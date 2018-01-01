1-bedroom apartment in a great location near the beach in Becici

Новый комплекс в Бечичи, Будва. Апартаменты с одной спальней в различных размерах и стилях, от 36 до 60 квадратных метров, с вариантами, доступными на разных этажах и с балконами или террасами.

Наши апартаменты идеально подходят для тех, кто ищет роскошную жизнь по доступной цене. С ценами, начинающимися всего от 90 000, и с большой скидкой от компании, это отличная возможность инвестировать в свое будущее.

Каждая квартира оснащена меблированной ванной комнатой и расположена в совершенно новом, оживленном районе всего в 300 метрах от моря. Рядом вы также найдете большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, и большую городскую площадку всего в нескольких минутах ходьбы.

Наш комплекс все еще строится, но с завершением, установленным всего на 18 месяцев, это идеальное время для инвестиций.

На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте.

Не упустите шанс жить в комфорте и стиле в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва.

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