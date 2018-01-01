  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Черногория
  4. 1-bedroom apartment in a great location near the beach in Becici

1-bedroom apartment in a great location near the beach in Becici

Бечичи, Черногория
от
€90,000
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новый комплекс в Бечичи, Будва. Апартаменты с одной спальней в различных размерах и стилях, от 36 до 60 квадратных метров, с вариантами, доступными на разных этажах и с балконами или террасами.

Наши апартаменты идеально подходят для тех, кто ищет роскошную жизнь по доступной цене. С ценами, начинающимися всего от 90 000, и с большой скидкой от компании, это отличная возможность инвестировать в свое будущее.

Каждая квартира оснащена меблированной ванной комнатой и расположена в совершенно новом, оживленном районе всего в 300 метрах от моря. Рядом вы также найдете большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, и большую городскую площадку всего в нескольких минутах ходьбы.

Наш комплекс все еще строится, но с завершением, установленным всего на 18 месяцев, это идеальное время для инвестиций. 

На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте.

Не упустите шанс жить в комфорте и стиле в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр.

Местонахождение новостройки
Бечичи, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Astar Marina
Мелинье, Черногория
от
€275,000
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the newest complex on the coastline
Тиват, Черногория
от
€293,000
Многоквартирный жилой дом Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€600,000
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€106,752
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
€188,110
Вы просматриваете
1-bedroom apartment in a great location near the beach in Becici
Бечичи, Черногория
от
€90,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
€78,400
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: MD Realty
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Сустас, Черногория
от
€56,650
Площадь 57–140 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2022
Застройщик: Emerland Residence
Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно. Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя концепт «гармоничного проживания с природой рядом с центром города». Только представьте себе: в вашем жилом комплексе есть зеленый газон с розарием. Пребывание в гармонии с природой может привести вас к более гармоничным отношениям с самим собой и со своим окружением.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in the new complex near center
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in the new complex near center
Velje Duboko, Черногория
от
€112,300
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем вам потрясающую 1-комнатную квартиру в грядущем комплексе, расположенном недалеко от центра Будвы. Комплекс включает в себя множество квартир, от 1 до 6 этажей, гарантируя, что есть вариант, подходящий для каждого предпочтения. Квартира с 1 спальней может похвастаться общей площадью от 40,06 до 51,88 квадратных метров и оснащена террасой.  Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место под зданием за дополнительную плату в размере 18.000-20.000 евро, предоставляя жителям легкий и безопасный доступ к своим транспортным средствам. Расположение комплекса идеально, расположен недалеко от центра Будвы, жители имеют легкий доступ ко всем удобствам и удобствам, которые город может предложить. От торговых центров до супермаркетов, ресторанов и кафе у вас никогда не закончится вариантов. Наконец, цены на квартиры варьируются от 112.300 до 152.600 евро. В заключение, эта 1-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью для тех, кто хочет владеть недвижимостью в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и испытать красоту этого предстоящего комплекса из первых рук.
Realting.com
Перейти