороженная для удобства людей и домашних питомцев   В комплексе квартир разных планировок: студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. Все квартиры передаются с чистовой отделкой.
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€89,910
Площадь 33–70 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок С – включает в себя квартиры - кондо - расположены с 1-й по 4-й этаж. Сдача блока А – сентябрь 2023 г. Срок сдачи В и С -март 2025 г. Локация: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар До моря- 450 м До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиват-50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: Бассейн открытый на территории комплекса Бассейны на крыше комплекса бутик-спа турецкая баня фитнес-центр рестораны торговые центры зоны отдыха подземная парковка (Блок А - на 60 мест) управляющая компания и др. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м Высококачественные скоростные лифты с домофоном Система генератора для резервного питания Надежная теплоизоляция Материалы повышенной огнестойкости Энергоэффективность Шумоизоляция стен Видеодомофон Ландшафтный дизайн сада и террасы Центральная спутниковая система телевидения PARK Residence предлагает элитные апартаменты разных планировок: Студия с 1 -ой спальней с 2 –мя спальнями Все апартаменты сдаются с высококачественной отделкой.  С шикарнымс видом - на море или на тихие горы. Площадь и стоимость апартаментов: А блок- 35.9-74.2 м2  Б блок – 24.75-71.5 м2 С блок – 38.5 – 77.0 м2 План оплаты: 1) 100% оплата 2) ПВ -50%, 50 %- в рассрочку (Блок -А, В, С) 3) ПВ -30%, 70 %- в рассрочку (Блок –В, С) Возможна сдача апартаментов в управление. PARK Residence станет исключительным центром жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе. PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходит для сдачи в аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Будва, Черногория
от
€177,258
Сдача в: 2023
Новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни и отдыха. Для инвестирования. Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории г Бар. До моря - 450 м. До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы -30 мин. 
Realting.com
Перейти